Овочі та фрукти подешевшали в Сільпо: що віддають зі знижками до 37%

Супермаркет Сільпо, помідори і полуниця на прилавках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Для економії на продуктах харчування українці можуть відслідковувати знижені ціни в супермаркетах. Мережі регулярно оновлюють акційний асортимент і пропонують споживачам вигідні знижки на затребувані товари. Серед них — різноманітні овочі та фрукти, які давно стали невід'ємною частиною раціону.

Сайт Новини.LIVE розповідає про актуальні знижки на овочі та фрукти в Сільпо станом на п'ятницю, 24 липня.

Знижки на продукти в Сільпо

Деякі українці помилково вважають, що зниження цін на овочі та фрукти свідчить про закінчення терміну придатності або косметичні дефекти. Дійсно, на прилавки супермаркетів нерідко виставляють акційні продукти, які почали псуватися.

Однак при замовленні товарів в онлайн-магазині можна бути впевненим у якісних характеристиках асортименту. Ми промоніторили сторінку з овочами та фруктами на сайті Сільпо, дізнавшись, які позиції доступні споживачам з вигідною знижкою. Результат виявився таким:

диня — 5,95 грн замість 9,45 грн (-37%);

томат рожевий — 10,88 грн замість 14,90 грн (-27%);

слива чорна — 10,06 грн замість 12,90 грн (-22%);

салат Айсберг — 55,29 грн замість 69,99 грн (-21%);

нектарин — 14,32 грн замість 17,90 грн (-20%);

капуста броколі — 9,64 грн замість 11,90 грн (-19%);

цибуля — 5,65 грн замість 6,50 грн (-13%);

полуниця — 154,86 грн замість 174 грн (-11%);

часник — 15,49 грн замість 17,40 грн (-11%);

груша — 15,38 грн замість 16,90 грн (-9%).

Знижки на овочі та фрукти в Сільпо. Фото: скриншот

Овочевий дефіцит у Франції

Раніше ми розповідали, що тривала спека призвела до загибелі великої частини врожаю. Французькі фермери не можуть посадити нові культури, оскільки засуха обмежує доступ до прісної води. Ситуація стала настільки критичною, що провокує дефіцит продукції на місцевому ринку.

"Організації виробників можуть втратити десятки мільйонів євро, а кілька підприємств будуть змушені закритися тимчасово або назавжди", — уточнив директор асоціації Légumes de France Сільвестр Бертучеллі.

Виробники почали звертатися до торговельних мереж із проханням пом'якшити вимоги щодо зовнішнього вигляду овочів, адже косметичні недоліки не впливають на смакові якості та харчову цінність продукту. Водночас такі товари можуть підкріпити споживчий ринок, поки не закінчаться екстремальні погодні умови.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що європейські сири почали захоплювати український ринок. На полицях магазинів все більше імпортних товарів: за перше півріччя показник завезених продуктів зріс на понад 20%. Деякі позиції дешевші, ніж українські, що заважає виробникам конкурувати.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вплине подорожчання пального в Україні на ціни. Аграрії підтвердили, що виросли витрати на логістику та переробку продукції, тому ближче до осені вартість овочів може трохи змінитися.