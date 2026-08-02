На ринках вже з’явився мед нового врожаю: скільки доведеться заплатити за літр

Люди купують мед, мед у банці. Фото: УНІАН, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Новий врожай меду вже масово з'явився на українських ринках, але ціни дуже відрізняються. За літр найціннішого акацієвого меду пасічники просять до 600 гривень, тоді як більш доступні сорти можна знайти вдвічі дешевше.

Скільки зараз коштує мед у різних регіонах України та від чого залежить його ціна, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Zemliak.com.

Скільки просять за свіжий мед

У Чернігові, де сезон уже набрав обертів, пасічники продають мед за такими цінами:

акацієвий — 500 гривень за літр (250 гривень за пів літра);

липовий — 400 гривень за літр;

травневий (садовий) — 350 гривень за літр;

ріпаковий — 300 гривень за літр.

В інших регіонах ціни також відрізняються:

Житомирщина — натуральний мед (мікс) від 300 гривень за літр;

Сумщина — близько 350 гривень за літр;

Хмельниччина — різнотрав'я приблизно 430 гривень за літр;

Черкащина — акацієвий мед коштує 400–600 гривень за літр.

На Запоріжжі покупцям пропонують як чисті сорти, так і медові купажі:

акація — 450 гривень за літр;

акація + лісовий — 400 гривень за літр;

липовий — 350 гривень за літр;

лісовий — 350 гривень за літр;

акація + різнотрав'я — 350 гривень за літр.

Чому один мед коштує 300 гривень, а інший — майже 600

Найдорожчим традиційно залишається акацієвий мед. Його цінують за світлий колір, ніжний смак і те, що він довго не кристалізується. Саме тому в окремих областях за літр такого меду просять до 600 гривень.

Дешевшими залишаються ріпаковий, травневий, соняшниковий або польовий мед — їх можна купити приблизно від 300 гривень за літр.

На ціну впливає не лише сорт. Пасічники враховують також:

якість і чистоту меду;

рівень вологості;

спосіб фасування;

наявність лабораторних аналізів;

репутацію пасіки;

спосіб продажу — напряму чи через магазини.

Чому в різних областях ціни відрізняються

Там, де багато пасік і великий урожай, конкуренції більше, тому ціни часто нижчі. Якщо ж мед доводиться везти здалеку або його виробляють небагато, вартість автоматично зростає через дорожчу логістику.

Також різні області спеціалізуються на різних сортах. Наприклад, у деяких регіонах більше акацієвого чи липового меду, який традиційно коштує дорожче за звичайне різнотрав'я.

На що звернути увагу перед покупкою

Фахівці радять не орієнтуватися лише на ціну. Перед покупкою варто поцікавитися:

який саме сорт меду продають;

де його зібрали;

чи є підтвердження якості;

у якій тарі він зберігався.

Адже навіть мед одного сорту може суттєво відрізнятися за смаком, ароматом і якістю залежно від місця збору та умов зберігання.

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