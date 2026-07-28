Ціни на кавуни в Україні різко впали: де продають найдешевше

Дівчина з кавуном в руках, розрізаний кавун. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа кавуни в Україні дешевшають буквально щодня. За останні декілька днів ціна впала майже наполовину. На поля масово вийшли українські фермери, а європейський ринок переповнений урожаєм. Через це продавці змушені швидко знижувати ціни.

Скільки зараз коштують кавуни, розповідає Новини.LIVE з посиланням на FruitVeb.

Що відбувається на європейських ринках

У липні в Європі склалася ситуація, коли кавунів стало значно більше, ніж потрібно ринку. Іспанія та Греція, які є найбільшими постачальниками, цього року зібрали гарний урожай завдяки сприятливій погоді.

В Іспанії площі під кавунами збільшилися на 11%, або до 12,3 тисячі гектарів. Найбільше іспанські кавуни купують у Німеччині, Франції та Нідерландах. У Греції сезон триває майже пів року — з кінця квітня до жовтня, тому продукція стабільно надходить на європейський ринок.

Солідний врожай збирають і в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні. Саме надлишок продукції й спричинив різке падіння цін.

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Які ціни на кавуни в Україні

На київському гуртовому ринку "Столичний" херсонські кавуни сорту "Лузітана F1" із Чорнобаївки продають по 11 гривень за кілограм гуртом і по 12 гривень за кілограм у роздріб. Але великі покупці, які купують одразу фуру, можуть придбати кавуни ще дешевше.

Як повідомляють оглядачі ринку "Столичний", 28 липня гуртові партії продавали вже по 8–9 гривень за кілограм.

Якщо купувати від 100 кілограмів, ціна становить приблизно 10–12 гривень за кілограм. Для звичайних покупців на ринку кавуни продають по 12–13 гривень за кілограм.

Але не всюди кавуни однаково дешеві. Наприклад, на львівському ринку "Шувар" середня ціна зараз становить близько 18 гривень за кілограм.

Ще п'ять днів тому гуртові кавуни коштували 15–17 гривень за кілограм, а фермери прогнозували, що з початком масового збору врожаю ціни продовжать падати.

Для порівняння, наприкінці липня минулого року кавуни в Україні продавали приблизно по 25 гривень за кілограм. Тобто цього сезону вони подешевшали майже вдвічі.

Як змінилися ціни на овочі

На відміну від кавунів, сезонні овочі стрімко дорожчають. Найбільше за останній тиждень зросли гуртові ціни на картоплю, ріпчасту цибулю, моркву, капусту та буряк. Також подорожчали помідори й огірки, тоді як солодкий перець і баклажани, навпаки, суттєво подешевшали завдяки збільшенню сезонної пропозиції.

Експерти пояснюють цінове зростання одразу кількома причинами. На ринку скорочуються запаси раннього врожаю, а спекотна погода негативно вплинула на врожайність окремих культур. Додатковий тиск створює подорожчання пального, мінеральних добрив, робочої сили, а також збільшення витрат на транспортування та зберігання овочів. Тож найближчим часом істотного здешевлення борщового набору експерти не очікують.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що картопля в Україні може істотно подорожчати. Високі ціни прогнозують восени. Причиною стали посуха, поширення хвороб і шкідників, подорожчання добрив, засобів захисту рослин та дизельного пального, а також скорочення площ під посадку, що збільшило собівартість вирощування.

Також Новини.LIVE писали, як подорожчання пального вплине на продуктові ціни. Різкого стрибка цін на овочі не очікується. Водночас через зростання витрат на перевезення та переробку продукції окремі продукти можуть поступово подорожчати.