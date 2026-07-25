Картопля восени може різко подорожчати: що сталося з врожаєм

Продавець на овочевому ринку, картопля. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Картопля цієї осені може неприємно здивувати українців ціною. Через посуху, хвороби, дороге пальне та скорочення посівів виростити хороший врожай цього року фермерам дуже складно.

Що буде з врожаєм і цінами, розповідає Новини.LIVE з посиланням на експерта Миколу Пономаренка.

Що вплинуло на врожай

Експерт каже, що робити остаточні прогнози поки зарано, адже картопля ще продовжує рости. Але вже зараз аграрії в багатьох регіонах помічають проблеми. Через посуху, різкі перепади температур, град і сильні зливи бульби формуються гірше, ніж очікувалося.

Через несприятливу погоду на полях активніше поширюються хвороби та шкідники. Тому господарствам доводиться частіше обробляти картоплю фунгіцидами та інсектицидами. Але і тут виникла проблема через зростання цін на засоби захисту рослин.

"Оскільки засоби захисту рослин сильно подорожчали, то доводиться навіть брати не найкращий препарат, а трохи дешевший", — зазначив Микола Пономаренко.

Що ще б'є по собівартості

Вирощування картоплі цього року стало дорожчим ще й через весняне подорожчання добрив та дизельного пального. За словами аграрія, зараз дизель коштує близько 79 гривень за літр. Крім цього, бракує працівників через мобілізацію, а зберігати врожай небезпечно через регулярні польоти російських дронів.

Посівів картоплі стало менше

За оцінками Миколи Пономаренка, цього року професійні виробники скоротили площі під картоплею приблизно на 10–15%. Хоча окремі господарства, навпаки, вирішили збільшити посіви.

Саме сукупність усіх цих факторів — погоди, витрат на вирощування, дороге пальне та менші площі — і визначатиме, скільки коштуватиме картопля для українців восени.

Як подорожчання пального вплине на інші продукти

Зростання цін на бензин та дизельне пальне може частково вплинути на собівартість сільськогосподарської продукції, але не стане головним чинником зміни цін на продукти. Найбільшу частку витрат аграріїв займають мінеральні добрива, засоби захисту рослин і насіння. Водночас дорожче пальне збільшує витрати на логістику, перевезення та переробку, що згодом може позначитися на вартості окремих продуктів.

При цьому ситуація з врожаєм стабільна. Наприклад, на Львівщині площі під овочевими культурами навіть збільшили, а місцеві виробники очікують достатній врожай. Вже зараз рання картопля та цибуля коштують дешевше, ніж торік, хоча морква, буряк і капуста дещо подорожчали. В обласній військовій адміністрації прогнозують, що цьогорічний урожай овочів, зернових та олійних культур дозволить зберегти стабільну ситуацію на продовольчому ринку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи загрожує українським фермерам дефіцит добрив. Гострої нестачі не буде, але ціни на них можуть зрости. Основний ризик для ринку створює ситуація на Близькому Сході, через яку світові ціни на азотні добрива вже раніше зростали майже на 80%. Експерти радять не відкладати закупівлі, бо нове загострення може знову підштовхнути вартість добрив вгору.

Також Новини.LIVE писали, скільки врожаю планується зібрати цьогоріч. Україна у 2026 році очікує понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, чого достатньо для внутрішніх потреб. Та головним викликом для аграріїв залишається експорт, адже продаж продукції за кордон приносить понад 22 мільярдів доларів валютної виручки щороку.