Гроші на теплиці, сади й техніку: українцям показали всі програми підтримки агробізнесу

Фермер, гроші в руках. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українським аграріям буде простіше розібратися, де шукати гроші на розвиток господарства. Для них підготували спеціальний посібник — "Матрицю доступних фінансових ресурсів", де зібрали основні державні, міжнародні та банківські програми підтримки. Документ допоможе швидко зрозуміти, яке фінансування доступне саме для вашого господарства і як ним скористатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

Що держава готова оплачувати фермерам

Найбільше можливостей зараз пропонує саме держава. Йдеться про дотації, компенсації і гранти на розвиток. Наприклад, фермери можуть отримати:

від 2 до 7 тисяч гривень дотації на кожну голову худоби;

компенсацію 25–50% витрат на будівництво чи реконструкцію тваринницьких ферм;

гранти до 16 мільйонів гривень на розвиток переробних підприємств;

до 10 мільйонів гривень на закладання садів;

до 7 мільйонів гривень на будівництво теплиць;

до 20 мільйонів гривень на створення сучасних овочесховищ.

Більшість програм працює за принципом співфінансування, а для господарств із прифронтових територій умови ще вигідніші.

Що пропонують фермерам з прифронтових регіонів

Для аграріїв, які працюють поблизу зони бойових дій, діють окремі програми підтримки. Вони можуть отримати:

компенсацію до 100% вартості розмінування земель;

відшкодування до 60% вартості страхування;

компенсації за знищені посіви або пошкоджене майно.

Також продовжує працювати програма "Доступні кредити 5-7-9%", яка дозволяє залучити пільгові кредити через банки за підтримки держави.

Які міжнародні гранти зараз доступні аграріям

Окрім державної допомоги, українські фермери можуть залучати кошти міжнародних організацій та донорів. Наприклад:

Mercy Corps надає гранти від кількох тисяч до 150 тисяч доларів на відновлення господарств;

ЄБРР допомагає фінансувати бізнес та компенсує консультаційні послуги;

уряд Канади підтримує жінок-підприємниць в агросекторі;

UNIDO фінансує проєкти, пов'язані з підвищенням якості продукції та розвитком переробки.

Багато таких програм передбачають не лише фінансову допомогу, а й навчання, консультації та технічну підтримку.

Як банки можуть допомогти з розвитком господарства

Ще одне джерело фінансування — банківські кредити. Через банки можна отримати кошти на:

проведення посівної кампанії;

поповнення обігових коштів;

купівлю техніки та обладнання;

модернізацію виробництва;

реалізацію інвестиційних проєктів.

Крім звичайних кредитів, банки пропонують партнерські програми з виробниками техніки, а також фінансовий лізинг.

Як знайти програму, яка підходить саме вам

"Матриця доступних фінансових ресурсів" об'єднує всі основні варіанти підтримки в одному місці. Фермер зможе швидко оцінити свої можливості, порівняти різні програми та обрати той варіант фінансування, який найбільше відповідає масштабу господарства, регіону роботи та планам розвитку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за городину з власної земельної ділянки українцям можуть загрожувати штрафи. Якщо за рік заробіток від продажу власної сільгосппродукції перевищить 103 764 гривні, необхідно подати декларацію та сплатити податки із суми перевищення.

Також Новини.LIVE писали, що українським фермерам зробили пропозицію, яка має стимулювати їх знову активніше вирощувати жито. Переробники погодилися купувати його не дешевше, ніж пшеницю 3-го класу, щоб зробити цю культуру вигіднішою для аграріїв.