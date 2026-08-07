Гороховий прорив у 75%: чому високі обсяги врожаю більше не гарантують прибутку

Рука тримає гроші, горох. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Рекордний врожай гороху та приваблива ціна у 325 доларів за тонну зробили цю бобову культуру головним фаворитом українських господарств. Попри це, екперти ринку закликають не чекати автоматичного повторення цьогорічного успіху.

Про те, як світова конкуренція та митні бар'єри перекроюють економіку вирощування гороху, розповідає Агрономія Сьогодні, передають Новини.LIVE.

Чому горох став лідером

Стрімкий ривок спирається на суттєве розширення посівних площ та валового збору, який у 2025 році перевищив 610 тисяч тонн. Це найвищі темпи приросту серед усіх сільськогосподарських культур в Україні.

Головні фактори успіху бобів:

Горох відвантажують невеликими партіями, тому його легко транспортувати автошляхами та залізницею в обхід заблокованих глибоководних портів. Культура накопичує азот у ґрунті. Також знижує потребу у дорогих мінеральних добривах і є ідеальним попередником для озимої пшениці. Середня вартість зросла на 9% і сягнула 325 доларів за тонну.

Оскільки внутрішнє споживання гороху в Україні становить лише 70–75 тисяч тонн на рік, то понад 80% врожаю спрямовується на зовнішні ринки.

Ризики для наступного сезону

Попри високі показники, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Ключові імпортери українського гороху починають суттєво обмежувати закупки, що створює загрозу перенасичення.

Індія, яка разом із Туреччиною та Італією була основним покупцем української продукції, скасувала пільговий режим і повернула 30% мито на імпорт жовтого гороху для захисту власних фермерів. У 2024 році ці країни імпортували 378,6 тис. тонн на 115 мільйонів доларів. Туреччина також відчутно скоротила закупівлі. Формальне відкриття ринку Китаю поки не вирішує проблему через високу конкуренцію з боку інших світових виробників.

Що слід врахувати в плануванні посівної

За словами експертів, саме по собі збільшення врожаю більше не гарантує аграріям високого прибутку. Оскільки на перший план виходять якість, доступність каналів збуту та жорстка цінова конкуренція.

Фермерам, які дають найбільший врожай гороху, радять не розраховувати на автоматичний продаж врожаю. Перед розширенням площ на наступний сезон аграріям рекомендують заздалегідь укладати попередні форвардні контракти з трейдерами чи переробниками.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як обвал цін на зерно впливає на прибуток з молочної продукції. У молочному виробництві більша частина коштів йде на годування худоби. За словами експертів, зниження цін на фураж критично важливе для "виходу з нуля" в прибуток.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українські аграрії змушені продавати зерно не за ціною ринку, а за запропонованою. Через відсутню можливість експорту зерна з портів, сировина просто лишається лежати в амбарах. Також ситуацію ускладнює залишки минулорічного врожаю.