Екзотика з Європи може прижитися в Україні: аграріям відкрили нову прибуткову нішу

Плод артишоку, фермер. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Артишок, який в Україні досі вирощували хіба що деякі фермери та любителі екзотики, може поступово перейти у промислове виробництво. Вперше цю культуру офіційно внесли до Державного реєстру сортів рослин. Тож тепер її можна легально вирощувати у більших масштабах, продавати насіння та розвивати комерційне виробництво.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фермерський портал SEEDS.

Які сорти зареєстрували

До реєстру внесли два сорти іспанської селекції — Lorca та Tupac. Їх зареєструвала компанія "Ав Ліхт", яка першою офіційно оформила артишок в Україні.

Артишок і раніше вирощували в Україні, але лише на невеликих площах. Через відсутність зареєстрованих сортів масове виробництво було неможливим. Нові сорти можуть стати початком окремої ніші на овочевому ринку.

Сорт Lorca формує щільні великі головки, які в прохолодну погоду можуть набувати легкого фіолетового відтінку. Tupac — це зелений сорт із більш відкритою формою рослини, що полегшує збирання врожаю.

Артишоки можна продавати як свіжими, так і використовувати для переробки.

Як вирощують артишок у Європі

У країнах Середземномор'я артишок давно є звичною культурою. Найбільше його вирощують в Італії, Іспанії та Франції. За оцінками експертів, торік країни ЄС зібрали близько 600 тисяч тонн артишоку.

Там його продають не лише свіжим. Артишок консервують, маринують, заморожують, додають до соусів, паст і готових страв для ресторанів. Саме переробка приносить виробникам найбільший прибуток і дозволяє продавати продукцію значно довше.

Які перспективи в Україні

Експерти вважають, що найближчим часом артишок навряд чи стане масовою культурою. Скоріше за все, його вирощуватимуть фермери, які працюють із ресторанами, преміальними магазинами або підприємствами з переробки.

Попит може зростати й через популярність здорового харчування, адже артишок містить багато клітковини, вітамінів і корисних речовин.

Втім, вирощувати його непросто. Культура потребує тривалого теплого сезону, родючого ґрунту, регулярного поливу та правильного догляду. У регіонах із холодними зимами артишок найчастіше вирощують як однорічну культуру через розсаду.

Що потрібно, щоб артишок став прибутковою культурою

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначає, що реєстрація сортів ще не означає, що культура одразу стане популярною.

За її словами, фермерам не варто поспішати різко збільшувати площі. Спочатку потрібно знайти покупців. Це можуть бути ресторани, торговельні мережі чи переробні підприємства. Лише після цього варто масштабувати виробництво.

Вона також вважає, що успіх залежатиме не лише від вирощування. Важливими будуть охолодження продукції, пакування, переробка, логістика та формування культури споживання серед українців.

Саме тому перші комерційні проєкти покажуть, чи зможе артишок стати для українських фермерів справді прибутковою нішевою культурою.

Як аномальна спека змушує фермерів змінювати культури

Аномальна спека в Іспанії може серйозно скоротити врожай груш цього року. Найбільше постраждали сади у провінції Льєйда, де близько 80% плантацій популярного сорту Conference зазнали сильного водного стресу. Через високі температури листя висихає, а плоди перестають рости, тому фермери вже прогнозують менший урожай і дрібніші груші.

Фахівці пояснюють, що проблема не в нестачі поливу. Якщо температура перевищує 36 градусів, ріст плодів майже зупиняється навіть за достатньої кількості води. Через зміну клімату іспанські виробники вже замислюються над переходом на більш стійкі до спеки сорти або навіть на інші культури. Це може вплинути не лише на цьогорічний урожай, а й на виробництво груш у майбутньому.

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