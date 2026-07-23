Добрива для українських фермерів можуть різко подорожчати: що сталося на світовому ринку

Фермер на ділянці, поле. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українським аграріям поки не варто боятися дефіциту добрив. Але незабаром вони можуть помітно подорожчати. Експерти пояснюють, що найбільшу загрозу зараз становлять не обстріли українських портів, а ситуація на Близькому Сході.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на SuperAgronom.com.

Як вплинули атаки на Чорне море на постачання добрив

Попри останні удари по суднах у Чорному морі, перебоїв із постачанням мінеральних добрив в Україну поки не прогнозують. Як пояснюють фахівці, атаки були спрямовані переважно на судна, які вивозили українське зерно, а не завозили добрива.

Але проблеми все ж є. Через загрозу обстрілів зростає вартість страхування суден, а це автоматично робить дорожчою і логістику. У результаті ці додаткові витрати поступово закладаються у вартість добрив.

Чому ціни можуть зрости

Експерти наголошують, що сьогодні головне питання не в тому, чи вистачить добрив, а скільки вони коштуватимуть. Зараз запасів достатньо, але ризик подорожчання залишається високим.

Набагато сильніше на світовий ринок впливає ситуація на Близькому Сході. Через загострення навколо Ірану навесні виникли перебої з виробництвом азотних добрив. Саме через Ормузьку протоку проходить значна частина світових поставок аміаку та карбаміду.

У результаті світові ціни на азотні добрива свого часу підскочили майже на 80%, перевищивши 850 доларів за тонну. Пізніше вони знизилися, але тепер знову почали зростати через нову хвилю напруженості.

Скільки часу є у аграріїв на вигідні закупівлі

За словами експертів, ще кілька тижнів тому ринок очікував подальшого здешевлення добрив. Зараз ситуація змінилася. Через нові геополітичні ризики ціни в Європі вже знову пішли вгору. Якщо конфлікт навколо Ірану затягнеться, вартість добрив може повторити весняний стрибок.

Що радять аграріям

Фахівці зазначають, що поки говорити про зрив поставок не варто. Проте чекати в надії, що добрива ще подешевшають, зараз стає все ризикованіше. Якщо напруженість на Близькому Сході збережеться, нинішнє "цінове вікно" для закупівель може закритися значно раніше, ніж очікували учасники ринку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи вистачить українцям врожаю. Основна частина врожаю експортується, забезпечуючи країні значні валютні надходження. Тому для аграріїв важливим є не лише обсяг урожаю, а й можливість безперешкодно продавати його на зовнішніх ринках.

Також Новини.LIVE писали, що за останній місяць закупівельні ціни на сою в Україні знизилися майже на 2 000 гривень за тонну. Максимальна ціна становить близько 21 000 гривень за тонну. Експерти пов'язують таке падіння зі зменшенням попиту з боку переробних підприємств та експортерів.