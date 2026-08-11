Аграріям дають гроші за вирощування бавовни: що варто знати

Збір бавовни, гроші в руках. Фото: Magnific. Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українські фермери можуть отримати до 10 000 гривень за кожен гектар, засіяний бавовником. Держава платить компенсацію аграріям у деяких регіонах за вирощування цієї культури. Але головна мета програми значно ширша за звичайну аграрну підтримку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Агробізнес Сьогодні".

Чому держава готова платити за цю культуру

Держава розглядає бавовник як потенційно важливу сировину для оборонно-промислового комплексу та водночас як культуру, яка може допомогти південному агросектору адаптуватися до посушливішого клімату.

Програма державної підтримки стартувала для виробників з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У 2025 році компенсацію отримали лише два господарства — з Одеської та Миколаївської областей. Загальна площа посівів, за які держава виплатила компенсацію, становила 5 гектарів. Сума підтримки — 50 000 гривень.

Цього року інтерес до культури дещо зріс. Зокрема, аграрії Миколаївщини планували засіяти бавовником 8 гектарів. Для участі у програмі держава передбачила до 10 000 гривень на гектар.

Чому бавовник називають стратегічним

На перший погляд може виникнути питання: навіщо державі підтримувати культуру, посіви якої поки вимірюються одиницями гектарів? Справа у тому, що бавовник розглядають не лише як сільськогосподарську рослину.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький називає промислове вирощування бавовнику стратегічним напрямом, важливим для оборонно-промислового комплексу. За його словами, власна сировинна база для виробництва нітроцелюлози має допомогти зменшити залежність від імпорту.

Тобто нинішні невеликі поля фактично мають стати випробуванням: Україна перевіряє, чи можна вирощувати цю культуру стабільно, масштабувати виробництво та поступово створити власну сировинну базу.

Чому бавовник вирощують на півдні

Є й інша причина, чому ставку роблять саме на бавовник. Південні регіони України все частіше стикаються з посухами, спекою та проблемами зі зрошенням. У Мінекономіки зазначають, що через руйнування зрошувальних систем і потепління традиційне землеробство в регіоні потребує адаптації.

Бавовник має глибоку кореневу систему та належить до посухостійких культур. Саме тому його розглядають як один із варіантів для використання посушливих і деградованих земель.

Які проблеми можуть виникати

На Миколаївщині цього року проводили експеримент із вирощуванням бавовнику за технологією No-Till. Посіви планували на невеликій площі, щоб перевірити технологію та отримати досвід, який у майбутньому можна буде масштабувати.

Одним із головних викликів стали бур'яни. Без необхідних гербіцидів частину роботи довелося виконувати вручну. Але ще складніше питання — збір урожаю. В Україні поки немає достатньої кількості спеціалізованої техніки для механізованого збирання бавовнику.

Саме це фактично стримує швидке збільшення площ. Поки аграрії змушені значну частину робіт виконувати вручну, масштабне промислове виробництво залишається складним і дорогим завданням.

Держава платить, але цього недостатньо

Компенсація у 10 000 гривень за гектар має стимулювати фермерів спробувати нову культуру. Водночас для частини господарств така підтримка не покриває навіть половини витрат на вирощування.

Тому однієї дотації недостатньо. Для переходу від експериментальних ділянок до повноцінної галузі потрібні насіння, технології захисту рослин, спеціалізована техніка, переробка та зрозумілий ринок збуту. Поки цього ланцюжка немає повністю, фермери не поспішають ризикувати великими площами.

Раніше Новини.LIVE писали, що українських аграріїв хочуть додатково захистити від перебоїв із пальним напередодні осінньо-зимового сезону. У Верховній Раді пропонують пільгове оподаткування дизеля для фермерів, створення мережі менших сховищ пального та розширення державних гарантій за кредитами.

Також Новини.LIVE розповідали, що українським аграріям готують додаткову підтримку через проблеми з експортом та обіговими коштами. Уряд розширив ліміт програми "5-7-9" до 80 мільярдів гривень і виділив близько 2 мільярди гривень на компенсацію відсотків за кредитами.