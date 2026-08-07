В Україні попередили про кризу в агросекторі: під загрозою врожай і виплати власникам паїв

Трактор на полі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські фермери опинилися у важкій фінансовій ситуації. Через проблеми з експортом зерна, низькі закупівельні ціни та нестачу обігових коштів деякі господарства можуть скоротити посівні площі або взагалі припинити роботу. Стало відомо, скільки не вистачає коштів для проведення осінньої та весняної посівних кампаній.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, повідомляє Новини.LIVE.

Чому аграріям не вистачає грошей

За словами Марчука, нинішня логістична ситуація не дозволяє виробникам швидко продавати врожай і отримувати кошти для фінансування нових польових робіт. Якщо раніше реалізація зерна забезпечувала господарства ресурсами для закупівлі пального, виплати зарплат, податків та погашення кредитів, то зараз через падіння внутрішніх цін ця модель практично перестала працювати.

"Сьогодні потрібно близько 500 мільярдів гривень на проведення осінньої та весняної посівних кампаній. Це дуже великі кошти, і ми розуміємо, що бюджет України самостійно не зможе з цим впоратися", — зазначив Марчук.

Де планують брати кошти

У ВАР наголошують, що зараз тривають переговори з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки українського агросектору. За словами Дениса Марчука, українські аграрії готові працювати, однак їхній фінансовий запас міцності вичерпується.

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Одним із головних рішень у ВАР називають розширення доступу аграріїв до кредитних ресурсів. Крім нових кредитів для проведення посівної, виробники потребують реструктуризації вже отриманих позик, адже багато господарств нині не мають можливості вчасно сплачувати ні основну суму боргу, ні відсотки.

Також аграрії просять державу зберегти чинні умови програми доступного кредитування "5-7-9" та запровадити механізм державного страхування кредитного портфеля, щоб банки активніше фінансували сільське господарство.

Під загрозою не лише фермери

У Всеукраїнській аграрній раді застерігають: якщо джерела фінансування не знайдуть найближчим часом, наслідки відчують не лише аграрні підприємства.

Через нестачу коштів окремі господарства можуть залишити частину земель без обробітку або взагалі припинити діяльність. Це означає ризики для тисяч працівників, а також для мільйонів власників земельних паїв, які можуть не отримати орендну плату.

"Коли аграрій змушений продавати продукцію собі у збиток, йому просто немає чим розраховуватися. Саме тому кредитна підтримка потрібна не лише для агросектору, а й для уникнення негативних соціальних наслідків", — наголосив Денис Марчук.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окремі категорії фермерів можуть викупити земельні ділянки без аукціону на пільгових умовах. Для цього потрібно підтвердити право користування землею, звернутися до місцевої громади з необхідними документами, а оплату можна оформити у розстрочку до 10 років.

Також Новини.LIVE писали, що українські грунти поступово втрачають родючість через багаторічне інтенсивне використання. Найкращі показники якості землі нині мають Кіровоградська та Харківська області, тоді як у низці регіонів фахівці вже фіксують виснаження грунтів і дефіцит гумусу, фосфору та калію.