5 пасток на ринку нерухомості: як не втратити квартиру після купівлі

Які проблеми можуть виникнути в покупців нерухомості. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Купити квартиру — це ще не означає, що вона гарантовано ваша і всі проблеми позаду. Згодом може виявитися, що на неї мають права інші люди: колишня дружина або чоловік продавця, його діти, інші співвласники чи навіть орендарі. І часто люди дізнаються про це вже після угоди — а потім роками ходять по судах.

Про те, чому українці можуть втратити куплену квартиру та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення юристів YouTube-каналу "Наказ".

Чи можна втратити квартиру через чоловіка або дружину продавця

Перед покупкою нерухомості потрібно обов’язково дізнатись, чи продавець у шлюбі, чи розлучений. Це не формальність — від цього залежить, чи не з’явиться потім колишній чоловік або дружина з претензіями.

В такому разі діє просте правило: якщо квартиру купили під час шлюбу, вона зазвичай спільна для обох. Тому потрібна нотаріальна згода другого з подружжя на продаж. Усним словам тут довіряти не можна. Бо в суді це нічого не доводить. Якщо другий із подружжя передумає — угоду можуть оскаржити.

Дехто переконаний, що цей момент повинен перевірити нотаріус, і частково це так. Але якщо продавець приховає шлюб, нотаріус цього може просто не побачити. Він працює з тими даними, які йому дали.

Бували випадки, коли колишні дружини через роки намагалися скасувати продаж. Часто без успіху, але покупці все одно витрачали час, гроші і нерви. Тож сімейний стан продавця треба перевіряти обов’язково. Бо чужі сімейні проблеми можуть стати вашими.

Які проблеми можуть виникнути через неповнолітніх дітей продавця

Деякі українці купують квартиру, а через кілька років хтось заявляє, що має на неї права. Таке можливо, якщо в продавця були неповнолітні діти.

Якщо вони були зареєстровані в помешканні або мали право на його частку, на продаж нерухомості потрібен дозвіл органу опіки. І це не просто формальність — без нього продаж можуть взагалі заборонити. Тому не вірте словам "дозвіл є" або "він не потрібен". Це має бути підтверджено документально.

Чи можна придбати квартиру "з орендарями"

Інколи після покупки виявляється, що в квартирі вже живуть орендарі. При цьому продаж квартири не скасовує оренду. Якщо договір чинний — люди мають право жити там до кінця строку. Тому завжди перевіряйте, чи квартира не здається в оренду, і читайте договір.

Хто може втратити квартиру через суд чи арешт

Буває й так, що ви купили помешкання, а потім його арештовують через борги попереднього власника. Іноді такі квартири продають швидко і дешево. Тож перед покупкою перевірте продавця в судових реєстрах України. Також подивіться квартиру в Державному реєстрі через "Дію" — там видно арешти, іпотеки та заборони.

І не забувайте про борги за комуналку. Вони формально не переходять новому власнику, але на практиці можуть створити купу проблем з ОСББ чи ЖЕКом.

Права співвласників на продану квартиру

Якщо у квартири кілька власників — це вже складніше. Інші співвласники мають переважне право купити частку. Тобто продавець спочатку має запропонувати їм, а вже потім — вам.

Якщо цього не зробити, вони можуть через суд скасувати угоду. І найгірше — ви заплатили гроші, а потім з’ясувалося, що угода проблемна. Тому юристи не радять давати аванс, поки все не перевірено. Бо нотаріус не бачить всіх ризиків, а продавець не завжди чесно про них каже.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році частина українців уже отримує листи від податкової про сплату податку на нерухомість за 2025 рік. Але він нараховується не всім — платити треба тільки тим, у кого житло більше за встановлені державою норми площі.

Також Новини.LIVE розповідали, що зазвичай люди інвестують у квартири в містах або приватні будинки з ремонтом і всіма комунікаціями. Однак це дорого, а от старі будинки в селах коштують значно дешевше. Тож цікаво дізнатись, скільки українці витрачають на таке житло.