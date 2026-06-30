40 років стажу: у якому віці можна вийти на пенсію та скільки платитимуть

Як великий стаж впливає на розмір пенсії в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Українці, які мають 40 років страхового стажу, можуть вийти на пенсію вже у 60 років. Але великий стаж сам по собі ще не означає, що пенсія буде високою. Під час розрахунку враховують не лише кількість років, протягом яких людина сплачувала страхові внески, а й офіційну зарплату.

Про те, яку пенсію та доплати може розраховувати людина з 40 роками стажу у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В якому віці може вийти на пенсію людина з 40-річним стажем

За даними Пенсійного фонду України, у 2026 році для виходу на пенсію потрібно мати:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу;

у 65 років — від 15 років стажу страхового стажу.

Тож 40 років стажу повністю достатньо, щоб оформити пенсію у 60 років.

Чи означає великий стаж високу пенсію

Багато українців вважають, що чим довше працюєш, тим більшою буде пенсія. Насправді це не зовсім так. Тривалий страховий стаж дійсно збільшує коефіцієнт стажу, але вирішальне значення має офіційний розмір заробітної плати. Саме від неї залежить коефіцієнт заробітку, який також враховується під час розрахунку.

Якщо людина протягом багатьох років отримувала мінімальну зарплату або частину доходу їй виплачували неофіційно, її пенсія може бути нижчою. Наприклад, навіть за 40 років страхового стажу пенсіонер може отримувати менше, ніж працівник із таким самим стажем, але вищою офіційною зарплатою.

Як великий стаж впливає на розмір пенсії в Україні

В Україні розмір пенсії розраховують за спеціальною формулою: П = Зп х Кс. Тут:

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

— коефіцієнт страхового стажу; П — сума пенсії, яку людина отримуватиме щомісяця;

— сума пенсії, яку людина отримуватиме щомісяця; Зп — розрахунковий показник зарплати. Він залежить від середньої заробітної плати по Україні та від того, яку зарплату офіційно отримувала людина.

Сам коефіцієнт стажу визначають так:

Кс = кількість місяців страхового стажу / 1200

Якщо людина має 40 років страхового стажу, розрахунок буде таким:

40 х 12 / 1200 = 0,4

Тобто при 40 роках офіційного стажу застосовується коефіцієнт 0,4.

Як стаж впливає на розмір пенсії. Фото: Скриншот/ПФУ

Чим більший цей коефіцієнт, тим вищою може бути пенсія. Для порівняння, якщо людина має лише 20 років стажу, її коефіцієнт становитиме 0,2, що помітно менше, а це впливає на кінцевий розмір пенсії.

Чи є доплата за понаднормовий стаж у 2026 році

В Пенсійному фонді України нагадують, що окрім основного розрахунку, закон передбачає надбавку за понаднормовий страховий стаж. Її нараховують за кожен повний рік роботи понад встановлену норму:

для жінок — понад 30 років;

для чоловіків — понад 35 років.

За кожен додатковий рік пенсіонеру доплачують 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тому 40 років страхового стажу можуть збільшити пенсію одразу двома способами: завдяки вищому коефіцієнту страхового стажу та через доплату за понаднормові роки роботи.

Загалом 40 років страхового стажу дають право оформити пенсію за віком у 60 років і можуть позитивно вплинути на її розмір. Проте головним фактором під час розрахунку залишається офіційний дохід, з якого сплачувалися страхові внески.

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