Зберете смачний урожай восени: що посадити повторно у липні 2026

Посадка овочевих культур влітку. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Другий місяць літа — чудова нагода посадити деякі культури повторно й отримати другий врожай. Є багато зелені та смачних овочів, які встигнуть порадувати вже восени.

Новини.LIVE розповідає, які рослини найкраще підходять для повторного посіву в липні та як підготувати ґрунт.

Як підготувати грядки після збирання першого врожаю

Щоб повторний посів був успішним, важливо правильно підготувати ділянку:

Приберіть із грядки всі рослинні залишки, бур'яни та сміття. Розпушіть землю приблизно на глибину 15-20 см, щоб покращити доступ повітря до коріння майбутніх рослин. Внесіть перегній або компост, якщо ґрунт виснажився. Для більшості культур достатньо одного відра органіки на квадратний метр. Перед висіванням насіння добре пролийте землю водою. Волога допоможе насінню швидше прорости навіть у спекотні літні дні.

Яку зелень можна посадити у липні 2026

Зелень є одним із найкращих варіантів для повторного посіву. У цей час добре будуть рости:

Кріп

Кріп можна висівати практично до кінця літа кожні два-три тижні. Перед посадкою насіння бажано замочити на кілька годин, щоб прискорити появу сходів.

Крес-салат

Уже через 10-14 днів після посіву можна зрізати першу ароматну зелень, багату на вітаміни.

Листовий салат

Листовий салат дозріває приблизно за місяць. Йому потрібні регулярний полив, достатня кількість вологи та своєчасне проріджування.

Шпинат

Шпинат також чудово підходить для липневих посівів. Насіння рекомендують попередньо замочити на дві-три години. Уже через тиждень з'являться сходи, а ще приблизно за два тижні можна збирати молоде листя.

Рукола

Рукола швидко проростає й добре росте навіть у другій половині літа. Для соковитого листя їй потрібен поживний і добре зволожений ґрунт. Найкращий смак мають молоді листочки, які бажано зрізати вранці.

Петрушка та цибуля-порей

Посіяні у липні петрушка та цибуля-порей забезпечать вас свіжою зеленню наприкінці літа, а навесні наступного року одними з перших відновлять ріст.

Які овочі варто посіяти повторно у липні 2026

Після збирання ранньої картоплі, часнику чи цибулі можна сміливо висівати й овочеві культури:

Редис

Редис чудово підходить для липневого посіву. Через скорочення світлового дня він менше схильний до стрілкування, а коренеплоди виростають соковитими та ніжними. Нові посіви можна робити кожні два тижні.

Дайкон

Осінній урожай добре зберігається майже до весни, а літній посів допомагає зменшити ризик пошкодження рослин хрестоцвітими блішками та іншими шкідниками.

Горох, квасоля та боби

Бобові також встигають сформувати врожай до осені. Перед висіванням насіння рекомендують замочити приблизно на 10-12 годин, а ґрунт добре зволожити. Особливо вдало висівати їх після дощу або рясного поливу.

Як отримати другий щедрий врожай: корисні поради для повторних посівів у липні

Для щедрого другого врожаю дотримуйтесь таких простих правил:

висівайте насіння у добре пролиті борозенки або після дощу;

обирайте скоростиглі сорти та гібриди;

не забувайте про правила сівозміни;

підтримуйте достатню вологість ґрунту;

якщо є можливість, використовуйте вже пророщене насіння — воно швидше рушає в ріст і легше переносить літню спеку.

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