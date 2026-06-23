Відкладіть лопату: коли не можна працювати на городі у липні 2026

Жінка працює на городі влітку. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Липень — чудовий шанс отримати другий урожай до осені. У цей час ще можна посіяти багато городніх культур. А щоб не витрачати сили даремно, варто скористатися місячним посівним календарем. Він допоможе обрати сприятливу дату для посіву, пересаджування, підживлення та догляду, а також підкаже, у які дати слід уникати роботи на городі.

Новини.LIVE розповідає, коли працювати в саду та на городі в липні 2026, а коли краще відкласти лопату та дати відпочинок собі й грядкам.

Фази Місяця у липні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 13 липня;

— з 1 по 13 липня; Молодик — 14 липня;

— 14 липня; Місяць, що зростає — з 15 по 28 липня;

— з 15 по 28 липня; Повня — 29 липня;

— 29 липня; Місяць, що спадає — 30 і 31 липня;

— 30 і 31 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Які дні найсприятливіші для робіт на городі у липні 2026

Найсприятливіші дати у липні для повторних посівів зелені, капусти та швидкозрілих овочів: 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26 та 27 число.

Для позакореневого підживлення рослин: 19, 20 та 24 липня.

Для профілактики хвороб і боротьби зі шкідниками: 3, 4, 8 та 12 липня.

Коли не можна працювати на городі та в саду у липні 2026

У липні є дні, які несприятливі для посівів, пересаджування, обрізування чи підживлення рослин. Найкраще відкласти садові інструменти та дати рослинам спокій: 13, 14, 15 та 29 липня.

Що можна посіяти у липні 2026 для другого врожаю

Липень зовсім не означає завершення посівного сезону. Навпаки, після збирання ранніх овочів звільняються грядки, які можна використати повторно.

В середині літа можна сіяти та садити:

редиска та дайкон : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 липня;

: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 липня; салати та листова зелень : 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 липня;

: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 липня; бобові : 1, 2, 3, 4 липня;

: 1, 2, 3, 4 липня; пізні коренеплоди : 1, 2, 3, 4 липня;

: 1, 2, 3, 4 липня; огірки та кабачки : 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня;

: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня; капуста : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 липня;

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 липня; ароматні трави (кріп, петрушка, кінза, базилік, рукола та чебрець) : 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня;

: 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня; квіти: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня.

Який головний секрет догляду за рослинами у липні

Головний секрет щедрого плодоношення — полив рослин у липні. Поливати город краще рано-вранці або після заходу сонця, спрямовуючи воду безпосередньо під корінь чи в міжряддя. У спекотні дні варто уникати зволоження листя, адже краплі можуть спричиняти опіки.

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