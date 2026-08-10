Спека знищує молоді фруктові дерева: як урятувати майбутній урожай

Догляд за молодими фруктовими деревами. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Серпень в Україні може виявитися доволі спекотним місяцем. Тому важливо завчасно подбати про свій сад та город. Особливо важко переносять спекотну погоду молоді фруктові дерева. Найгірше, що наслідки теплового стресу помітні не одразу. Але є кілька простих прийомів, що допоможуть захистити рослини й урятувати майбутній врожай.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як правильно доглядати за молодими яблунями, грушами, сливами та іншими плодовими деревами у спекотну погоду і яких помилок краще уникати.

Як захистити молоді фруктові дерева від спеки

Під час хвилі спеки головне завдання садівника — зменшити втрату води, захистити кореневу систему від перегріву та дерево від зайвого стресу.

У цей період молоді плодові дерева потребують наступного догляду:

Глибокий полив

У спеку молодим деревам потрібно приблизно 10-20 л води за один полив. Важливо добре зволожити ґрунт у зоні коренів. Воду слід подавати повільно, щоб вона встигала проникати в землю, а не стікала по поверхні. Особливо уважними потрібно бути до дерев, які посадили нещодавно. У перші тижні вони потребують регулярнішого поливу. Перевіряйте ґрунт на кілька сантиметрів углиб перед кожним поливом. Земля повинна залишатися вологою, але не бути постійно перезволоженою.

Мульчування пристовбурового кола

Шар органічної мульчі:

допомагає довше утримувати вологу в ґрунті;

не дає землі сильно нагріватися;

захищає коріння від перегріву;

стримує ріст бур'янів, які конкурують із молодим деревом за воду та поживні речовини.

Розподіліть її навколо дерева, охоплюючи пристовбурну ділянку та зону, де розташоване коріння. Але не притискайте мульчу безпосередньо до стовбура.

Затінення

Для молодого дерева кілька годин палючого сонця можуть стати фатальними. Тому в найспекотніший період дня варто організувати тимчасове затінення. Для цього підійде спеціальне повітропроникне затінювальне полотно, встановлене на простому каркасі. Воно має зменшувати кількість прямого сонячного світла, але не перекривати рух повітря.

Захист листя і плодів від сонця

Листя та плоди можуть отримувати сонячні опіки. Для додаткового захисту в садівництві використовують засоби на основі каолінової глини. Після нанесення вона створює на поверхні рослини світлий захисний шар, який відбиває частину сонячного випромінювання та може зменшувати перегрів листя і плодів.

Чого не можна робити з молодими деревами у спеку

Не менш важливо не нашкодити рослині зайвими процедурами. Під час спеку категорично не можна:

Підживлювати дерево великими дозами азоту

Азот сприяє активному росту пагонів, але нова зелена маса потребує води та поживних речовин. Якщо рослина одночасно переживає посуху, такий стимул може створити додаткове навантаження.

Обрізати фруктове дерево без нагальної потреби

Під час спеки відкладіть формувальну обрізку. Якщо різко видалити значну частину гілок, раніше затінені ділянки можуть опинитися під палючими променями. Крім того, після обрізування дереву потрібно витрачати ресурси на загоєння зрізів. У період водного стресу це зайве навантаження. Винятком можуть бути хворі, пошкоджені або небезпечні гілки, які становлять загрозу для самого дерева чи людей.

Залишати мульчу біля самого стовбура

Мульчування корисне, але неправильне його виконання може створити проблеми. Не потрібно формувати біля стовбура товстий вологий шар органічного матеріалу. Постійна вологість і погана циркуляція повітря біля кори можуть сприяти її пошкодженню.

Обрискувати листя водою

Дрібне розпилення води може тимчасово охолоджувати поверхню листя завдяки випаровуванню, однак воно не замінює нормального поливу. Також не варто постійно залишати листя мокрим, особливо якщо в саду є проблеми з грибковими захворюваннями.

Накривати дерево поліетиленом

Щільна плівка — поганий варіант для захисту молодого саджанця від спеки. Вона не забезпечує нормального руху повітря і може сприяти накопиченню тепла.

Залишати дерево в постійній тіні

Постійне сильне затінення також небажане, оскільки рослині потрібне світло для фотосинтезу. Тому тимчасовий захист має працювати саме тоді, коли сонячне навантаження максимальне.

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