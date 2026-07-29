Ветеринари пояснили, чому собака риє ями у дворі та як відучити її це робити

Собака риє яму у дворі. Колаж: Новини.LIVE

Ваш собака почав перекопувати усе подвір'я? Не поспішайте сварити його. Є причини такої поведінки. Тому варто зрозуміти, чому пес риє та як боротися з цією звичкою, щоб допомогти домашньому улюбленцю та вашому подвір'ю.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce Pets ділиться корисними порадами ветеринарів.

Чому собака копає ями у дворі: основні причини

Фахівці кажуть, мотиви можуть суттєво відрізнятися залежно від характеру тварини, породи, віку та умов утримання.

Мисливський інстинкт

Якщо на вашому подвір'ї живуть миші, кроти чи інші дрібні тварини, пес може чути їхні звуки або відчувати запах і почати активно рити землю. Особливо часто так поводяться мисливські породи, зокрема тер'єри та такси.

Бажання заховати цінну річ

Іноді собака використовує яму як схованку. Улюблені кістки, ласощі чи іграшки він інстинктивно намагається "зберегти на потім", закопуючи їх у землю. Така поведінка є абсолютно природною і походить від диких предків собак, які запасали їжу на майбутнє.

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Прагнення сховатися від спеки

Собака риє ями, щоб дістатися до прохолодного шару землі та трохи відпочити від спекотної погоди. Найчастіше так поводяться породи з густою шерстю, серед яких хаскі, маламути.

Спроба зігрітися

Взимку ситуація може бути протилежною. Земля добре утримує тепло, тому викопана яма стає своєрідним укриттям від холодного вітру.

Стрес або тривожність

Коли собака переживає сильне хвилювання, страх або самотність, він може почати копати землю, щоб знизити внутрішню напругу. Особливо часто це трапляється після різких змін у житті, тривалого перебування на самоті або через нестачу уваги з боку господаря.

Нудьга та нестача активності

Якщо ви приділяєте мало часу своєму домашньому улюбленцю, він мало гуляє, грається, то тоді він починає самостійно вигадувати собі заняття. Разом із копанням можуть з'явитися надмірний гавкіт, псування речей чи жування предметів.

Бажання втекти

Деякі собаки починають підкопувати паркан, коли хочуть вибратися за межі двору. Причиною може бути цікавість, бажання дослідити нову територію або пошук інших тварин.

Підготовка до народження цуценят

У вагітних самок незадовго до пологів спрацьовує інстинкт облаштування гнізда. Через це вони можуть копати землю або намагатися облаштувати затишне місце для майбутніх цуценят.

Як відучити собаку копати ями

Повністю прибрати цей інстинкт практично неможливо. Проте ветеринари радять не боротися з природною поведінкою, а правильно її спрямовувати.

Виділіть місце, де копати дозволено

Якщо собака дуже любить рити землю, можна облаштувати окрему ділянку із піском або пухким ґрунтом. Там він зможе задовольняти свій природний інстинкт без шкоди для клумб, газону чи городу.

Деякі власники навіть ховають у піску іграшки або ласощі, щоб зробити таку зону ще цікавішою.

Позбавтеся гризунів на подвір'ї

Якщо причиною є полювання, варто зменшити кількість дрібних тварин біля будинку. Для цього можна прибрати місця, де вони ховаються, або висадити ароматні рослини, запах яких не подобається гризунам.

Подбайте про комфорт у спеку

Якщо пес копає землю, щоб охолодитися, забезпечте йому затінок, постійний доступ до чистої води та прохолодне місце для відпочинку. А у холодну пору року забезпечте пса теплим місцем.

Давайте більше фізичного та розумового навантаження

Щоденні тривалі прогулянки, активні ігри, тренування команд, пошукові вправи та інтерактивні іграшки допомагають собаці витрачати енергію. Чим цікавіше проходить день улюбленця, тим менша ймовірність, що він почне руйнувати подвір'я.

Не карайте за природну поведінку

Покарання рідко допомагає розв'язати проблему. Якщо сварити собаку після того, як яма вже викопана, він навряд чи зрозуміє, за що саме отримав покарання. Натомість це може лише посилити тривожність і спровокувати нові небажані звички.

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