Ветеринари розповіли, чому собака риє лежанку перед сном і чи варто хвилюватися

Собака перед сном риє лежанку. Колаж: Новини.LIVE

Багато власників собак хоча б раз помічали дивну, на перший погляд, поведінку свого улюбленця: перед тим як заснути, він починає наполегливо дряпати або "рити" свою лежанку. Така звичка має пояснення, а у деяких випадках сигналізує про проблему.

Новини.LIVE з посиланням на Scenthound розповідає, чому собака перед сном риє лежанку, коли це є нормою, а коли варто звернутися до спеціаліста.

Причини, через які собака риє свою лежанку перед сном

Давній інстинкт

Хоча сучасні домашні собаки давно живуть поруч із людьми, багато їхніх інстинктів залишилися такими ж, як у диких предків. Інстинкт настільки міцно закладений природою, що багато собак повторюють цей ритуал щодня.

Колись вовки та дикі собаки розгрібали землю, листя чи траву перед відпочинком, щоб:

зробити спальне місце м'якшим;

прибрати каміння, гілки або комах;

сховатися від потенційної небезпеки;

охолодитися в спеку або, навпаки, зберегти тепло.

Відчуття безпеки

Ветеринари пояснюють, що риття лежанки — це не лише спадок диких предків. Для багатьох собак це ще й спосіб зробити місце для сну максимально безпечним. На лапах собак є пахучі залози. Дряпаючи тканину, вони залишають власний запах, що допомагає їм почуватися спокійніше на знайомій території.

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Нерідко після цього тварина кілька разів повертається навколо себе, перш ніж лягти. Це своєрідний вечірній ритуал, який допомагає їй розслабитися. Люди поправляють подушку перед сном, а собаки "облаштовують" свою лежанку.

Спосіб заспокоїтися

Для деяких собак повторювані рухи мають заспокійливий ефект. Якщо у житті тварини нещодавно відбулися зміни — переїзд, поява нового члена родини, змінився режим дня або собака пережила сильний стрес, — вона може частіше рити лежанку перед сном.

Комфорт

Ще одна поширена причина — бажання знайти найзручніше положення для сну. Особливо часто це роблять літні собаки або тварини, які мають проблеми із суглобами. Або ж якщо лежанка вже втратила форму або стала занадто жорсткою, улюбленець може довше намагатися зробити її зручнішою. Риючи лежанку, собака може:

вирівняти наповнювач;

знайти місце, де буде комфортніше лежати;

краще підтримати суглоби та м'язи.

Регулювання температури

У дикій природі собаки розгрібали верхній шар ґрунту, щоб дістатися прохолоднішої землі влітку або зробити тепліше заглиблення взимку. Домашнім тваринам це вже не потрібно, але поведінка залишилася. Тому під час спеки або похолодання ви можете частіше помічати таку звичку в улюбленця.

Нудьга

Коли собака отримує недостатньо фізичних навантажень та уваги, вона може шукати інші способи витратити енергію. У такому випадку риття лежанки нерідко стає більш інтенсивним і повторюється не лише ввечері, а й протягом дня. Тому регулярно гуляйте з собакою, грайтеся, використовуйте інтерактивні іграшки.

Коли варто насторожитися

Хоча найчастіше така поведінка не є небезпечною, іноді вона може свідчити про проблеми, пов'язані з алергією, подразненням шкіри, паразитами, болем або сильним стресом.

Варто звернутися до лікаря, якщо ваш домашній улюбленець:

безперервно риє лежанку та не може заспокоїтися;

пошкоджує підстилку або інші речі;

одночасно часто вилизується чи гризе шкіру;

має почервоніння, висип або випадіння шерсті.

Як допомогти домашньому улюбленцю

Щоб собака почувалася комфортно перед сном, ветеринари радять:

Підібрати лежанку, яка відповідає віку та розміру тварини. Регулярно прати чохол лежанки, плед тощо. Щоденно гуляти, грати з твариною. Періодично оглядати шкіру й шерсть, щоб вчасно помітити подразнення чи інші проблеми.

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