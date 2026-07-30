Що посадити у серпні 2026: урожай тішитиме до глибокої осені

Посадка городніх культур у серпні. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Серпень багато хто вважає завершенням городнього сезону. Але у цей час відкривається чудова нагода посіяти деякі овочі та зелень, щоб восени зібрати ще один щедрий урожай.

Новини.LIVE з посиланням на Epic Gardening розповідає, які городні культури посадити у серпні, щоб продовжити сезон свіжих овочів та зелені до пізньої осені.

Яку зелень та пряні трави варто посіяти у серпні

Більшість із цих культур добре переносить осінню прохолоду, а окремі навіть можуть зимувати під легким укриттям, щоб навесні швидко рушити в ріст.

Останній місяць літа чудово підходить для посіву:

петрушки;

руколи;

шпинату;

мангольду;

меліси;

листового салату;

гірчиці листової;

орієнтальних салатних сумішей;

корн-салату;

цибулі на перо;

цикорію.

Які овочі посадити у серпні для осіннього врожаю

Редис

Редис — один із рекордсменів за швидкістю дозрівання. Деякі ранні сорти формують урожай менш ніж за місяць, тому їх сміливо можна висівати наприкінці літа. Для осіннього вирощування також чудово підходять зимові сорти, які краще витримують прохолодну погоду та можуть зберігатися значно довше.

Морква

Пізні посіви моркви часто дають дуже солодкі коренеплоди, адже прохолодні осінні ночі сприяють накопиченню природних цукрів. Для серпневої посадки краще обирати сорти, призначені для тривалого зберігання. Під час проростання насіння особливо важливо підтримувати ґрунт рівномірно вологим. Коли рослини зміцніють, полив можна зробити менш частим, але регулярним.

Ріпа

Ця культура поступово повертається на українські городи. Сучасні сорти мають ніжніший смак і добре підходять як для свіжих салатів, так і для запікання чи тушкування. У ріпи їстівними є не лише коренеплоди, а й молоде листя. Висівати її бажано приблизно за один-два місяці до очікуваних перших заморозків. Легка прохолода лише покращує смакові якості овоча.

Горох

Якщо до перших заморозків залишається не менше двох місяців, можна посіяти горох. Насіння рекомендують попередньо замочити, а рослинам одразу забезпечити опору для плетіння. Осінній горох нерідко плодоносить до жовтня, а за теплої осені — навіть довше.

Квасоля

В регіонах із теплою осінню можна вирощувати кущову квасолю. Скоростиглі сорти здатні сформувати повноцінний урожай приблизно за два місяці. Щоб продовжити плодоношення, посадки можна накривати агроволокном або невеликими парниками під час перших похолодань.

Які капустяні культури можна виростити у серпні

Кінець літа — чудовий час для рослин родини капустяних, адже вони значно краще ростуть у прохолодну погоду, ніж у літню спеку.

До серпневих посівів або висаджування розсади підходять:

білоголова капуста;

броколі;

цвітна капуста;

капуста кейл;

листова капуста колард;

броколі рааб;

бок-чой.

Більшість із цих культур потребує регулярного поливу, сонячного місця та поживного ґрунту. Водночас осіння прохолода допомагає сформувати щільні головки, соковите листя та насичений смак. Багато різновидів добре витримують навіть легкі заморозки, тому збирати врожай можна у вересні, жовтні, а іноді й у листопаді.

Що потрібно врахувати під час серпневої посадки

Щоб отримати хороший урожай, недостатньо лише правильно обрати культуру. Агрономи радять дотримуватися кількох простих правил:

регулярно поливати молоді сходи, особливо під час спеки;

мульчувати ґрунт, щоб довше зберігати вологу;

обирати ранньостиглі або холодостійкі сорти;

висівати насіння у вже добре підготовлений і розпушений ґрунт;

за потреби використовувати агроволокно для захисту від ранніх заморозків та шкідників.

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