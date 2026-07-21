Перець швидко псується після збору: помилка, якої легко уникнути

Збір врожаю перцю на городі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Кінець липня — час зрізати солодкий та гострий перець з грядок. Проте навіть одна помилка під час збору здатна зіпсувати врожай овочу.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, коли збирати перець, як не пошкодити рослину та як зберігати врожай.

Коли збирати перець, щоб він був смачним і довше зберігався

Терміни збору залежать насамперед від сорту перцю. Більшість солодких сортів досягають технічної стиглості приблизно через 60-90 днів після висаджування, тоді як гострим різновидам часто потрібно значно більше часу. При вирощуванні перцю з насіння до вказаних виробником термінів потрібно додати ще кілька тижнів, які рослини провели у вигляді розсади.

Солодкий перець можна збирати вже тоді, коли він повністю виріс, але ще залишається зеленим. Адже на цій стадії плоди добре транспортуються та довше лежать. Якщо ж залишити їх на кущі ще на деякий час, вони поступово змінять колір на жовтий, помаранчевий або червоний і стануть помітно солодшими.

Гострий перець має свої особливості. Деякі сорти, наприклад халапеньйо, найчастіше збирають у темно-зеленому кольорі. Інші різновиди досягають максимальної стиглості лише після повного забарвлення плодів у червоний, помаранчевий чи темно-коричневий відтінок. При чому чим стигліший плід, тим він буде гострішим.

Помилка під час збору, через яку перець швидше псується

Найпоширеніша помилка — зривати перець руками, різко тягнучи його вниз або вбік. Так можна легко пошкодити плодоніжку, надламати гілки або навіть травмувати сам кущ. Пошкоджені плоди значно швидше втрачають вологу й починають псуватися.

Краще зрізати перець гострим секатором, ножицями або ножем, залишаючи невелику плодоніжку. Такий спосіб допомагає зберегти цілісність плодів і самої рослини, яка ще продовжуватиме формувати новий урожай.

Як зберігати перець, щоб він довше залишався свіжим

Після збору врожаю важливо не лише правильно його скласти, а й створити відповідні умови.

Найкраще перець зберігається:

у холодильнику;

за температури близько +7°C;

за відносної вологості повітря 85-90%.

За таких умов свіжий перець здатен залишатися якісним приблизно від одного до півтора тижня.

Якщо врожай великий, плоди можна помити, висушити, нарізати й заморозити. Так вони чудово зберігають смак для приготування супів, овочевих страв, рагу чи фаршированого перцю. Також перець часто сушать, маринують або використовують для домашніх соусів.

Чи може перець дозріти після збору

Так, але лише якщо плоди вже досягли технічної стиглості — повністю сформувалися та набрали свій розмір. У теплій кімнаті вони поступово набувають характерного для сорту кольору. Проте смак і солодкість будуть дещо менш вираженими, ніж у плодів, які дозріли безпосередньо на кущі. Тому, якщо дозволяють погодні умови, частину врожаю краще залишити на рослині ще на кілька днів.

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