Памела Андерсон показала свій город: чим особливий і які ідеї легко повторити

Памела Андерсон у своєму саду доглядає за рослинами. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Зірка Голлівуду Памела Андерсон давно захоплюється садівництвом, але її нове відео з власного городу стало справжнім натхненням для городників у всьому світі. Акторка показала доглянуту ділянку, де поруч із щедрим урожаєм ростуть троянди, соняшники та ароматні трави. Найцікавіше те, що більшість її рішень не потребують великих витрат і легко повторюються навіть на невеликому подвір'ї.

Новини.LIVE розповідає що вирощує Памела Андерсон та які ідеї варто запозичити для красивого саду та великого врожаю овочів.

Памела Андерсон показала свій город, схожий на казковий сад

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram акторка провела коротку екскурсію власним городом, який облаштувала у родинному маєтку в Ледісміті на острові Ванкувер. На відео можна побачити довгі ряди високих грядок, між якими ростуть овочі, зелень та квіти.

Неймовірний вигляд мають арки, які повністю вкриті гарбузовими батогами, плетені опори для витких культур, великі соняшники та пишні рожеві троянди. Посеред городу облаштовано невелику зону відпочинку зі столом, стільцями та мінітеплицею зі скла.

Які овочі та квіти вирощує Памела Андерсон

Акторка неодноразово розповідала, що її город постійно змінюється. В інтерв'ю вона зізнавалася, що складно назвати овоч, якого немає на її ділянці. Вона вирощує томати, огірки, перець, гарбузи, цибулю та часник.

Найбільша гордість акторки — колекція троянд різних сортів. Улюбленою вона називає знамениту троянду Yves Piaget. Також на ділянці ростуть високі соняшники, які, за словами Памели, створюють особливо радісний настрій. Незамінними є ароматні трави та зелень.

За словами Памели, вона регулярно практикує сівозміну, щосезону випробовує нові культури та сприймає кожен рік як можливість почати все по-новому.

Які ідеї з городу Памели Андерсон легко повторити

Найцінніша ідея, яку демонструє акторка, зовсім не пов'язана з дорогими матеріалами чи великою площею. Вона не прагне ідеальної симетрії чи бездоганного порядку. Навпаки, її город виглядає живим, природним і наповненим різноманітними рослинами. А більшість дизайнерських рішень досить прості.

Фахівці видання Gardening Know How поділились практичними порадами, що треба, щоб створити город як у Памели Андерсон:

1. Зробіть кілька високих грядок замість однієї

Високі грядки — це по суті підняті над рівнем землі короби. Вони можуть бути різної висоти й розміру, але бажано виконані в одному стилі. Оптимальна висота грядки від 25 до 60 см. Вони мають ряд переваг: захищають рослини від шкідників, прогріваються раніше навесні, полегшують догляд за культурами.

2. Вирощуйте гарбузи й огірки на арках

Однією з найефектніших деталей на городі акторки стали зелені арки, повністю вкриті батогами гарбузів. Таку конструкцію нескладно зробити власноруч. Для цього підійдуть металеві дуги або міцна сітка. Згодом огірки, гарбузи, квасоля чи інші виткі культури повністю закриють основу, перетворивши її на живий зелений тунель.

3. Використовуйте вертикальні опори

Плетені або дерев'яні обеліски й шпалери не лише підтримують рослини, а й додають городу об'єму.

На них чудово ростуть квасоля, запашний горошок, клематиси та інші виткі культури.

4. Не розділяйте овочі та квіти

Це рішення стало однією з головних особливостей городу Памели. Троянди ростуть поруч із грядками, соняшники здіймаються над овочами, настурції звисають уздовж доріжок, а ароматні трави пом'якшують суворі лінії дерев'яних конструкцій. Такий підхід не лише робить город набагато красивішим, а й допомагає залучити бджіл, джмелів та інших запилювачів, необхідних для гарного врожаю.

5. Облаштуйте місце для відпочинку

У центрі городу Памела створила невелику зону зі столом, стільцями та компактною теплицею. Таке рішення перетворює звичайний город на простір, де хочеться не лише працювати, а й відпочивати, пити чай, милуватися квітами та спостерігати за змінами саду протягом сезону.

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