Колорадські жуки втечуть з грядок картоплі: чим обробити влітку

Обробка картоплі від колорадського жука. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Колорадський жук — головний ворог картопляних грядок. Він за лічені дні здатний залишити рослини майже без листя. Є перевірені засоби, які захистять картоплю від шкідника влітку.

Новини.LIVE розповідає, чим варто обробити картоплю від колорадського жука.

Найкращі народні засоби проти колорадського жука

Захистити картоплю від шкідників можна й без агресивної хімії. Домашні засоби добре працюють як профілактика, а також коли жуки тільки почали з'являтися.

Найкраще себе зарекомендували:

деревна зола

Допомагає зменшити кількість личинок і робить картопляне бадилля менш привабливим для дорослих комах. Її слід розсипати по вологому листю після дощу або рано-вранці, коли на рослинах є роса. Також можна приготувати настій чи розчин для обприскування.

суміш сухої гірчиці зі столовим оцтом

Різкий запах такого розчину відлякує шкідників, тому ним ретельно обробляють листя з обох боків.

настої полину, чистотілу, часнику, цибулиння та тютюнового пилу

Найкращий результат вони дають на початковому етапі появи колорадського жука або як додатковий захід захисту.

Як правильно обприскувати картоплю влітку

Обробку картоплі від шкідників бажано проводити у сухий, безвітряний день. Найкращий час — ранкові або вечірні години, коли немає палючого сонця. Це допоможе уникнути опіків листя та забезпечить краще прилипання розчину до поверхні рослин.

Народні засоби не мають тривалої дії, тому обприскування доведеться повторювати приблизно раз на 7-10 днів. Варто чергувати різні рецепти, адже колорадський жук поступово адаптується до постійного впливу одного й того самого засобу.

Які біопрепарати можна використовувати для захисту картоплі від шкідників

Біологічні препарати можна використовувати, коли народні методи вже не справляються. Їхня перевага: відносна безпечність для довкілля, корисних комах та врожаю. Такі засоби впливають на нервову систему шкідників або порушують розвиток личинок, через що вони перестають живитися та поступово гинуть.

Коли без інсектицидів не обійтися

Інсектициди — це "остання інстанція", коли попередні засоби не допомагають, а шкідних буквально захопив грядки. Але слід пам'ятати кілька правил:

дотримуйтесь інструкції виробника;

не перевищуйте дозу;

використовуйте засоби індивідуального захисту;

слідкуйте за тим, щоб домашні тварини не ходили біля грядок.

Чи можна обробляти картоплю під час цвітіння

Період цвітіння картоплі вважається одним із найделікатніших. У цей час активно літають бджоли та інші корисні комахи, тому багато препаратів можуть становити для них небезпеку. Варто обирати засоби, які дозволені для застосування під час цвітіння. Проводити обробку краще рано-вранці або після заходу сонця, коли запилювачі неактивні.

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