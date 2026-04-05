Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яку вербу посадити біля дому: види, що дивують красою і екзотикою

Яку вербу посадити біля дому: види, що дивують красою і екзотикою

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 08:27
Посадка декоративної верби на подвір'ї. Колаж: Новини.LIVE

Верба — розкішна та корисна рослина для саду, що здатна перетворити навіть просту ділянку на затишний куточок. Для цього варто лише обрати декоративний сорт до вподоби та знати як посадити і доглядати за рослиною.

Новини.LIVE розповідає, які популярні декоративні сорти верби варто посадити, а також які є секрети посадки та вирощування.

Які переваги має декоративна верба

Цю рослину варто посадити на подвір'ї через такі причини:

  1. Простота у вирощуванні.
  2. Невибагливість до ґрунту та клімату.
  3. Декоративність у будь-яку пору року.
  4. Можливість створювати живоплоти та зелені зони відпочинку.
  5. Пилок і нектар верби стає одним із перших джерел їжі для бджіл після зими.

Яку вербу варто посадити біля дому

Сьогодні в садівництві популярні кілька видів, які вирізняються формою крони, забарвленням листя та зимостійкістю.

Верба козяча (Salix caprea)

Цей вид часто має плакучу форму з пагонами, що звисають вертикально донизу. Висота штамба зазвичай близько півтора метра, а розпущені навесні сережки нагадують пухнасті кульбаби. Гарно виглядатиме як одна, так і в групових посадках. Але вимагає захищених від вітру місць і підв'язування штамба для збереження вертикальності.

 

Верба козяча. Фото: powo.science.kew.org

Японська верба (Salix integra, сорт "Хакуро-Нішики")

Ця рослина привертає увагу строкатим листям — навесні пагони рожеві, влітку білозелені, восени золоті, а взимку декоративність додають коралово-червоні гілки. Цей вид любить сонце та стабільну вологість ґрунту. Його переваги — добре переносить обрізку, швидко відновлюється після формування крони.

 

Японська верба. Колаж: Новини.LIVE

Верба пурпурова

Середньорослий чагарник із густою кулястою кроною та глянсовими червоними пагонами. Підходить для тих, хто хоче яскравий акцент у саду. Висаджують на захищених від вітру ділянках. Навіть якщо гілки підмерзнуть взимку, вони швидко відновлюються навесні.

 

Верба пурпурова. Фото: dobrodar.ua

Як садити та доглядати вербу: прості правила

Верба невибаглива, але при правильному догляді вона стає справжньою окрасою саду.

  • Місце для посадки

Обирайте сонячні або напівзатінені ділянки з достатньою вологістю.

  • Ґрунт

Верба невибаглива, але краще росте на родючих, вологих ґрунтах. Для піщаних або кам'янистих ділянок додайте органіку.

  • Посадкова яма

Стандартно 50×50 см, глибина залежить від кореневої системи. Перед посадкою коріння замочують на 12-24 години.

  • Полив

Молоді саджанці потребують регулярного поливу перші два роки, дорослі — лише у спеку.

  • Добрива

Навесні — азотні для росту пагонів, восени — калійно-фосфорні для зимостійкості. Органічні добрива сприяють активному розвитку.

  • Обрізка

Проводиться ранньою весною. Видаляють сухі, пошкоджені та загущуючі крону гілки. Декоративні види можна формувати кардинально.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації