Гарячий асфальт влітку: як захистити лапи собаки від опіків під час прогулянок

Прогулянка з собакою влітку. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

В Україну прийшла неймовірна спека. Синоптики кажуть, що серпень буде доволі гарячим. А це випробування як для людей, так і для тварин. Звичайна прогулянка в сонячний день здатна закінчитися для собаки перегрівом, опіками на лапках або навіть тепловим ударом. Але є кілька простих правил, які допоможуть уникнути небезпечних наслідків і зробити літній вигул безпечним.

Новини.LIVE з посиланням на NBC News розповідає, як захистити лапи собаки від спеки та на які тривожні сигнали варто звернути увагу.

Як гарячий асфальт шкодить собакам

У спекотну погоду асфальт, бетон і тротуарна плитка дуже швидко накопичують тепло, і стають джерелом небезпеки для тварин. Якщо на вулиці більше +30°C, покриття може розігрітися до +60°C і більше, а цього достатньо, щоб пошкодити ніжні подушечки лапок. Навіть якщо опіку немає, постійний контакт із гарячою поверхнею пересушує шкіру лап, через що вона починає тріскатися, стає чутливою та легко травмується.

Собаки також набагато важче переносять спеку, ніж люди. Вони майже не пітніють, а охолоджують організм переважно за допомогою прискореного дихання та випаровування вологи через язик. Такий механізм менш ефективний, тому ризик перегріву влітку значно зростає.

Як зрозуміти, що асфальт уже занадто гарячий

Ветеринари радять скористатися простим способом перевірки. Перед прогулянкою прикладіть тильний бік долоні до асфальту приблизно на 5-7 секунд. Якщо відчуваєте біль або дискомфорт, відповідно і ваш улюбленець його відчуватиме.

Ознаки, що собаці боляче ходити

Під час прогулянки уважно спостерігайте за поведінкою улюбленця.

Про проблему говорить, якщо пес:

раптово зупиняється;

намагається перейти на траву;

часто піднімає лапи;

починає кульгати;

відмовляється йти далі;

вдома постійно вилизує або гризе лапи.

Симптомами перегріву або теплового удару є:

важке дихання;

сильне слиновиділення;

млявість;

слабкість;

блювання;

дезорієнтація.

У такій ситуації собаку потрібно якнайшвидше перевести в прохолодне місце та звернутися до ветеринарного лікаря.

Як захистити лапи собаки від опіків у спеку

Щоб літні прогулянки були безпечними, ветеринари радять дотримуватися кількох простих правил:

Виходьте на прогулянку рано вранці та пізно ввечері, коли сонце сіло. У цей період ризик опіків і перегріву значно нижчий. Будуйте маршрут через траву, лісові стежки або ґрунтові доріжки, щоб скоротити час прогулянок на асфальті. У найспекотніші дні скорочуйте тривалість прогулянок і відмовтеся від активних фізичних навантажень. Завжди беріть із собою питну воду. Регулярно доглядайте за подушечками лап. Використовуйте захисні бальзами, воскові засоби, які допомагають підтримувати шкіру зволоженою, зменшують ризик появи тріщин і створюють захисний шар.

Деякі власники для додаткового захисту використовують спеціальне взуття для собак. Якісні черевички допомагають запобігти контакту лап із розпеченим покриттям і швидко стають звичними для більшості тварин, якщо правильно підібрані за розміром.

Що робити, якщо лапи перегрілися

Якщо після повернення додому ви помітили, що лапи гарячі або собака відчуває дискомфорт, їх можна обережно охолодити прохолодною, але не крижаною водою. Різкий перепад температур небажаний, тому використовувати лід не рекомендується.

Якщо ж на подушечках лап з'явилися пухирі, сильне почервоніння або відкриті пошкодження, не варто займатися самолікуванням. Такі травми можуть загоюватися кілька тижнів і потребують огляду ветеринарного лікаря.

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