Гарбузи гниють на городі: головні причини та як боротися з проблемою

Гарбузи гниють на городі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Проблема, з якою не рідко стикаються городники — гарбузи починають гнити просто на грядці. Це свідчить про помилки у вирощуванні овочу або несприятливі погодні умови. Але більшості таких проблем можна запобігти.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, чому виникає така проблема та що потрібно зробити, щоб зберегти плоди здоровими.

Чому гарбузи гниють просто на грядці: основні причини

Надлишок вологи

Після тривалих дощів або надмірного поливу плоди, які лежать безпосередньо на сирому ґрунті, постійно контактують із вологою. І такі умови стають ідеальним середовищем для розвитку грибкових інфекцій. Найчастіше гарбузи уражають:

сіра гниль;

фітофтора;

антракноз;

різні види плямистостей.

Механічні пошкодження

Якщо шкірку прогризли комахи, слимаки чи гризуни або вона тріснула від удару, грибки й бактерії значно легше проникають усередину.

Перезрівання

Не можна перетримувати врожай на грядці. Після повного дозрівання гарбуз поступово втрачає природну стійкість до хвороб, тому перестиглі плоди гниють набагато швидше.

Як запобігти загниванню гарбузів

Краще запобігти гнилі, ніж боротися з нею та наслідками. Ще на етапі посадки гарбуза обирайте сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом, де вода не застоюється після дощів.

Бажано також ізолювати плоди від землі. Особливо, якщо літо дощове. Для цього під гарбуз можна підкласти солому, дерев'яну дошку або інший сухий матеріал.

Не забувайте регулярно оглядати рослини і плоди. Пошкоджені та підгнилі гарбузи, батоги та листя потрібно видаляти одразу і прибрати з грядки, щоб інфекція не поширилася на здорові плоди. І не залишайте дозрілі гарбузи на городі надовго, особливо якщо синоптики прогнозують дощову погоду.

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