Дві ознаки стиглого гарбуза, які легко пропустити на грядці

Городниця збирає врожай гарбузів. Фото: juckershop.ch

Максим Лозовий Редактор

Гарбуз — один з найяскравіших овочів на городі, який прикрашає грядки сонячними та помаранчевими плодами. Проте насичений колір не завжди каже про стиглість. Якщо поспішити або запізнитися зі збором, врожай довго не пролежить. Але є кілька ознак, які чітко вказують — настав час збирати гарбузи.

Фермерка та експертка із садівництва Шеллі Дітон розповіла виданню Martha Stewart, коли можна зривати гарбузи з грядок.

Коли достигають гарбузи

Строк дозрівання залежить насамперед від сорту:

твердокорі — 90-110 днів від появи сходів;

великоплідні — 110-130 днів;

мускатні — 130-150 днів.

Саме з останніми найчастіше виникають труднощі у регіонах із коротшим літом. Осінь уже наближається, а плід ще не набрав повної стиглості. Тому календар варто використовувати лише як орієнтир, а остаточне рішення про збір урожаю приймати за зовнішніми ознаками.

Які є дві ознаки стиглого гарбуза

Перша ознака

Уважно подивіться на плодоніжку. Поки вона зелена, соковита і м'яка, гарбуз ще продовжує отримувати поживні речовини від рослини. У стиглого плода плодоніжка поступово грубішає, підсихає і стає твердою. Вона вже не нагадує свіжий зелений пагін, а більше схожа на сухий дерев'янистий хвостик. Одночасно змінюється і сама рослина. Батіг біля гарбуза починає підсихати, листя жовтіє, а активний ріст сповільнюється. Відмирання батогів Шеллі Дітон називає сигналом, що час збирати врожай настав.

Друга ознака

Ще простіший тест можна провести буквально за кілька секунд. Спробуйте обережно натиснути нігтем на кірку гарбуза. Якщо вона легко продавлюється або на поверхні залишається помітний слід, зі збором краще не поспішати. У зрілого гарбуза кірка настільки щільна, що ніготь не може її проколоти.

Є й інші маленькі підказки, на які можна орієнтуватися:

плід набуває глибокого, насиченого кольору;

малюнок на шкірці стає виразнішим;

листя втрачає зелений колір

гарбуз видає глухий, порожнистий звук при постукуванні.

Коли збирати гарбуз із грядки

Є кілька важливих правил:

Не чекати сильних приморозків та різкого похолодання, навіть якщо за календарем сорт мав би достигати ще кілька днів. Збирати врожай у сухий день після того, як зійшла ранкова роса. Не відривати плоди руками, а зрізати гострим ножем або секатором, залишаючи кілька сантиметрів плодоніжки.

Також Дітон наголошує, не можна брати і носити гарбуз за хвостик. Адже плодоніжка може відірватися, а пошкоджене місце стане найбільш уразливим під час зберігання.

Що робити з гарбузами після збору та як зберігати овоч

Після збирання гарбузи традиційно залишають у сухому теплому місці, щоб кірка остаточно затверділа. Потім урожай переносять у прохолодніше сухе приміщення. Поводьтеся з урожаєм обережно, не скидати їх один на один. Навіть гарбуз із дуже твердою кіркою можна пошкодити ударом або необережним перенесенням.

Для тривалого зберігання обирайте лише цілі плоди без тріщин, м'яких ділянок і значних пошкоджень. Землю краще акуратно прибрати, не травмуючи поверхню. Експертка радить зберігати гарбузи за температури від +10 до +13°C.

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