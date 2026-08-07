Дорослий собака почав гризти речі: чому це сталося і що робити

Собака гризе речі у будинку. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Коли дорослий пес раптово починає гризти меблі, взуття та інші речі, це викликає неабияку тривогу у власників. Але не варто одразу сварити домашнього улюбленця. Адже така поведінка тварини є сигналом про проблему, яку слід терміново усунути.

Новини.LIVE розповідає, що провокує таку поведінку, як допомогти вихованцю і зберегти речі цілими.

Чому дорослий собака раптом почав гризти речі: головні причини

Цуценята гризуть предмети через прорізування зубів і знайомство з навколишнім світом. А от для дорослого собаки це не типово і свідчить про проблему. Найчастіше вона пов'язана з емоційним станом, способом життя або певними порушеннями в організмі. Тому не варто просто сварити вихованця. Спочатку потрібно зрозуміти, що змушує його псувати речі.

Чотири головні причини:

1. Нудьга та нестача уваги

Однією з найпоширеніших причин є недостатня фізична й розумова активність. Коли господар не приділяє достатньо уваги й собака нудьгує, то вона самостійно шукає спосіб розважитися.

У такому випадку ветеринари радять наступне:

урізноманітніть маршрути під час прогулянок;

вивчайте нові команди;

грайте в ігри на пошук предметів або ласощів;

купіть інтерактивні іграшки та спеціальні головоломки, які змушують тварину думати й добувати їжу самостійно;

запропонуйте іграшки, які можна гризти і коли вихованець переключиться на неї, обов'язково похваліть.

2. Стрес і тривожність

Іноді гризіння речей стає способом заспокоїтися. Так собаки можуть реагувати на сильні переживання або різкі зміни у звичному житті.

Причиною стресу можуть бути:

переїзд;

тривала відсутність господаря;

поява в сім'ї дитини;

новий домашній улюбленець;

зміна режиму дня.

Зверніть увагу й на інші ознаки. Якщо собака часто вилизується, тремтить, надмірно гавкає, у нього змінився апетит або з'явилося сильне слиновиділення, це може свідчити про підвищену тривожність.

У такій ситуації важливо повернути вихованцю відчуття безпеки:

створіть затишне місце для відпочинку;

дотримуйтеся стабільного графіка годування та прогулянок;

щодня приділяйте час спільним іграм.

3. Незбалансований раціон

Іноді проблема може бути пов'язана з харчуванням. Якщо організм собаки не отримує достатньої кількості необхідних поживних речовин, це здатне впливати і на його поведінку. У такому разі варто переглянути раціон разом із ветеринарним лікарем.

4. Проблеми зі здоров'ям

Іноді така поведінка може бути пов'язана із захворюваннями. Серед можливих причин ветеринари називають:

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

зараження гельмінтами;

цукровий діабет;

порушення роботи щитоподібної залози та інші хвороби.

Варто звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні патології або вчасно розпочати лікування.

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