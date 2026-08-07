Дорослий собака почав гризти речі: чому це сталося і що робити
Коли дорослий пес раптово починає гризти меблі, взуття та інші речі, це викликає неабияку тривогу у власників. Але не варто одразу сварити домашнього улюбленця. Адже така поведінка тварини є сигналом про проблему, яку слід терміново усунути.
Новини.LIVE розповідає, що провокує таку поведінку, як допомогти вихованцю і зберегти речі цілими.
Чому дорослий собака раптом почав гризти речі: головні причини
Цуценята гризуть предмети через прорізування зубів і знайомство з навколишнім світом. А от для дорослого собаки це не типово і свідчить про проблему. Найчастіше вона пов'язана з емоційним станом, способом життя або певними порушеннями в організмі. Тому не варто просто сварити вихованця. Спочатку потрібно зрозуміти, що змушує його псувати речі.
Чотири головні причини:
1. Нудьга та нестача уваги
Однією з найпоширеніших причин є недостатня фізична й розумова активність. Коли господар не приділяє достатньо уваги й собака нудьгує, то вона самостійно шукає спосіб розважитися.
У такому випадку ветеринари радять наступне:
- урізноманітніть маршрути під час прогулянок;
- вивчайте нові команди;
- грайте в ігри на пошук предметів або ласощів;
- купіть інтерактивні іграшки та спеціальні головоломки, які змушують тварину думати й добувати їжу самостійно;
- запропонуйте іграшки, які можна гризти і коли вихованець переключиться на неї, обов'язково похваліть.
2. Стрес і тривожність
Іноді гризіння речей стає способом заспокоїтися. Так собаки можуть реагувати на сильні переживання або різкі зміни у звичному житті.
Причиною стресу можуть бути:
- переїзд;
- тривала відсутність господаря;
- поява в сім'ї дитини;
- новий домашній улюбленець;
- зміна режиму дня.
Зверніть увагу й на інші ознаки. Якщо собака часто вилизується, тремтить, надмірно гавкає, у нього змінився апетит або з'явилося сильне слиновиділення, це може свідчити про підвищену тривожність.
У такій ситуації важливо повернути вихованцю відчуття безпеки:
- створіть затишне місце для відпочинку;
- дотримуйтеся стабільного графіка годування та прогулянок;
- щодня приділяйте час спільним іграм.
3. Незбалансований раціон
Іноді проблема може бути пов'язана з харчуванням. Якщо організм собаки не отримує достатньої кількості необхідних поживних речовин, це здатне впливати і на його поведінку. У такому разі варто переглянути раціон разом із ветеринарним лікарем.
4. Проблеми зі здоров'ям
Іноді така поведінка може бути пов'язана із захворюваннями. Серед можливих причин ветеринари називають:
- проблеми зі шлунково-кишковим трактом;
- зараження гельмінтами;
- цукровий діабет;
- порушення роботи щитоподібної залози та інші хвороби.
Варто звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні патології або вчасно розпочати лікування.
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