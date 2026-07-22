До кінця липня зробіть ці п'ять речей з малиною: кущі віддячать щедрим урожаєм

Догляд за малиною у липні. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

В кінці липня, коли малина вже віддала солодкі ягоди та готується до наступного сезону, їй необхідний правильний догляд: обрізка, полив, підживлення і, звичайно, якісний захист кущів від шкідників.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, що, як та коли зробити до кінця липня з малиною, щоб кущі залишалися здоровими та щедро плодоносили.

П'ять процедур для малини, які слід зробити до кінця липня

1. Видаліть старі пагони, які вже віддали врожай

Одна з головних процедур у догляді за малиною після плодоношення — обрізування старих пагонів. У літніх сортів ягоди формуються переважно на дворічних стеблах. Після завершення плодоношення вони більше не принесуть користі, але продовжуватимуть забирати поживні речовини у молодих пагонів. Такі пагони легко впізнати, адже вони мають темну, дерев'янисту кору, можуть мати залишки плодоніжок. Їх потрібно зрізати біля самої основи, не залишаючи пеньків.

2. Поливайте малину навіть після збору ягід

Багато дачників припиняють поливати малину після завершення плодоношення, але це помилка. У цей період рослина продовжує активно розвиватися: нарощує кореневу систему, формує нові пагони та готується до зими.

Через нестачу вологи ягоди наступного сезону можуть бути дрібнішими, а молоді стебла — слабшими.

У спекотну погоду малину потрібно поливати регулярно, орієнтуючись на стан ґрунту. Важливо, щоб вода проникала глибоко до коріння, а не просто змочувала верхній шар землі.

Після поливу бажано замульчувати ґрунт навколо кущів. Для цього можна використати компост, солому, скошену траву або перепрілу тирсу. Мульча допоможе зберегти вологу, захистить корені від перегріву та стримає ріст бур’янів.

3. Прищипніть молоді пагони

Якщо молоді пагони малини вже добре виросли, наприкінці липня можна провести їх прищипування.

Цей прийом допомагає рослині не витрачати всі сили лише на ріст одного довгого стебла. Після видалення верхівки прокидаються бічні бруньки, завдяки чому формуються додаткові гілочки.

Саме на цих бічних пагонах наступного року може утворитися більше плодових гілочок, а отже, і більше ягід.

Особливо добре цей метод працює для сильнорослих сортів, які швидко витягуються у висоту.

4. Підживіть кущі після плодоношення

Після врожаю малина потребує відновлення. У цей момент рослині потрібні поживні речовини, які допоможуть сформувати сильні пагони та підготуватися до холодного сезону.

Для липневого підживлення добре підходять добрива з перевагою калію та фосфору.

Калій допомагає накопичувати цукри в ягодах і підвищує зимостійкість рослин, а фосфор підтримує розвиток кореневої системи.

Можна використовувати:

суперфосфат у поєднанні із сульфатом калію;

деревну золу як джерело калію;

комплексні осінні добрива для ягідних культур.

З азотними підживленнями у другій половині літа варто бути обережними. Надлишок азоту може змусити малину активно нарощувати молоді пагони, які не встигнуть визріти до морозів.

5. Перевірте кущі на хвороби та шкідників

Після обрізування уважно огляньте малинник. Липень — хороший час, щоб помітити проблеми та вчасно допомогти рослинам.

Зверніть увагу на:

темні плями на стеблах;

незвичайні потовщення пагонів;

скручування листя;

слабкі або засохлі гілки.

Уражені частини краще одразу видалити та винести за межі ділянки. Не залишайте обрізані пагони біля кущів — вони можуть стати джерелом поширення хвороб.

За потреби малину обробляють спеціальними засобами проти грибкових захворювань або шкідників, але важливо дотримуватися інструкції на препараті.

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