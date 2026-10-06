У чому замочити озимий часник перед посадкою під зиму: найкращий розчин

Замочування часнику в розчині перед посадкою. Колаж: Новини.LIVE

Перед посадкою озимого часнику у відкритий ґрунт досвідчені городники замочують зубчики у спеціальному розчині. Потрібний інгредієнт є майже на кожній кухні. Саме така проста процедура допоможе отримати щедрий врожай наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, у чому замочити озимий часник перед посадкою восени та як приготувати розчин.

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Який розчин потрібен для обробки часнику перед посадкою

Один із найпростіших домашніх варіантів для обробки посадкового матеріалу це звичайна кухонна сіль. На 3 л води потрібно взяти одну повну столову ложку нейодованої солі (20–25 г) та добре розмішати до повного розчинення. Підготовлені зубчики занурюють у рідину приблизно на 30 хвилин. Після цього розчин зливають, а часник можна одразу висаджувати на грядку. Промивати зубчики чистою водою не потрібно.

Є й концентрованіший варіант. Три столові ложки солі розчиняють у 5 л гарячої води, дають їй повністю охолонути й лише після цього замочують посадковий матеріал на пів години.

Навіщо замочувати озимий часник у солі

Сольовий розчин використовують як просту передпосадкову обробку зубчиків. Однак сприймати його як гарантований захист від усіх хвороб не варто.

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Якщо збудники або шкідники вже потрапили всередину зубка, домашнє замочування не допоможе. Не захищає така процедура і від зараження після висаджування у ґрунт.

Особливо уважно потрібно оглядати часник через ризик нематоди. Шкідник здатний зберігатися на сухому рослинному матеріалі тривалий час, тому підозрілі головки краще взагалі не використовувати для посадки.

Які зубчики часнику не можна садити

Найважливіше правило майбутнього врожаю це якісний посадковий матеріал. Якщо хоча б один зубчик у головці пожовк, став склоподібним, м'яким або має пошкодження, таку головку краще відкласти.

Для грядки вибирайте великі та середні зубчики. З них зазвичай формуються більші головки. Дуже дрібні та вузькі зубці біля стебла краще залишити для приготування їжі.

Розбирайте головку безпосередньо перед посадкою. Намагайтеся не пошкодити денце, з якого згодом з'являється коріння. Шкірку самого зубчика також залишайте цілою.

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