Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас: заборони 6 серпня 2026
Яблучний Спас, або Преображення Господнє, яке віряни в Україні відзначатимуть уже 6 серпня, є одним з найбільших православних свят літа. У цю дату в храмах освячують яблука та інші дари нового врожаю. Для багатьох господарів це особливий період, адже серпень — гаряча пора в саду та на городі: достигають плоди, потребують уваги дерева та грядки. Водночас із святковим днем пов'язано чимало народних традицій і заборон.
Новини.LIVE розповідає, чи можна полоти грядки, обрізати дерева та доглядати за рослинами у Яблучний Спас.
Чи можна працювати на городі у Яблучний Спас
Церква не встановлює суворої заборони на будь-яку працю у Преображення Господнє. Однак традиційно вважається, що у великі церковні свята варто приділяти більше часу молитвам, родині та відпочинку.
За народними звичаями у Яблучний Спас 6 серпня не можна:
- перекопувати землю;
- носити важкі відра з водою чи землю;
- активно прополювати великі ділянки;
- косити траву;
- обрізати дерева та кущі;
- проводити масштабні роботи з благоустрою саду.
За народними віруваннями, така праця у святковий день може вважатися неповагою до свята. Наші предки вірили, що землю у такі дні краще залишити у спокої.
Чи можна поливати рослини та доглядати за квітами
Звичайно, ні народні звичаї, ні церковні традиції не закликають повністю залишати сад та город без уваги. Наприклад, у спекотний серпневий день можна полити квіти, молоді дерева чи городні культури, якщо без цього рослини можуть постраждати.
Також допустимим вважають легкий догляд:
- збір яблук для освячення;
- прибирання опалих плодів;
- підв'язування рослин;
- догляд за кімнатними квітами.
Чи можна обрізати дерева та кущі на Яблучний Спас
Серпень часто є періодом, коли садівники планують обрізку деяких культур, видалення сухих гілок або формування кущів. Проте на Преображення Господнє такі роботи традиційно відкладають. Обрізання дерев — це не просто дрібна справа, а втручання у життя рослини, яке потребує часу та уваги. Тому садівники зазвичай переносять такі процедури на дні після свята.
Які ще заборони існують у Яблучний Спас
Окрім роботи на землі є й інші правила цього дня. Народні традиції забороняють:
- займатися генеральним прибиранням;
- прати речі;
- робити ремонт;
- будувати чи майструвати щось масштабне;
- шити, в'язати або займатися рукоділлям;
- сваритися, лаятися та бажати комусь зла.
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