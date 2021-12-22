Самооборона чи свавілля: у Дніпрі молода компанія вбила двох безхатченків – що відомо про злочин

Страшна новина сколихнула місто Дніпро. Зранку 21 грудня стало відомо про те, що поблизу тамтешньої школи знайшли трупи 2 людей. Як з'ясувалось пізніше – загинули чоловіки без постійного місця проживання, а до їхньої смерті причетна компанія молодих людей.

Про всі подробиці резонансної події розповість Новини.LIVE.

Вранці біля школи знайшли трупи

Про те, що біля школи № 131 міста Дніпро знайшли трупи двох людей стало відомо з матеріалу видання "Інформатор", журналісти якого прибули на виклик разом із поліцією. Вони повідомили, що загиблими є двоє чоловіків без постійного місця проживання. Їхні трупи побачили місцеві жителі і викликали поліцію.

"Очевидці повідомили, що помітили за парканом школи № 131 тіла двох чоловіків та викликали поліцію. На місце прибули співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та судмедексперт. Територія на цій ділянці оточена, ведуться слідчі дії. Усі обставини того, що сталося, встановлюють", – написали в публікації.

Святкували день народження і вбили людей?

Згодом журналісти "Інформатор" повідомили про обставини вбивства. За повідомленням журналістів, вночі поблизу школи проводила час компанія з чотирьох людей, які вживали спиртні напої. Після розпивання алкоголю, один з учасників, буцімто, почав нападати на безхатченків, які знаходились поряд.

"За неперевіреною інформацією, компанія із трьох хлопців та однієї дівчини віком до 27 років святкували день народження. Якоїсь миті їм на очі потрапили двоє чоловіків, повідомляється, що безпритульних. Один з компанії несподівано почав їх бити, потім дістав ножа і став завдавати ударів ним. Після цього знайшов фрагмент бетонної плити та став кидати на обличчя вбитим. Наразі всіх чотирьох затримали. Слідчі проводять слідчі дії та з'ясовують усі обставини", – написали у виданні "Інформатор".

Підозрюваних затримали

Вдень 21 грудня з'явилась інформація про те, що підозрюваних у вбивстві затримали. Про це повідомили зокрема у телеграм-каналі "Днепр. Оперативный".

"Разючі подробиці подвійного вбивства в АНД районі на вулиці Терещенківська, 12. Поліцейські кримінального розшуку затримали підозрюваних у жорсткому вбивстві двох чоловіків", – написали у публікації.

Журналісти видання також висунули версію, за якою один з чоловіків із компанії молодих людей поводився агресивно і першим почав нападати на безхатченків.

"Як виявилося, чоловіків убили заради розваги. За попередньою інформацією компанія молодих людей у віці 19, 26, 27 років святкували день народження одного (19-річчя), після розпивання спиртних напоїв компанія з двох хлопців та однієї дівчини помітили двох чоловіків, які "бомжували" в цьому районі. Один із компанії без жодного приводу, з особливою жорстокістю почав бити чоловіків, наносити численні колото-різані рани, а потім узяв фрагмент бетонної плити та кілька разів кинув на голови постраждалим. Усю компанію затримали, зараз проходять слідчі дії. За скоєне може загрожувати довічний тюремний термін", – написали у телеграм-каналі "Днепр. Оперативный".

У мережу виклали покази свідка

21 грудня у регіональних телеграм-каналах з'явився запис, на якому анонім розповідає подробиці убивства чоловіків поблизу 131 школи. Він стверджує, що чоловіків убили з особливою жорстокістю. Інформатор розповідає, що удари буцімто наносив один із учасників компанії, а знайомі чоловіка намагались його зупинити.

Що кажуть у мережі

Під повідомленнями про жорстоке вбивство чоловіків зчинилось обговорення. Частина користувачів мережі шокована жорстокістю убивць і вимагають для них максимального покарання.

"Таке й відбуватиметься, доки не буде справедливого показового покарання. Малолітки знають, що вони можуть побити чи вбити когось і їм за це нічого не буде. Папики та мамки відмастять бідне чадо. І так, якби була страта, то думаю боялися б таке творити. А так їм побоку... відбиті наглухо відморозки"

"Всі однаково винні, і той хто вбивав, і ті хто не зупиняли, не зателефонували в мусарку ... вони тупо дивилися", – написали в мережі.

Натомість низка користувачів зауважує, що слідство має з'ясувати, хто винен у ситуації.

У поліції повідомили про сварку

Інформацію про жорстоке вбивство на вулиці Терещенківській, 12 на сайті поліції Дніпропетровщини розмістили зранку 22 грудня. У новині повідомили, що убивство сталось вночі. За версією слідства, безхатченки посварились із компанією молоді, що і призвело до нанесення смертельних ушкоджень.

"Повідомлення про злочин надійшло до поліції 21 грудня близько 9:00. За словами заявника, біля теплових труб по вулиці Терещенківській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра були виявлені тіла двох чоловіків. Працівники відділення поліції 1 Дніпровського РУП встановили, що подвійне вбивство сталося 21 грудня близько 2-ї ночі. Між двома безхатченками й трьома місцевими жителями виникла сварка, внаслідок якої потерпілі отримали численні ножові поранення тіла та травми голови", – написали в поліції.

У поліції повідомили, що підозрюваних затримали по гарячих слідах.

"Цього ж дня правоохоронці розшукали двох чоловіків 1994 та 2002 років народження і 29-річну жінку, причетних до злочину. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем мешкання одного із затриманих правоохоронці вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину. За даним фактом слідчі відділення поліції 1 розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – написали в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває слідство.

Що відомо про версію "убивства заради розваги"

Новини.LIVE звернулось до поліції міста Дніпро, щоби з'ясувати, за яких обставин могло статись убивство.

Там нам повідомили, що версія, яку оприлюднили журналісти "Днепр. Оперативный", що нетвереза компанія могла вбити чоловіків "задля розваги" – є безпідставною.

"Ви можете, звісно, посилатись на слова місцевих видань, але ми їх не підтверджуємо. У потерпілих стався конфлікт із підозрюваними, в ході якого перші – загинули", – повідомили нам у поліції.

Нам не повідомили, на підставі чого склалась така версія – базується вона на показах підозрюваних, чи у слідства є інші покази – можливо, свідків чи відео з камер спостереження.

Чи були підозрювані у стані алкогольного сп'яніння

Також у поліції нам не повідомили, чи були підозрювані у стані алкогольного сп'яніння. На фото з місця події, які розмістило видання "Інформатор", видно порожні банки від слабоалкогольних напоїв.

За неперевіреною інформацією, яку Новини.LIVE отримало від жителя Дніпра, один із фігурантів справи виглядав дуже п'яним і ледве стояв на ногах.

"Навіть ще коли його затримували, він не міг на ногах триматись", – повідомив чоловік.

Що кажуть дніпряни

Новини.LIVE зв'язалися з жителем Дніпра, який повідомив, що його родич живе поряд з одним із підозрюваних та бачив його у день нападу. Він підтвердив версію ЗМІ щодо дня народження одного з компанії.

"У когось із них був день народження, вони гуляли по району, випили вже. Після прийшли до цієї крамнички, побачили там, очевидно, тих бідолах (убитих - ред.). Не знаю вже, чого стали самостверджуватись, може, перед дівчиною замалюватися хотіли. Але, виходить, побили їх неслабко", - розповів анонім зі слів родича.

Щодо того, чи помічали за підозрюваним агресивну поведінку раніше – інформатор відповів, що не знає.

"Та знаєте як, все ж таки нормальні, поки не вип'ють. А хлопець, судячи з усього, випив нормально", - сказав анонім.

Підозрюваних було 4, а стало 3

У перших публікаціях видання "Інформатор", що стосувались убивства біля 131 школи, йшлось про 4 фігурантів – 3 чоловіків і дівчину. Журналісти написали про них, посилаючись на інформацію від поліціянтів.

"Ми підтвердили інформацію у працівників національної поліції. Більше того, ми – офіційне ЗМІ та ризикуємо отримати позов. А телеграм-канали нічим не ризикують", – написали у коментарях "Інформатор".

Згодом у поліції оприлюднили інформацію про затримання підозрюваних – у новині йшлось про 2 чоловіків і 1 дівчину.

На те, що один фігурант справи "зник" звернули увагу користувачі мережі.

У коментарях до публікацій про убивство пишуть, що такі розбіжності у деталях справи дають привід до різного роду підозр.

"А де подівся ще один підозрюваний? Було ж 4?"

"Може, то вже його виправдали авансом?"

"А четвертий де подівся?" – пишуть у мережі.

У поліції поки що не відреагували на спірні деталі справи.