Самооборона или произвол: в Днепре молодая компания убила двух бездомных – что известно о преступлении

Страшная новость всколыхнула город Днепр. Утром 21 декабря стало известно о том, что вблизи местной школы нашли трупы 2 людей. Как выяснилось позже – погибли мужчины без постоянного места жительства, а к их смерти причастна компания молодых людей.

Обо всех подробностях резонансного происшествия расскажет Новини.LIVE.

Утром возле школы нашли трупы

О том, что возле школы № 131 города Днепр нашли трупы двух человек стало известно из материала издания "Інформатор", журналисты которого прибыли на вызов вместе с полицией. Они сообщили, что погибшими являются двое мужчин без постоянного места жительства. Их трупы увидели местные жители и вызвали полицию.

"Очевидцы сообщили, что заметили за забором школы № 131 тела двух мужчин и вызвали полицию. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Территория на этом участке оцеплена, ведутся следственные действия. Все обстоятельства случившегося устанавливают, – написали в публикации.

Праздновали день рождения и убили людей?

Впоследствии журналисты "Інформатор" сообщили об обстоятельствах убийства. По их сообщению, ночью вблизи школы проводила время компания из четырех человек, которые употребляли спиртные напитки. После распития алкоголя, один из участников якобы начал нападать на бездомных, которые находились рядом.

"По непроверенной информации, компания из трех парней и одной девушки в возрасте до 27 праздновали день рождения. В какой-то момент им на глаза попали двое мужчин, сообщается, что бездомных. Один из компании неожиданно начал их бить, затем достал нож и стал наносить удары им. После этого нашел фрагмент бетонной плиты и стал бросать на лицо убитым. Сейчас всех четверых задержали. Следователи проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства", – написали в издании "Інформатор".

Подозреваемых задержали

Днем 21 декабря появилась информация о том, что подозреваемых в убийстве задержали. Об этом сообщили в частности в телеграм-канале "Днепр Оперативный".

"Шокирующие подробности двойного убийства в АНД районе на улице Терещенковская, 12. Полицейские уголовного розыска задержали подозреваемых в жестком убийстве двух мужчин", – написали в публикации.

Журналисты издания также выдвинули версию, по которой один из мужчин из компании молодых людей вел себя агрессивно и первым начал нападать на бездомных.

"Как оказалось, мужчин убили ради развлечения. По предварительной информации, компания молодых людей в возрасте 19, 26, 27 лет праздновали день рождения друга (19-летие), после распития спиртных напитков компания из двух парней и одной девушки заметили двух мужчин, которые "бомжевали" в этом районе. Один из компании без всякого повода, с особой жестокостью начал бить мужчин, наносить многочисленные колото-резаные раны, а потом взял фрагмент бетонной плиты и несколько раз бросил на головы пострадавшим. Всю компанию задержали, сейчас проходят следственные действия. За содеянное может грозить пожизненный тюремный срок", – написали в телеграм-канале "Днепр Оперативный".

В сеть выложили показания свидетеля

21 декабря в региональных телеграм-каналах появилась запись, на которой аноним рассказывает подробности убийства мужчин вблизи 131 школы. Он утверждает, что мужчин убили с особой жестокостью. Информатор рассказывает, что удары якобы наносил один из участников компании, а знакомые мужчины пытались его остановить.

Что говорят в сети

Под сообщениями о жестоком убийстве мужчин сложилось обсуждение. Часть пользователей сети шокирована жестокостью убийц и требуют для них максимального наказания.

"Такое и будет происходить, пока не будет справедливого показательного наказания. Малолетки знают, что они могут избить или убить кого-то и им за это ничего не будет. Папики и мамки отмастят бедное чадо. И да, если бы была казнь, то думаю боялись бы такое творить. А так им побоку... отбитые наглухо отморозки"

"Все одинаково виноваты, и тот кто убивал, и те кто не останавливали, не позвонили в мусарку... они тупо смотрели", – написали в сети.

Зато ряд пользователей отмечают, что следствие должно выяснить, кто виноват в ситуации.

В полиции сообщили о ссоре

Информацию о жестоком убийстве на улице Терещенковской, 12 на сайте полиции Днепропетровщины разместили утром 22 декабря. В новости сообщили, что убийство произошло ночью. По версии следствия, бездомные поссорились с компанией молодежи, что и привело к нанесению смертельных повреждений.

"Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 декабря около 9:00. По словам заявителя, возле тепловых труб по улице Терещенковской в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра были обнаружены тела двух мужчин. Работники отделения полиции 1 Днепровского РУП установили, что двойное убийство произошло 21 декабря около 2-х ночи. Между двумя бездомными и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы", – написали в полиции.

В полиции сообщили, что подозреваемых задержали по горячим следам.

"В этот же день правоохранители разыскали двух мужчин 1994 и 2002 годов рождения и 29-летнюю женщину, причастных к преступлению. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных правоохранители изъяли нож, который может быть орудием преступления. По данному факту следователи отделения полиции 1 начали уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – написали в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Идет следствие.

Что известно о версии "убийства ради развлечения"

Новини.LIVE обратилось в полицию города Днепр, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах могло произойти убийство.

Там нам сообщили, что версия, которую обнародовали журналисты "Днепр Оперативный", – что нетрезвая компания могла убить мужчин "ради развлечения" – является безосновательной.

"Вы можете, конечно, ссылаться на слова местных изданий, но мы их не подтверждаем. У пострадавших произошел конфликт с подозреваемыми, в ходе которого первые – погибли", – сообщили нам в полиции.

Нам не сообщили, на основании чего сложилась такая версия – базируется она на показаниях подозреваемых, или у следствия есть другие показания – возможно, свидетелей или видео с камер наблюдения.

Были ли подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения

Также в полиции нам не сообщили, были ли подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения. На фото с места происшествия, которые разместило издание "Інформатор", видны пустые банки от слабоалкогольных напитков.

По непроверенной информации, которую получило Новини.LIVE., один из фигурантов дела выглядел очень пьяным и еле стоял на ногах.

"Даже еще когда его задерживали, он не мог на ногах держаться", ~ сообщил мужчина.

Что говорят днепряне

Новини.LIVE связались с жителем Днепра, который сообщил, что его родственник живет рядом с одним из подозреваемых и видел его в день нападения. Он подтвердил версию СМИ о дне рождения одного из компании.

"У кого-то из них был день рождения, они гуляли по району, выпили уже. После пришли к этому магазинчику, увидели там, очевидно, тех бедолаг (убитых - ред.). Не знаю уж, чего стали самоутверждаться, может, перед девушкой зарисоваться хотели. Но, получается, побили их неслабо", - рассказал аноним со слов родственника.

По поводу того, замечали ли за подозреваемым агрессивное поводение ранее - информатор ответил, что не знает.

"Да знаете как, все ж нормальные, пока не выпьют. А парень, судя по всему, выпил нормально", - сказал аноним.

Подозреваемых было 4, а стало 3

В первых публикациях издания "Інформатор", касавшихся убийства около 131 школы, речь шла о 4 фигурантах – 3 мужчинах и девушке. Журналисты написали о них, ссылаясь на информацию от полицейских.

"Мы подтвердили информацию у работников Национальной полиции. Более того, мы – официальное СМИ и рискуем получить иск. А телеграмм-каналы ничем не рискуют", – написали в комментариях "Інформатор".

Впоследствии в полиции обнародовали информацию о задержании подозреваемых – в новости речь шла о 2 мужчин и 1 девушку.

На то, что один фигурант дела "исчез" обратили внимание пользователи сети.

В комментариях к публикациям об убийстве пишут, что такие расхождения в деталях дела дают повод для разного рода подозрений.

"А где делся еще один подозреваемый? Было же 4?"

"Может, это уже его оправдали авансом?"

"А четвертый где делся?" – пишут в сети.

В полиции пока не отреагировали на спорные детали дела.