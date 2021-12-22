В Україні всі центри COVID-вакцинації закриють на два святкові дні

В Україні на два дні припинять роботу всі центри вакцинації від коронавірусу. Не працюватимуть вони 1 і 2 січня 2022 року.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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Як працюватимуть пункти вакцинації у січні

Вона зазначила, що, окрім 1 та 2 січня, в усі інші дні пункти, де роблять щеплення проти COVID-19, будуть працювати за звичайним графіком.

"Інформую, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", – сказала заступниця глави МОЗ.

За словами Карчевич, дізнатися графік роботи та записатися на вакцинацію можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua або за номером 0 800 60 20 19.

Вона додала, що нині в Україні створено більш ніж 1400 мобільних бригад, а також понад 3 тис. пунктів щеплення та більш ніж 500 центрів вакцинації.

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