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Понад 300 смертей за добу: дані щодо COVID-19 в Україні на 22 грудня

COVID-19
22 грудня 08:55
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Водночас одужало майже 20 тисяч осіб
Понад 300 смертей за добу: дані щодо COVID-19 в Україні на 22 грудня

Протягом минулої доби, 21-го грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, заразилися 534 дитини та 208 медиків.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Статистика COVID-19 в Україні на 22 грудня

Так, кількість госпіталізацій цього разу зросла до 2 241 пацієнтів, а летальних випадків - до 301. Водночас одужати вдалося 19 494 особам.

Скільки людей захворіло у регіонах:

  • м. Київ – 1403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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