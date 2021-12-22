Понад 300 смертей за добу: дані щодо COVID-19 в Україні на 22 грудня

Протягом минулої доби, 21-го грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, заразилися 534 дитини та 208 медиків.
Про це свідчать дані МОЗ.
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Статистика COVID-19 в Україні на 22 грудня
Так, кількість госпіталізацій цього разу зросла до 2 241 пацієнтів, а летальних випадків - до 301. Водночас одужати вдалося 19 494 особам.
Скільки людей захворіло у регіонах:
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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