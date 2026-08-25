Повернення грошей після дзвінка шахраїв. Адвокат і засновник GreenWall Group Олександр Волторніст

Двісті двадцять тисяч гривень — саме стільки вдалося повернути клієнтці, яка в перший же день після шахрайства звернулася по юридичну допомогу. Телефонне шахрайство стає дедалі витонченішим, але головна зброя злочинців — впевненість, що жертва не боротиметься. Ця впевненість помилкова, і повернення грошей після шахрайства можливе частіше, ніж прийнято вважати.

Як шахраї створюють ілюзію довіри

Сучасні схеми телефонного шахрайства побудовані передусім на психологічному тиску. Технічні вразливості відіграють другорядну роль. Зловмисники телефонують і називають номер картки, точний залишок на рахунку, ім’я та по батькові — дані, які здаються відомими лише банку. Саме ця деталізація переконує жертву, що дзвінок справжній.

У моїй практиці був кейс: клієнтці зателефонували люди, які представилися працівниками банку. Вони назвали номер її картки і точний залишок на рахунку, після чого "переключили на кіберполіцію". Розмова тривала без перерв — саме так, щоб не залишити часу зупинитися і подумати. Під тиском клієнтка перевела кошти на "безпечні рахунки" — лише після завершення розмови зрозуміла, що сталася жертвою шахрайства.

Ключовий інструмент шахраїв — штучна терміновість. Коли людині кажуть, що гроші треба "рятувати прямо зараз", раціональне мислення поступається місцем панічній реакції. Саме тому навіть досвідчені, освічені люди стають жертвами подібних схем.

Чому зневіра жертв грає на руку злочинцям

Після переказу коштів більшість потерпілих переконані: гроші втрачені назавжди. Ця установка вигідна шахраям. Злочинці діють дедалі сміліше саме тому, що розраховують на бездіяльність жертви. Подекуди злочинці навіть не намагаються ретельно приховати рух коштів — бо знають, що більшість просто не звернуться до суду.

Насправді повернення грошей після телефонного шахрайства реальне там, де можна встановити кінцевого отримувача. Якщо кошти надійшли на рахунок конкретної особи чи юридичної особи без законних підстав — це вже підстава для позову. У справі моєї клієнтки значна частина переказів осіла на рахунку ТОВ. Саме це дало змогу сформувати правову позицію й отримати рішення суду на повернення двохсот двадцяти тисяч гривень.

Поворот у тому, що кожна ситуація індивідуальна. Не варто заздалегідь вирішувати, що кошти втрачені — це рішення має прийняти юрист після аналізу конкретних обставин — людина в стані шоку не здатна оцінити перспективи об’єктивно.

Що робити в перші години після шахрайства

Швидкість реакції — вирішальний чинник. Чим більше часу минає між переказом і зверненням до банку, тим менше шансів заблокувати транзакцію або відстежити рух коштів. Алгоритм перших кроків:

Негайно зателефонувати до банку, повідомити про шахрайство та зафіксувати звернення

Заблокувати картки і змінити паролі від банківського застосунку

Зберегти всі докази: скриншоти, номери телефонів, реквізити рахунків, квитанції про перекази

Нічого не видаляти з переписки та телефону

Звернутися до адвоката для аналізу ситуації та визначення стратегії

Найпоширеніша помилка потерпілих — подати заяву до поліції і просто чекати. Кримінальне провадження само по собі не повертає гроші. Паралельно необхідно аналізувати цивільно-правові механізми стягнення: позов до отримувача коштів, арешт рахунків, забезпечувальні заходи.

Як розпізнати телефонне шахрайство до переказу

Банківські працівники ніколи не просять повідомити CVV-код, PIN-код, пароль від застосунку або код підтвердження з SMS. Вони також ніколи не пропонують переказати гроші на інший рахунок — навіть якщо той рахунок називається "безпечним" або "верифікованим".

Будь-яке прохання здійснити переказ під час телефонного дзвінка — червоний прапор, незалежно від того, скільки особистих даних знає співрозмовник. Персональна інформація може бути отримана з витоків даних, відкритих реєстрів або попередніх зломів.

Якщо під час дзвінка виникає відчуття тиску, поспішу або страху — завершіть розмову і самостійно зателефонуйте до банку через офіційний номер. Саме ця пауза в більшості випадків рятує від втрати коштів.

Як повернути гроші після шахрайства і що визначає результат

Перспектива справи залежить від кількох факторів: куди саме перейшли кошти, скільки ланок у ланцюзі переказів і наскільки швидко вдалося відреагувати. Найскладніші ситуації — коли гроші знято готівкою, конвертовано в криптовалюту або виведено за кордон. У таких випадках варіантів менше, але вони не виключені.

Там, де кошти залишились у банківській системі та осіли на ідентифікованих рахунках, судовий шлях працює. Практика показує: зацікавленість і наполегливість потерпілого разом із грамотною юридичною стратегією дають результат там, де здавалося б усе втрачено.