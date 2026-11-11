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Соціальні мережі — як не зійти з розуму від хейту
Медцентр

Соціальні мережі — як не зійти з розуму від хейту

Психологиня пояснює різницю між критикою і хейтом, чому не варто відповідати агресорам і як зберегти внутрішній спокій у соцмережах.

Анастасія Патенко
Анастасія Патенко

психологиня платформи Betobee, психоедукаторка, тренерка

Дата публікації:
11 листопада 2026 13:27
Хейт у соцмережах — як реагувати та зберегти психічне здоров'я
Хейт у соцмережах. Колаж Новини.LIVE, створено за допомогою ШІ

Образливі коментарі в соцмережах можуть зачепити й виснажити. Як відрізнити хейт від конструктивної критики, захистити власні кордони та зберегти внутрішній спокій?

Передусім розберімося, що таке хейт. Люди в соцмережах можуть висловлювати власну думку, щось питати, критикувати — і ця критика може подобатися або ні. Але хейт — це цілеспрямований негативний коментар, мета якого саме зачепити людину: навмисне бажання вколоти чи знецінити.

Тут важливо розуміти дві речі. По-перше, за аватарками люди дозволяють собі не просто більше, ніж у реальному житті, — вони можуть показувати такі сторони, яких ми б і не уявили. По-друге, коли ми в компанії або на вулиці, думки перехожих не спрямовані персонально на нас — або принаймні не озвучуються вголос. У соцмережах усе навпаки: людина може просто взяти й написати все, що думає, не замислюючись, як це вплине на іншу людину.

Коли критика корисна, а коли — ні

Хейт буде навіть у «найідеальнішої» людини, яку, здавалося б, нема за що критикувати. Завжди знайдеться той, кому щось не сподобається.

При цьому думка людей може бути корисним орієнтиром. Для бізнесу зворотний зв'язок важливий: так можна зрозуміти, чи шити певну модель і чи будуть її купувати. Конструктивна критика тут доречна — коли люди пояснюють, що саме їм не підходить і чому. Так само буває, що чиясь поведінка виходить за межі прийнятного, і реакція суспільства стає сигналом: так не можна.

Але є принципова різниця між критикою і хейтом:

  • «Мені не подобаються ці джинси — пояс не на місці, застібка незручна в повсякденні» і «Я ненавиджу ці джинси» — це не одне й те саме.
  • «Зверніть увагу, ці квіти з Червоної книги, їх не можна зривати» і прокльони з переходом на особистості — різні за природою висловлювання.

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що люди бувають різні, і далеко не кожен коментар несе цінну інформацію чи об'єктивну оцінку. Тому не всю неконструктивну критику, а тим паче прямий хейт, ми зобов'язані сприймати й засвоювати. Важливо розрізняти: де є зміст, до якого варто прислухатися, а де — просто вилив чужого негативу.

Що робити, якщо зіткнулися з хейтом

  • Дайте собі прожити реакцію. Прочитавши образливий коментар, ви природно відчуєте щось — сум, злість. Це нормально. Важливо, щоб ця злість була спрямована не на себе, а на самого хейтера.
  • Не відповідайте на агресію і нічого не доводьте. Якщо хтось прийшов вас образити, вступаючи в суперечку, ви буквально даруєте йому найцінніше — свою увагу й час. Намагаючись щось довести людині, яка не збирається слухати, ви швидко виснажитеся. Якщо коментар зачіпає вашу гідність і ви відчуваєте потребу відповісти — це нормальна реакція. Але далі приділяти увагу цій людині навряд чи варто.
  • Видаляйте й блокуйте без провини. Соцмережі — відкритий простір, але ваша сторінка — це ваша умовна кімната. Ви ж не пускаєте до квартири людину, яка відкриває двері ногою і ходить у брудному взутті. Тому видалення коментарів і бан хейтера — це не страх критики, а базова психологічна гігієна.
  • Відкладіть телефон. Якщо відчули, що коментар зачепив — відкладіть телефон. Випийте води, поділіться з близькою людиною, дайте тілу час вийти зі стану напруги.
  • Переключайте увагу на тих, хто залишається. Ми схильні фіксуватися на негативі — здається, ніби так ми контролюємо ситуацію. Але варто перемикати увагу на людей, які пишуть слова вдячності, ставлять реакції й залишаються з вами. Зрештою, ви пишете й публікуєте для них, а не для тих, хто забіг скинути власну агресію.
соцмережі психологія хейт булінг ментальне здоров’я

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