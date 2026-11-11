Хейт у соцмережах — як реагувати та зберегти психічне здоров'я

Образливі коментарі в соцмережах можуть зачепити й виснажити. Як відрізнити хейт від конструктивної критики, захистити власні кордони та зберегти внутрішній спокій?

Передусім розберімося, що таке хейт. Люди в соцмережах можуть висловлювати власну думку, щось питати, критикувати — і ця критика може подобатися або ні. Але хейт — це цілеспрямований негативний коментар, мета якого саме зачепити людину: навмисне бажання вколоти чи знецінити.

Тут важливо розуміти дві речі. По-перше, за аватарками люди дозволяють собі не просто більше, ніж у реальному житті, — вони можуть показувати такі сторони, яких ми б і не уявили. По-друге, коли ми в компанії або на вулиці, думки перехожих не спрямовані персонально на нас — або принаймні не озвучуються вголос. У соцмережах усе навпаки: людина може просто взяти й написати все, що думає, не замислюючись, як це вплине на іншу людину.

Коли критика корисна, а коли — ні

Хейт буде навіть у «найідеальнішої» людини, яку, здавалося б, нема за що критикувати. Завжди знайдеться той, кому щось не сподобається.

При цьому думка людей може бути корисним орієнтиром. Для бізнесу зворотний зв'язок важливий: так можна зрозуміти, чи шити певну модель і чи будуть її купувати. Конструктивна критика тут доречна — коли люди пояснюють, що саме їм не підходить і чому. Так само буває, що чиясь поведінка виходить за межі прийнятного, і реакція суспільства стає сигналом: так не можна.

Але є принципова різниця між критикою і хейтом:

«Мені не подобаються ці джинси — пояс не на місці, застібка незручна в повсякденні» і «Я ненавиджу ці джинси» — це не одне й те саме.

«Зверніть увагу, ці квіти з Червоної книги, їх не можна зривати» і прокльони з переходом на особистості — різні за природою висловлювання.

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що люди бувають різні, і далеко не кожен коментар несе цінну інформацію чи об'єктивну оцінку. Тому не всю неконструктивну критику, а тим паче прямий хейт, ми зобов'язані сприймати й засвоювати. Важливо розрізняти: де є зміст, до якого варто прислухатися, а де — просто вилив чужого негативу.

Що робити, якщо зіткнулися з хейтом