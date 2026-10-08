Юридичний супровід бізнесу — адвокатка Марина Суткович. Штат і аутсорс

Договори з контрагентами, дебіторська заборгованість, трудові питання, перевірки, претензії та судові спори — бізнес регулярно стикається із завданнями, які потребують юридичної роботи. Але їхній обсяг і складність можуть суттєво відрізнятися: одній компанії щодня потрібно погоджувати десятки договорів, іншій — кілька консультацій на місяць і допомога в окремому спорі.

Тому питання не лише в тому, чи потрібен бізнесу юрист. Важливо визначити, як організувати супровід: найняти фахівця в штат, передати роботу зовнішній команді чи поєднати ці моделі.

Коли потрібен штатний юрист

Якщо на підприємстві щодня є значний обсяг юридичної роботи, власний юрист має суттєву перевагу: він знає структуру бізнесу, контрагентів, внутрішні процедури та специфіку галузі. Йому не потрібно щоразу пояснювати контекст, щоб він міг долучитися до вирішення питання.

Це особливо важливо для компаній, які постійно укладають договори, ведуть претензійну роботу, стягують дебіторську заборгованість або працюють у галузі зі складним регулюванням.

Водночас навіть сильний штатний юрист не може однаково глибоко знати всі сфери права. Зазвичай найкраще він орієнтується в тих питаннях, із якими працює щодня. Якщо його основні завдання — договори та внутрішні процеси, не варто автоматично очікувати від нього такого самого досвіду судового представництва, як від адвоката, який регулярно веде спори.

На практиці ми нерідко бачимо підприємства із сильним внутрішнім юристом, у яких складний податковий чи судовий спір виникає раз на кілька років. Вимагати від цього фахівця досвіду, який він не мав змоги здобути у щоденній роботі, — хибний підхід.

Одна з типових помилок бізнесу — намагатися доручити всі юридичні питання одній людині. Штатний юрист може добре забезпечувати поточну роботу, але для окремого складного завдання потребувати допомоги колег з іншою спеціалізацією.

Скільки коштує власний юрист

Якщо роботи достатньо на повний день, витрати на штатного юриста можуть бути виправданими. Якщо ж питання виникають нерегулярно, компанія все одно щомісяця оплачує його постійну доступність — незалежно від навантаження.

За даними Prozora.robota.ua, медіана зарплатних очікувань кандидатів на посаду юриста в Києві становить близько 40 тис. грн на місяць. Водночас досвідченим штатним юристам роботодавці пропонують 40–60 тис. грн і більше — залежно від обов'язків та рівня відповідальності.

Рахувати варто не лише зарплату. До витрат роботодавця належать також ЄСВ, облаштування робочого місця, техніка, доступ до професійних баз, навчання та інші ресурси.

Для прикладу: за нарахованої зарплати 50 тис. грн і ставки ЄСВ 22% лише зарплата та внесок становитимуть 61 тис. грн на місяць, або 732 тис. грн на рік. Це умовний розрахунок, а не оцінка ринкової зарплати чи повної вартості працівника. Йдеться саме про нараховану суму, а не зарплату «на руки»; застосовну ставку ЄСВ потрібно враховувати для конкретного випадку.

Наступне питання — скільки роботи компанія отримує за ці кошти. Щоденне погодження десятків договорів і значний обсяг внутрішніх процесів можуть виправдовувати штатну посаду. Кілька договорів на місяць, періодичні консультації та окремі складні питання — привід порівняти її із зовнішнім супроводом.

Аутсорс — не лише адвокат на випадок суду

Юридичний аутсорс часто сприймають як залучення адвоката, коли проблема вже виникла. Насправді зовнішній супровід може охоплювати й поточну роботу. Його формат залежить від потреб бізнесу.

Абонентське обслуговування

Компанія щомісяця сплачує погоджену суму за визначений обсяг послуг. Це можуть бути підготовка та перевірка договорів, консультації, претензійна робота, корпоративні й трудові питання, взаємодія з контрагентами та державними органами.

За функцією такий супровід може бути близьким до роботи внутрішньої юридичної служби, але без наймання окремого працівника. Він може коштувати менше, ніж утримання штатного юриста, проте це залежить від обсягу послуг і умов договору. Порівнювати потрібно не лише щомісячну плату, а й те, які завдання вона покриває та що оплачується окремо.

Команда під конкретне завдання

Зовнішніх фахівців можна залучити для юридичного аудиту, розробки системи договорів, супроводу перевірки чи судового процесу. Такий формат доречний, якщо компанії потрібна певна експертиза, але роботи недостатньо для постійної посади.

Обсяг, строки й оплату погоджують для конкретного проєкту. Це дає змогу планувати витрати без постійного утримання спеціаліста.

Підсилення штатного юриста

Компанія може мати власного юриста чи юридичний відділ і водночас залучати зовнішніх адвокатів до складних питань. У цьому випадку вони не замінюють внутрішню команду, а доповнюють її компетенції.

Що дає зовнішня команда — і що варто врахувати

Наймаючи одного працівника, бізнес отримує знання й досвід однієї людини. Співпрацюючи з юридичною командою, він може залучати різних фахівців: до договірної роботи, податкових питань чи судових спорів.

Це корисно, коли завдання різнопланові, але навантаження в кожному напрямі недостатньо, щоб наймати окремого спеціаліста. Водночас сама назва «юридична команда» не гарантує наявності потрібної експертизи — важливо з'ясувати, хто саме працюватиме з вашим питанням і який досвід має цей фахівець.

Зовнішнім юристам також потрібен час, щоб зрозуміти бізнес і його процеси. Для регулярного супроводу варто заздалегідь погодити порядок передавання документів, строки відповіді та відповідальних за комунікацію. Без цього навіть кваліфікованій команді буде складно працювати оперативно.

Коли доцільна гібридна модель

Штат і аутсорс не обов'язково протиставляти. Для компанії з великим обсягом щоденної роботи може бути доцільним їх поєднання: внутрішній юрист веде поточні питання, договори та роботу з контрагентами, а зовнішні адвокати долучаються до складних спорів, перевірок чи інших завдань, які потребують вузької спеціалізації.

У такій моделі внутрішній фахівець забезпечує знання бізнесу й безперервність роботи, а зовнішня команда — додаткову експертизу. Важливо чітко розподілити відповідальність: хто координує справу, передає документи та погоджує правову позицію.

Як обрати свою модель

Я б радила починати не з вибору між штатом і аутсорсом, а з аналізу навантаження. Які питання виникають щодня? Які — періодично? Що трапляється раз чи двічі на рік, але може мати значні наслідки для компанії? Які компетенції потрібні постійно, а які — лише в окремих ситуаціях?

Відповіді допоможуть визначити формат:

Штатний юрист — якщо є достатньо постійної роботи для повного завантаження фахівця й важлива його щоденна залученість у процеси.

— якщо є достатньо постійної роботи для повного завантаження фахівця й важлива його щоденна залученість у процеси. Абонентський супровід — якщо питання виникають регулярно, але їхній обсяг не виправдовує власної юридичної служби.

— якщо питання виникають регулярно, але їхній обсяг не виправдовує власної юридичної служби. Фахівці під окремі завдання — якщо потреба епізодична або стосується конкретного проєкту.

— якщо потреба епізодична або стосується конкретного проєкту. Гібридна модель — якщо внутрішня команда вже є, але періодично потребує додаткової спеціалізації.

Юридичний захист бізнесу варто будувати під реальні завдання та ризики. Мета — не просто зменшити витрати на юристів, а мати потрібну допомогу вчасно, не утримуючи зайві ресурси «про всяк випадок».