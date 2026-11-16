Реставрація після війни — чого Україна може навчитися в Європи

Після руйнування історичної будівлі постає не лише питання, як відновити її вигляд. Важливіше визначити, що саме ми хочемо передати наступним поколінням: точну форму споруди чи також матеріальні свідчення її історії — оригінальний камінь, сліди роботи майстрів, природне старіння матеріалу та пам’ять про події, які вона пережила.

Форму можна відтворити за кресленнями, фотографіями та архівними описами. Але новий матеріал не поверне втраченого оригіналу. Разом із ним можуть зникнути особливості ручної обробки, масштаб конструкцій, технології минулих епох і зв’язок будівлі з конкретним місцем.

Камінь зберігає ці свідчення століттями. Тому під час реставрації важливо спочатку визначити, що ще можна врятувати, які елементи доведеться відтворити та як зафіксувати межу між оригіналом і новою роботою. Реставрація — це не просто повернення будівлі до попереднього вигляду. Це відповідальне рішення про те, яку частину її справжньої історії ми збережемо.

Саме на цьому принципі ґрунтується досвід європейських міст, які після воєн, пожеж і невдалих ремонтів шукали баланс між автентичністю, безпекою та необхідністю відновлення. Для України цей досвід особливо важливий: масштаб майбутньої відбудови вимагатиме не лише ресурсів і технологій, а й чітких правил роботи з тим, що вціліло.

Як відновлюють кам’яні архітектурні деталі

Перед реставрацією потрібно оцінити міцність каменю, стан швів і кріплень, наявність тріщин, вологи та сольових відкладень. Після цього визначають, які ділянки можна очистити й зміцнити, де потрібен ремонт, а де без заміни вже не обійтися.

Для відтворення втрачених деталей добирають камінь зі схожими фізичними властивостями, кольором і фактурою. Важливо зберегти характер профілів, різьблення та сліди ручної обробки. Основою для роботи мають бути дослідження оригіналу, вцілілі фрагменти й історична документація.

У радянський період історичні кам’яні елементи нерідко фарбували, закривали штукатуркою або замінювали під час ремонтів. Такі покриття досі трапляються на старих будівлях Києва. Під пізнішими шарами може зберігатися оригінальний матеріал, який вдасться очистити й зміцнити.

Наприклад, у київському готелі «Софія» під шарами фарби й бруду збереглися кам’яні сходи кінця XIX — початку XX століття. Після очищення та реставрації з’ясувалося, що камінь зберіг цілісність, тож сходи вдалося залишити автентичними.

Інший приклад — вхідні групи й балюстради з португальського пісковику. Його пори накопичували воду, бруд і солі, хоча сам камінь залишався цілим. Замість демонтажу поверхню обробили, пори заповнили, а матеріал зміцнили. Історичні елементи вдалося зберегти.

Три уроки європейської реставрації для України

Акрополь: зберегти вціліле

Реставрація Акрополя показує, як відновлювати історичну споруду, зберігаючи максимум оригінального матеріалу. Для цього застосовують анастилоз — метод, за якого вцілілі фрагменти повертають на їхні первісні місця в конструкції. Такий підхід дає змогу відновити споруду на основі того, що пережило руйнування.

Водночас історія Парфенона демонструє, як реставраційні рішення можуть з часом пошкодити пам’ятку. Під час попередніх реставрацій мармурові блоки з’єднували залізними скобами та штирями, які згодом почали іржавіти. Корозія збільшувала об’єм металу й спричиняла тріщини в камені. Тому під час сучасних реставрацій залізні кріплення замінюють, зокрема, титановими, стійкішими до корозії.

Цей досвід нагадує, що потрібно враховувати довговічність матеріалів і передбачати можливість майбутнього ремонту, мінімізуючи ризик пошкодження оригіналу.

Варшава: відтворення на основі документації

Після Другої світової війни Старе місто Варшави відбудували майже з нуля. Значна частина історичної забудови була знищена, тож відновлення спиралося на креслення, архівні документи й зображення. Оригінального матеріалу майже не залишилося, тому головним завданням стало точне відтворення втрачених споруд.

Сьогодні Старе місто Варшави входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей приклад показує межу реставрації: коли автентичний матеріал утрачено, його вже неможливо зберегти — залишається відтворювати споруду за історичними свідченнями. Саме тому документація має вирішальне значення, а відновлення повинно враховувати різницю між оригіналом і реконструкцією.

Дрезден: як фасад зберігає пам’ять про минуле

Після руйнування дрезденської Фрауенкірхе під час Другої світової війни храм відновили, повернувши до нової кладки вцілілі історичні камені. Потемнілі від вогню фрагменти залишили відкритими, тому на фасаді чітко розрізняються оригінальна кладка й пізніші доповнення.

Ця різниця — свідоме реставраційне рішення, а не недолік. Вона зберігає пам’ять про руйнування, тож будівля сама розповідає свою історію: що вціліло, що було втрачено і що довелося відновити.

Римський приклад партнерства бізнесу й культурної спадщини

Римський досвід важливий не лише методами реставрації, а й механізмами її фінансування. До відновлення відомих пам’яток залучали приватні компанії, які вкладали кошти в конкретні об’єкти.

Іспанські сходи. Ювелірний дім Bulgari профінансував реставрацію приблизно на €1,5 млн. Роботи передбачали очищення травертину, ремонт тріщин і швів.

Ювелірний дім Bulgari профінансував реставрацію приблизно на €1,5 млн. Роботи передбачали очищення травертину, ремонт тріщин і швів. Фонтан Треві. Модний дім Fendi спрямував на реставрацію понад €2 млн. Роботи тривали 17 місяців і завершилися у 2015 році. Серед важливих завдань було усунення проблем із вологою, яка впливала на стан каменю.

Модний дім Fendi спрямував на реставрацію понад €2 млн. Роботи тривали 17 місяців і завершилися у 2015 році. Серед важливих завдань було усунення проблем із вологою, яка впливала на стан каменю. Колізей. Tod’s профінансувала масштабну програму реставрації вартістю близько €25 млн. Роботи охопили різні частини пам’ятки, зокрема підземну частину — гіпогей.

Окремі роботи на південному боці Колізею охопили близько 3 130 м² поверхні. Для них використали травертин із кар’єру Cava del Barco в Тіволі — регіону, звідки камінь постачали ще за античних часів.

Під час реставрації Іспанські сходи й фонтан Треві залишалися відкритими для відвідувачів. Місто зберігало доступ до публічного простору, а компанії отримували додаткову увагу завдяки участі у відновленні знакових пам’яток.

В Італії приватні внески в культуру підтримує державна програма Art Bonus, яка передбачає податкові пільги для визначених пожертв. Такий механізм допомагає залучати додаткові кошти до збереження культурної спадщини.

Що потрібно документувати вже зараз

Досвід європейських міст показує, що якість майбутньої реставрації залежить і від того, яку інформацію вдасться зберегти до початку демонтажу та під час аварійних робіт.

Першочергові дії:

фотографувати пошкодження й загальний стан будівлі до початку робіт;

зберігати креслення, архівні фотографії та проєктну документацію;

фіксувати розміри, розташування й особливості кам’яних деталей;

описувати, маркувати та зберігати вцілілі фрагменти й декоративні елементи;

за можливості виконувати цифрову фіксацію складних деталей і конструкцій.

Навіть невеликий фрагмент може допомогти встановити породу каменю, спосіб обробки та форму втраченої деталі. Тому його походження й місце в конструкції потрібно задокументувати до переміщення.

Від європейського досвіду до українських реалій

Європейський досвід показує, що після масштабних руйнувань не існує одного універсального сценарію. Десь основою реставрації стає максимальне збереження вцілілого матеріалу, як на Акрополі. Десь споруду доводиться відтворювати переважно за кресленнями, архівами та зображеннями, як у Варшаві. В інших випадках межу між оригіналом і новою роботою залишають видимою, перетворюючи її на частину історії пам’ятки, як у Дрездені.

Для України це означає: перед початком відновлення потрібно не поспішати демонтувати те, що здається пошкодженим або непридатним. Спочатку важливо провести обстеження, зафіксувати стан будівлі, визначити походження та властивості матеріалів, промаркувати вцілілі фрагменти й оцінити можливість їхнього очищення, укріплення та повторного використання.

Автентичність має не лише культурну, а й економічну цінність. Історичний камінь робить будівлю унікальною, формує її характер і створює зв’язок між минулим та сучасним використанням. Для музею, готелю, ресторану чи громадського простору це може бути важливою частиною ідентичності об’єкта.

Власникам історичних будівель, проєктувальникам і громадам варто вже зараз визначати, які елементи є автентичними, які роботи дозволені, яких погоджень вони потребують і як документуватиметься кожен етап втручання. Це впливає не лише на бюджет і строки, а й на те, якою буде будівля після відновлення — просто новою копією старої форми чи живим свідченням своєї історії.

Відбудова повертає будівлям функцію. Реставрація допомагає повернути їм пам’ять. І якщо Україна прагне відновити не лише фасади, а й власний історичний ландшафт, збереження автентичного матеріалу має стати одним із ключових принципів майбутньої відбудови.