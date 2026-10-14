Тарифи на транспорт — Катерина Романюк. Менеджерка з розвитку проєктів Autoline в Linemedia

Пасажир бачить ціну квитка. Перевізник — рахунки за пальне, електроенергію, зарплати й ремонт. Між цими двома поглядами часто виникає конфлікт: люди платять більше, але не завжди бачать чистіший салон, надійніший графік чи новий автобус.

На мою думку, головне питання не лише в тому, чи подорожчає проїзд до кінця 2026 року. Важливіше зрозуміти, що саме оплачує пасажир, яку частину витрат бере на себе місто і чи залишається у перевізника ресурс для оновлення транспорту. Без цього розмова про тариф зводиться до суперечки про цифру, а не про якість послуги.

Єдиного тарифу немає — і не буде

Ціна поїздки залежить від міста, виду транспорту, перевізника та способу оплати. Навіть у межах однієї громади комунальний транспорт і приватна маршрутка можуть коштувати зовсім по-різному.

У Києві разова поїздка після перегляду тарифу коштує 30 грн, а пересадковий QR-квиток на 90 хвилин — 60 грн. У Львові ціна залежить від оплати: 23 грн із LeoCard або через застосунок, 26 грн банківською карткою чи телефоном і 30 грн готівкою.

У Дніпрі в частині автобусів і маршруток тариф сягає 25 грн, тоді як у метро та електротранспорті становить 10 грн. У Вінниці трамвай і тролейбус коштують 12 грн, муніципальний автобус — 15 грн, а більшість маршруток — 30 грн, окремі — 35 грн. В Ужгороді наведений тариф на міські автобуси становить 23 грн незалежно від способу оплати.

У Житомирі електротранспорт коштує 15 грн транспортною карткою та 17 грн банківською, автобус — відповідно 22 і 24 грн. У Полтаві наведено тимчасові тарифи 18 грн на тролейбус і 22 грн на автобус, а транспортною карткою — 16 і 20 грн. У Кропивницькому електротранспорт коштує 12 грн безготівково та 15 грн за паперовий квиток, автобус — 18 і 20 грн відповідно.

Окрема модель — Харків, де муніципальний транспорт залишається безкоштовним для пасажира. Але безкоштовна поїздка не означає відсутності витрат: транспорт усе одно потрібно утримувати. Різниця в тому, хто платить за його роботу.

Квиток і собівартість — різні речі

Для автобуса витрати не закінчуються на заправці. Потрібні зарплати водіям, шини, акумулятори, запасні частини, технічне обслуговування, страхування та кошти на заміну самого транспортного засобу. Для електротранспорту додаються витрати на електроенергію, контактну мережу й іншу інфраструктуру.

На собівартість впливає і пасажиропотік. Якщо платних поїздок стає менше, витрати на утримання транспорту не зникають. Вони розподіляються на меншу кількість пасажирів, і кожна поїздка може обходитися підприємству дорожче.

Тому встановлений тариф не обов’язково покриває фактичну вартість перевезення. Наприклад, розрахункові показники для Києва: 44,14 грн для наземного транспорту та 64,60 грн для метро при ціні разової поїздки 30 грн. Частину різниці місто компенсує з бюджету.

Для регульованих автомобільних перевезень розрахунок тарифу має враховувати планові витрати, прогнозований обсяг перевезень і плановий прибуток. Для електротранспорту можуть враховувати також інвестиційну складову. Але розрахунок і кінцева ціна для пасажира — не одне й те саме: рішення залежить також від можливостей місцевого бюджету.

Дешевий квиток може мати відкладену ціну

З погляду ринку комерційного транспорту важливо, чи може перевізник не лише підтримувати автобус на ходу, а й поступово оновлювати парк.

Якщо доходів і компенсацій недостатньо, придбання нового автобуса відкладають. Наявну техніку експлуатують довше, а витрати на ремонт можуть зростати. У короткостроковій перспективі це допомагає стримати видатки, але не розв’язує проблему старіння автопарку.

Водночас новий автобус потребує значних вкладень. Саме підвищення тарифу не гарантує, що ці кошти підуть на оновлення. Пасажир має розуміти, за що він доплачує: за дорожче пальне, зарплати водіїв, ремонт чи поліпшення послуги.

Підвищення має супроводжуватися поясненням і результатом

У команді Autoline ми вважаємо, що зміна тарифу повинна мати зрозуміле економічне обґрунтування. Недостатньо повідомити нову ціну — потрібно пояснити, які витрати зросли і на що спрямують додаткові кошти.

Якщо йдеться про оновлення транспорту, пасажир має бачити конкретний план. Якщо про підтримання роботи — чесне пояснення, чому без додаткового фінансування складно зберегти перевезення. А робота над чистотою салонів, технічним станом і якістю обслуговування не повинна зникати з порядку денного.

Вищий тариф не можна автоматично прирівнювати до кращого сервісу. Але й очікувати якісного транспорту без джерел фінансування — означає ігнорувати його реальну вартість.

Чи подорожчає проїзд до кінця року

Єдиного сценарію для всієї України немає. Рішення ухвалюють на місцях, і багато залежить від витрат перевізників та можливостей громад компенсувати їх із бюджету.

У частині міст нові тарифи вже запроваджені, і наразі немає сигналів про чергове підвищення до кінця року. Сюди належать Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Чернівці, Івано-Франківськ та Хмельницький.

Серед міст, де можливий подальший перегляд: Черкаси, Суми, Полтава й Тернопіль. Важливо розрізняти обговорення, проєкт рішення та вже затверджений тариф. Тимчасова ціна також не означає, що після завершення її дії проїзд обов’язково подорожчає.

Тому я б не прогнозувала єдиного відсотка підвищення для країни. Зростання собівартості створює тиск на тариф, але не визначає автоматично, скільки платитиме пасажир.

Як не переплачувати за поїздки

Перший крок — перевірити місцеві способи оплати. Транспортна картка, застосунок або проїзний можуть бути вигіднішими за готівку, але це залежить від правил конкретного міста.

Перед купівлею проїзного варто порахувати власну кількість поїздок. Для людини, яка їздить нерегулярно, разові квитки іноді вигідніші. Якщо є право на пільгу, потрібно з’ясувати порядок її підтвердження та оформлення транспортної картки. Умови для школярів, студентів та інших категорій відрізняються від міста до міста.

Зрештою, доступний транспорт — це не лише низька цифра на квитку. Це можливість доїхати вчасно, безпечно й без непередбачуваних витрат. Саме такий результат має бути в центрі розмови про тарифи — і для міста, і для перевізника, і для пасажира.