IT-стартапи в ОАЕ та Саудівській Аравії — як побудувати регіональну стратегію

Світова карта технологічного підприємництва змінюється. Якщо раніше засновник IT-стартапу насамперед розглядав США, Європу чи Азію, сьогодні дедалі більше компаній включають до своєї стратегії Близький Схід. Особливо — Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Причина не лише в доступі до капіталу. Країни Перської затоки поступово формують середовище, де одночасно поєднуються державні інвестиції в цифрову трансформацію, приватний капітал, технологічна інфраструктура, міжнародний кадровий резерв і великий попит на інноваційні рішення. При цьому ОАЕ та Саудівська Аравія мають різні конкурентні переваги.

ОАЕ: міжнародна платформа для масштабування

Головна перевага ОАЕ — їхня міжнародна орієнтованість. Дубай та Абу-Дабі давно вийшли за межі ролі регіональних бізнес-центрів. Для технологічної компанії ОАЕ можуть стати регіональною штаб-квартирою, з якої можна працювати не лише з країнами Перської затоки, а й із ринками Близького Сходу, Африки, Південної Азії та Європи.

За даними Invest in Dubai, у 2025 році вартість стартап-екосистеми Дубая оцінювалася у 21 млрд доларів США, а місто концентрувало близько 90% компаній ОАЕ, що масштабуються. У 2025 році Дубайська палата цифрової економіки підтримала створення та розвиток 1 690 цифрових стартапів — майже на 40% більше, ніж роком раніше.

Це вже не просто інфраструктура для реєстрації компанії. Це екосистема, у якій стартап може знайти інвестора, технологічного партнера, клієнта та потрібних спеціалістів. Показовими є історії Careem, Kitopi, Property Finder та Tabby — компаній, які побудували значну частину свого розвитку саме в Дубаї та вийшли далеко за межі локального ринку.

Особливо сильні позиції ОАЕ сьогодні мають у фінансових технологіях та штучному інтелекті. Це закономірно: країна активно інвестує в цифрову інфраструктуру та створює умови для тестування й впровадження нових технологій.

Саудівська Аравія: масштаб ринку та попит на технології

Якщо ОАЕ — це передусім міжнародна платформа, то Саудівська Аравія пропонує те, чого складно досягти в більшості інших країн регіону, — масштаб.

Програма «Бачення Саудівської Аравії — 2030» створила довгостроковий попит на цифрові рішення у фінансових технологіях, штучному інтелекті, кібербезпеці, охороні здоров’я, логістиці, енергетиці, розумних містах та державних цифрових послугах.

За даними щорічного звіту «Бачення 2030», протягом чотирьох років у Королівстві було створено понад 1 050 технологічних стартапів. Компанії, які залучали венчурне фінансування, отримали 2,4 млрд доларів США, а 670 млн доларів було спрямовано на підтримку стартапів. Для міжнародного засновника це принципово важливо: Саудівська Аравія створює не просто середовище для запуску стартапів, а ринок для їхнього масштабування.

Особливо показовим є розвиток фінансових технологій. Центральний банк Саудівської Аравії продовжує розширювати регуляторну пісочницю, яка дозволяє новим фінтех-компаніям тестувати інноваційні продукти в контрольованому регуляторному середовищі.

Інший перспективний напрям — глибокі технології, зокрема штучний інтелект та інтернет речей.

Найцікавіше — не ОАЕ або Саудівська Аравія, а ОАЕ та Саудівська Аравія

На мою думку, міжнародним підприємцям не варто розглядати ці два ринки виключно як альтернативи. Вони можуть бути двома елементами однієї регіональної стратегії.

ОАЕ можуть виконувати функцію міжнародної штаб-квартири, центру залучення капіталу та управління регіональними операціями. Саудівська Аравія — забезпечувати доступ до великого внутрішнього ринку, корпоративних клієнтів та масштабних проєктів цифрової трансформації.

Показовим є приклад фінтех-компанії Tabby. Компанія, яка виросла в регіональній стартап-екосистемі, у 2025 році залучила 160 млн доларів США в черговому раунді фінансування за оцінки 3,3 млрд доларів, а також придбала саудівський цифровий гаманець Tweeq, посилюючи свою присутність у Саудівській Аравії.

Це демонструє нову модель розвитку країн Перської затоки: компанія може створюватися в ОАЕ, масштабуватися в Саудівській Аравії, а згодом використовувати весь регіон як платформу для міжнародної експансії.

Що важливо для засновника

Водночас успіх залежить не лише від вибору країни.

До запуску необхідно визначити структуру власності, місце розташування інтелектуальної власності, податкову модель, ліцензійні вимоги, потрібні регуляторні дозволи, вимоги до захисту даних та майбутню структуру залучення інвестицій.

Тобто юридична структура сьогодні — це вже не адміністративна формальність. Вона є частиною стратегії масштабування бізнесу. Саме тому я вважаю ОАЕ та Саудівську Аравію особливо цікавими для українських та інших міжнародних технологічних компаній.

Країни Перської затоки сьогодні — це не просто новий ринок збуту. Це міст між Європою, Близьким Сходом, Азією та Африкою і одна з найбільш динамічних платформ для наступного етапу глобального розвитку технологічного бізнесу.