ШІ в медицині — як зміниться конкуренція клінік. Олександр Короговний CEO iLION Medical Digital

Штучний інтелект діагностує складні захворювання точніше за лікарів. Принаймні в експерименті Microsoft, результати якого опублікували в жовтні 2026 року. Але найцікавіше питання не в тому, чи замінить ШІ лікаря. А в тому, як технології змінять конкуренцію між клініками та за що пацієнти будуть готові платити.

ШІ проти лікарів: про що насправді свідчать цифри

Система Microsoft MAI-DxO правильно визначила діагноз у 83% складних випадків із The New England Journal of Medicine. Лікарі загальної практики, які могли користуватися довідниками та інтернетом, — у 36%. Замість однієї відповіді алгоритм організовує віртуальний консиліум: кілька ШІ-агентів пропонують версії, обирають обстеження та перевіряють висновки.

Є принципове застереження: йдеться про моделювання на основі описаних клінічних випадків, а не про лікування реальних пацієнтів. І порівнювали систему з окремими лікарями загальної практики, а не з командами вузьких спеціалістів. Тому заголовки про кінець професії лікаря — перебільшення. Проте ігнорувати такий результат медичному бізнесу не варто.

Від зіркового лікаря до сильної клініки

Сьогодні багато медичних закладів будують просування навколо особистостей. Відомий хірург, репродуктолог чи кардіолог стає головною причиною запису. Пацієнт іде до конкретної людини, а назва клініки іноді залишається другорядною.

Це працює, але створює залежність: лікар змінює місце роботи — і частина пацієнтів іде за ним. При цьому інвестиції в рекламу його імені не завжди перетворюються на довгострокову цінність бренду медичного закладу.

Мій прогноз: із розвитком ШІ роль особистості лікаря не зникне, але зміниться співвідношення конкурентних переваг. Пацієнт дедалі частіше оцінюватиме, наскільки добре працює вся система: чи допомагають технології уникати помилок, як швидко можна пройти діагностику, чи узгоджені рішення різних спеціалістів, хто відповідає за результат.

Сильний лікар залишиться перевагою. Але сильна клініка — це вже не просто сума сильних лікарів.

Технології можна придбати. Довіру — ні

На першому етапі впровадження медичного ШІ може стати помітною відмінністю між конкурентами. Але що станеться, коли подібні інструменти отримають десятки клінік? Сама наявність алгоритму перестане дивувати. Як сьогодні пацієнта вже складно переконати одним лише повідомленням про сучасне обладнання.

Виграватимуть ті, хто зможе інтегрувати технології у щоденну роботу: поєднати їх із досвідом лікарів, контролем якості, зрозумілим маршрутом пацієнта та відповідальністю за медичні рішення. І, головне, переконливо пояснити людям, яку користь це дає саме їм.

Адже пацієнт не може самостійно перевірити точність діагностичної моделі або оцінити всі внутрішні процеси клініки. У ситуації невизначеності він обирає тих, кому довіряє. А довіра формується роками: через реальний досвід лікування, відкриту комунікацію, репутацію команди та послідовність бренду.

Що змінювати в медичному маркетингу вже зараз

Насамперед — перестати зводити цінність клініки до прізвищ у рекламних оголошеннях. Особисті бренди лікарів потрібні, але вони мають підсилювати спільну репутацію закладу, а не існувати окремо від неї.

Друге — говорити про технології мовою користі. Не «ми впровадили ШІ», а «як це допомагає лікарю ухвалити обґрунтоване рішення, скоротити зайві обстеження чи покращити шлях пацієнта». І лише тоді, коли клініка справді може підтвердити такі результати.

Третє — системно працювати з довірою ще до першого візиту. Сайт, відгуки, експертні публікації, присутність у пошуку та відповідях ШІ поступово формують уявлення про клініку. Репутація стає не доповненням до реклами, а основою вибору. Для власника це означає зміну пріоритетів: вкладати кошти не лише в залучення нових звернень, а й у сервіс, стандарти роботи та досвід пацієнта після запису. Бо жодна рекламна кампанія не компенсує системної недовіри до клініки.

Я не вважаю, що ШІ скоро замінить лікарів. Медицина потребує емпатії, досвіду, відповідальності й людського контакту. Але технології вже змушують по-новому подивитися на майбутнє медичного бізнесу.

На мою думку, клініки дедалі менше конкуруватимуть лише окремими лікарями й дедалі більше — якістю всієї медичної системи, технологіями та силою бренду. А коли технологічні можливості поступово вирівняються, саме довіра пацієнтів може стати найдорожчим активом клініки.