Легальний продаж iPhone: ПДВ, IMEI та ризики для бізнесу

Коли покупець порівнює два однакові iPhone, різниця в ціні часто важить більше, ніж історія ввезення. Але для продавця за цією різницею можуть стояти зовсім різні умови роботи. Один бізнес оформлює імпорт, сплачує податки й документує продажі. Інший може пропонувати нижчу ціну завдяки порушенням, а не ефективнішій роботі.

Саме тут виникає проблема: легальний продавець конкурує не лише сервісом і націнкою, а й із можливістю інших учасників ринку не виконувати обов’язкові вимоги. Водночас сама по собі низька ціна ще не доводить незаконного ввезення. Перевіряти потрібно походження конкретного товару та документи, а не лише цінник.

Чому 20% ПДВ не пояснюють усієї різниці в ціні

За загальним правилом комерційний імпорт смартфонів оподатковується ПДВ за ставкою 20%. Базу оподаткування визначають за правилами Податкового кодексу: це договірна вартість, але не нижча за митну, з урахуванням передбачених законом складових.

Однак із цього не випливає, що будь-який телефон, ввезений із порушеннями, обов’язково буде на 20% дешевшим у роздробі. На кінцеву ціну впливають закупівельні умови, курс валют, логістика, націнка та інші витрати. Для платника ПДВ важливий і механізм податкового кредиту. Тому ставку податку не можна механічно переносити на різницю між двома цінниками.

Проблема нерівної конкуренції від цього не зникає. Бізнес, який дотримується правил, несе витрати на належне оформлення операцій, облік і виконання зобов’язань перед працівниками та покупцями. Ухилення від податків або приховування продажів може давати недобросовісному продавцю цінову перевагу. Але оцінювати таку перевагу потрібно за підтвердженими обставинами, а не за універсальною формулою.

Варто розрізняти й поняття: продаж поза офіційною дистриб’юторською мережею сам по собі ще не доводить порушення митних правил. У цій колонці йдеться саме про пристрої, ввезені з порушенням вимог законодавства, а не про будь-який альтернативний канал постачання.

Що насправді дає перевірка IMEI

З 4 вересня 2026 року під час ввезення та декларування мобільних телефонів за відповідними кодами УКТ ЗЕД імпортери мають подавати IMEI кожного пристрою. Це міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, який дозволяє відрізнити конкретний телефон від інших.

Держмитслужба також запустила онлайн-перевірку: покупець або представник бізнесу може з’ясувати, чи є IMEI серед відомостей митного оформлення, здійсненого починаючи з цієї дати. Якщо пристрій має кілька IMEI, перевіряти варто кожен.

Це корисний інструмент, але не універсальний висновок про законність товару. Відсутність запису не можна оцінювати без дати й обставин ввезення: сервіс має визначені часові межі. Так само результат пошуку не замінює перевірки документів постачальника, умов закупівлі та відповідності конкретних пристроїв цим документам.

IMEI допомагає перевіряти ланцюг постачання, але не звільняє продавця від перевірки самого ланцюга.

Чому турецьку модель не варто сприймати як готове рішення

У Туреччині для телефонів, привезених з-за кордону, діє система реєстрації IMEI. За загальним правилом незареєстрований пристрій можна використовувати в місцевій мобільній мережі протягом 120 днів, після чого доступ обмежують. Для реєстрації передбачено збір та окрему процедуру.

Важливо, що йдеться про доступ пристрою до мережі, а не про блокування SIM-картки як такої. Українське декларування IMEI та турецький механізм обмеження зв’язку — різні інструменти. Сам факт збирання ідентифікаторів під час митного оформлення не означає запровадження в Україні аналогічного блокування.

На мою думку, оцінювати такі механізми потрібно не лише за суворістю. Важливо, чи допомагають вони виявляти порушення, чи зрозумілі правила для бізнесу та чи не створюють додаткових проблем для законних власників телефонів.

Що робити, якщо походження партії викликає сумніви

Для продавця найнебезпечніше — вважати, що питання ввезення його не стосується, бо через кордон товар перевозив постачальник. Стаття 484 Митного кодексу охоплює, зокрема, зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, ввезених поза митним контролем або з приховуванням від нього. Санкція передбачає штраф від 50% до 100% вартості відповідних товарів із конфіскацією або без неї. Застосування відповідальності залежить від установлених обставин і складу правопорушення.

Сплата ПДВ із подальшого продажу сама по собі не усуває порушень, допущених під час імпорту. Водночас робити універсальний висновок, що будь-яку проблемну партію юридично неможливо оформити за жодних обставин, теж не варто: спочатку потрібно з’ясувати, що саме сталося та які документи існують.

Якщо є підстави вважати, що товар ввезли з порушеннями, я раджу призупинити його продаж, зібрати документи й отримати правову оцінку конкретної ситуації. Повернення постачальнику та вимога повернути кошти можуть бути одним зі способів захисту інтересів продавця. Але таке повернення потрібно належно оформити; саме по собі воно не гарантує відсутності відповідальності за попередні дії.

Перевірка має починатися до оплати

Найкращий момент для з’ясування походження смартфонів — до закупівлі, а не після претензії покупця чи перевірки. Практично це означає кілька кроків:

перевірити постачальника та його готовність документально підтвердити походження товару;

звірити моделі, кількість і доступні ідентифікатори пристроїв із документами на партію;

використати перевірку IMEI, враховуючи дату ввезення та межі сервісу;

погодити в договорі документи, які надає постачальник, його відповідальність і порядок дій у разі виявлення порушень;

не підміняти перевірку запевненням «усі так працюють» або привабливою знижкою.

Легальний продаж iPhone в Україні можливий. Проблема в тому, що дотримання правил не завжди забезпечує рівні умови конкуренції. Державі потрібен послідовний контроль, а бізнесу — зрозумілий і документально підтверджений ланцюг постачання. Дешева закупівля перестає бути вигідною, коли разом із телефоном продавець отримує юридичний ризик, якого не перевірив.