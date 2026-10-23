Агрокредити — Місак Арзуманян, керівник напрямку залучення клієнтів Creditwest Bank Ukraine

Аграрій може мати землю, досвід і покупця на врожай, але все одно відкласти розвиток через нестачу коштів. Насіння, добрива, пальне та техніка потрібні до того, як підприємство отримає виручку. Між витратами та надходженнями виникає проміжок, який власними ресурсами вдається перекрити не завжди.

Графік платежів має відповідати сезону

У розмові про кредит увагу часто зосереджують на ставці. Вона важлива, проте не визначає, чи допоможе фінансування господарству. Головна думка, яку я озвучив під час виступу на аграрному форумі: кредит має відповідати виробничому циклу бізнесу. Якщо графік платежів випереджає надходження від продажу продукції, навіть пільгові умови можуть створити додаткове навантаження. Тому починати потрібно з того, як підприємство заробляє та коли отримує гроші.

Перше питання — на що потрібні кошти та з яких надходжень їх повертатимуть. Позичальнику також варто відповісти на нього до подання заявки. Фінансування посівної, придбання трактора та запуск переробки мають різну економіку. В одному випадку гроші повертаються після реалізації врожаю, в іншому — через поступове скорочення витрат або збільшення обсягів виробництва. Це впливає на суму кредиту, його строк і графік погашення.

Уявімо господарство, яке навесні купує насіння та добрива, а основну виручку отримує восени. Рівномірні платежі протягом року можуть змусити власника відволікати кошти від виробництва. Тому під час обговорення фінансування потрібно врахувати сезонність, строки продажу продукції та запас ліквідності. Варто порахувати, що станеться, якщо покупець заплатить пізніше або врожай буде меншим за очікування. Такий розрахунок допомагає визначити навантаження, яке господарство здатне витримати.

Гарантія та пільгова ставка — різні інструменти

Після цього можна обирати інструмент. У Кредитвест Банку ми розглядаємо державні та регіональні програми підтримки, часткові гарантії, кредити на техніку й енергостійкість. Кожен із цих механізмів вирішує своє завдання. Компенсація відсотків зменшує витрати на обслуговування кредиту. Гарантія може допомогти, коли застави недостатньо. Фінансування обладнання дозволяє розподілити витрати на його придбання в часі. Можливість застосування залежить від вимог відповідної програми та оцінки позичальника.

Для малого агровиробника нестача застави часто стає причиною відкласти звернення до банку. Тут важливу роль відіграє Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. У представленому на форумі механізмі гарантія може покривати до 80% кредитної заборгованості, а одним із ключових критеріїв є земельний банк до 500 гектарів на групу. За даними нашої презентації, під гарантію Фонду 11 клієнтів отримали 33 млн грн фінансування.

Цей результат показує, як додатковий інструмент забезпечення може розширити доступ до кредиту. Гарантія не звільняє підприємство від повернення боргу. Банк оцінює фінансові показники та джерела погашення, а клієнт має розуміти суми й строки платежів. Можливість отримати кошти повинна спиратися на здатність бізнесу обслуговувати борг.

Подібна логіка стосується пільгових ставок. Програма «Доступні кредити 5–7–9%» та місцеві компенсаційні механізми можуть зменшувати відсоткове навантаження за виконання визначених умов. Однак компенсацію потрібно враховувати в календарі руху грошей. Якщо вона надходить після сплати відсотків, підприємству потрібні кошти для проміжних платежів. Крім того, інвестиційні витрати та оборотний капітал можуть мати різні правила підтримки. Умови програми потрібно перевірити для конкретного проєкту.

Рахуйте повну вартість техніки й енергостійкості

Купівля техніки також потребує такого підходу. Кредит дозволяє зберегти частину власних коштів для поточної роботи, але до витрат додаються страхування, ремонт та обслуговування. Власнику важливо оцінити завантаження техніки, економію витрат і вплив на результат господарства. Якщо очікуваного завантаження немає, низька ставка не зробить покупку економічно виправданою.

Для енергетичного обладнання головне питання — яких втрат воно допоможе уникнути. Зупинка холодильника чи переробної лінії може означати втрату продукції та затримку поставок. Власна генерація здатна підтримати роботу, але її економіка включає паливо, монтаж, необхідну потужність і сервіс. Ці витрати потрібно співвіднести з ефектом для підприємства.

Починайте діалог із банком до подання заявки

Саме тому діалог із банком варто починати ще на етапі планування. Коли зрозумілі потреба, виробничий цикл і очікувані надходження, простіше підготувати документи та обговорити реалістичну структуру кредиту. Це дає змогу поєднати підтримку з економікою господарства й уникнути ситуації, коли фінансування розвитку створює дефіцит коштів для щоденної роботи.

Фінансове партнерство починається з розуміння того, як працює підприємство. Для агробізнесу важливо узгодити кредит із часом витрат і надходжень, оцінити ризики та повну вартість майбутніх рішень. Державні програми, компенсації та гарантії можуть допомогти реалізувати проєкт, якщо він має зрозуміле джерело погашення. Обирайте фінансування за його відповідністю бізнесу. Тоді кредит допоможе пройти виробничий сезон, придбати потрібне обладнання та підготувати основу для подальшого розвитку.