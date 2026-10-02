IT-стартапи на Близькому Сході — Олена Широкова президентка UBC в ОАЕ

Ще кілька років тому карта міжнародної експансії українського IT-бізнесу майже автоматично вела до Європи або США. Тепер на ній дедалі яскравіше світяться ОАЕ та Саудівська Аравія. Тут сходяться капітал, великі замовники, державні програми цифровізації та міжнародні технологічні команди.

За даними MAGNiTT, у 2025 році венчурне фінансування в регіоні MENA зросло на 74% і перевищило $3 млрд. Основний обсяг капіталу припав на Саудівську Аравію та ОАЕ, а серед найпривабливіших напрямів були фінтех, корпоративне програмне забезпечення та штучний інтелект.

Для українських засновників це сигнал дивитися на регіон як на простір для продажів, партнерств, інвестицій і виходу на GCC, Африку та Азію.

Як ОАЕ працюють для міжнародної експансії

Головна перевага Еміратів — у щільності контактів. У Дубаї за кілька днів можна зустріти потенційних клієнтів із країн Перської затоки, фонди, міжнародні корпорації, інтеграторів та партнерів з Азії й Африки. Така концентрація скорочує шлях від першого знайомства до пілота.

R&D та інженерна команда залишаються в Україні або Європі, а комерційний центр у Дубаї відповідає за продажі, розвиток партнерств і роботу з інвесторами.

Важливу роль відіграють і великі технологічні майданчики. GITEX Global у 2025 році зібрав 6800 технологічних компаній, 2000 стартапів і 1200 інвесторів зі 180 країн. У грудні 2026 року подія вперше переїде до Expo City Dubai. Це підсилює роль Еміратів як міжнародного технологічного вузла.

Для стартапу тут важливі релевантні розмови: перевірка попиту, пошук клієнта, інвестора чи локального партнера.

Чому Саудівська Аравія робить ставку на масштаб

Саудівський ринок працює за іншою логікою. Королівство вкладає значні ресурси в штучний інтелект, хмарну інфраструктуру, кібербезпеку, фінтех, цифрову охорону здоров’я та smart city-рішення. Це створює попит на продукти для великих корпоративних і державних систем.

Масштаб добре видно на прикладі LEAP 2026 в Ер-Ріяді. Подія зібрала понад 1800 технологічних компаній, більш як 600 стартапів і понад 1900 інвесторів. За даними Saudi Press Agency, за чотири дні було оголошено інвестиції, угоди та партнерства майже на $15 млрд.

ОАЕ допомагають будувати міжнародну мережу контактів і партнерств, тоді як Саудівська Аравія дає доступ до великого платоспроможного ринку та масштабних замовників.

Як перетворити виставку на інструмент продажів

Поїздка на GITEX, Expand North Star чи LEAP має сенс, коли команда заздалегідь визначила конкретну бізнес-мету. Я б орієнтувалася на кілька практичних завдань:

Знайти потенційних корпоративних клієнтів і домовитися про предметні зустрічі. Перевірити попит на продукт та реакцію локального ринку. Знайти партнера, дистриб’ютора або інтегратора. Провести переговори з інвесторами та фондами. Вийти на пілотний проєкт із конкретною компанією або державною структурою.

Тоді виставка стає частиною продажів і міжнародної експансії. Команда приїжджає з переліком цільових компаній, підготовленими зустрічами та вимірюваним результатом.

Де українським стартапам шукати свою модель

Українські технологічні компанії мають сильну інженерну базу. Наступний бар’єр для багатьох команд пов’язаний із комерційним масштабуванням: як швидше знаходити великих клієнтів, як працювати з локальними правилами та де залучати наступний капітал.

Тут логічним може бути розподіл функцій між кількома ринками. Україна або Європа залишаються базою для розробки. ОАЕ можуть стати комерційним і партнерським хабом. Саудівська Аравія підходить для роботи з великими замовниками та масштабування продажів.

Починати варто з продукту і клієнта. Якщо рішення відповідає локальній потребі, далі можна обирати формат присутності, юридичну структуру та команду. Саме така послідовність зменшує витрати й допомагає уникнути дорогого офісу без реального ринку.

IT-стартапи в ОАЕ та Саудівській Аравії як нова точка зростання

Близький Схід поступово стає одним із важливих напрямів глобальної технологічної конкуренції. Для українського бізнесу ця зміна відкриває практичне вікно: технології можна розробляти вдома, а комерційний масштаб будувати через регіон, де сьогодні концентруються інвестиції, великі клієнти та державний попит на цифрові рішення.

Тому головне питання для засновника звучить дуже конкретно: яку функцію у вашій міжнародній стратегії мають виконувати Дубай, Абу-Дабі чи Ер-Ріяд? Від відповіді залежить, чи перетвориться новий ринок на реальний канал зростання.