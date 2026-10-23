єОселя і новобудови — Анна Лаєвська, CEO SIGMA+ і голова комітету з девелопменту КБУ

Нова модель державної іпотеки для молодих родин може підтримати попит на первинному ринку нерухомості. Однак її ефективність залежатиме від співвідношення вартості житла, першого внеску та доходів сімей, а також від наявності квартир, які відповідають умовам програми.

Уряд запровадив окрему модель «єОселі» для молодих родин. Вона передбачає ставку 7% річних протягом перших трьох років, 10% — із четвертого до десятого року та 12% — починаючи з одинадцятого. Після народження або усиновлення кожної дитини після отримання кредиту ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.

Ще одна зміна — можливість придбати житло, площа та вартість якого можуть перевищувати стандартні нормативи програми на 40%. Різницю покупець має покрити власним внеском. Придбати житло більшої площі можна в новобудовах або будинках, введених в експлуатацію не більш як три роки тому.

На мою думку, ця модель враховує важливу особливість житлового попиту: потреби родини змінюються з часом, а купівля квартири часто є рішенням на багато років. Можливість одразу обрати житло з урахуванням майбутнього поповнення сім’ї дає покупцям більше свободи вибору.

Як це може вплинути на ринок новобудов

Для первинного ринку Києва та Київської області державна іпотека вже є одним з інструментів підтримки попиту. Нові умови можуть розширити коло потенційних покупців серед молодих сімей, які раніше розглядали менші квартири через обмежені фінансові можливості або нормативи програми.

Насамперед це може бути актуально для дво- та трикімнатних квартир. Якщо родина планує жити у квартирі тривалий час, їй важливо мати достатньо простору для дітей, роботи та повсякденного життя. Можливість придбати таке житло в межах державної іпотечної програми може вплинути на вибір планування та житлового комплексу.

Для девелоперів це означає потенційне розширення аудиторії покупців. Водночас говорити про різке зростання продажів лише через зміну умов іпотеки було б передчасно. Реакція ринку залежатиме від того, скільки родин зможуть скористатися новою моделлю та чи знайдуть вони відповідне житло за прийнятною ціною.

Важливим залишається і географічний чинник. У Києві та області є широкий вибір новобудов, однак пропозиції відрізняються за вартістю, готовністю будинків, площею квартир і відповідністю критеріям державної програми. Саме ці параметри визначатимуть, наскільки нові умови вплинуть на конкретні сегменти ринку.

Головне питання — фінансова доступність

Зниження ставки після народження дитини може зменшити кредитне навантаження на родину. Проте, ухвалюючи рішення про купівлю житла, сім’я оцінює всю фінансову модель: початковий внесок, щомісячний платіж, вартість квартири та стабільність власних доходів.

Це особливо важливо з огляду на можливість придбати житло більшої площі. Підвищення нормативних меж розширює вибір, але не означає, що така квартира автоматично стає фінансово доступною. Якщо її вартість перевищує встановлені програмою межі, різницю потрібно покривати власними коштами.

Тому результативність нової моделі залежатиме не лише від умов кредитування, а й від того, чи зможуть молоді родини накопичити необхідний перший внесок і підтвердити достатній рівень доходів. Не менш важливими будуть доступність фінансування та фактична кількість квартир, які можна придбати за програмою.

Що визначатиме результат

Для ринку нерухомості ця зміна є позитивним сигналом: держава намагається адаптувати інструмент іпотечної підтримки до потреб молодих сімей. Якщо програма забезпечить доступ до фінансування достатній кількості позичальників, це може підтримати продажі в сегменті новобудов, орієнтованих на сімейних покупців.

Водночас довгостроковий ефект залежатиме від узгодженості трьох чинників: доступності кредитування, платоспроможного попиту та пропозиції житла, що відповідає потребам родин. Саме їхнє поєднання визначатиме, чи перетвориться нова модель на дієвий механізм придбання власного житла для молодих українських сімей.