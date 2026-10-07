Донорство кісткового мозку — психологиня Анастасія Патенко про страх і рішення

Дізнатися про донорство кісткового мозку — не те саме, що наважитися стати донором. Можна розуміти, що це шанс урятувати людину, і водночас боятися болю, медичного втручання чи відповідальності. Ці почуття не суперечать одне одному.

Щоб ухвалити рішення, важливо знати не лише те, кому донорство може допомогти, а й те, що воно передбачає для самого донора. Як відбувається забір клітин? Що буде після реєстрації? Чи можна передумати? Конкретні відповіді допомагають відділити реальні ризики від тривоги через невідомість.

Звідки береться страх

У страху перед донорством можуть бути різні причини. Одна з них — брак інформації: людина не знає, як проходить процедура, що вона відчуватиме і скільки часу знадобиться на відновлення. Слова «кістковий мозок» або «забір» самі по собі можуть викликати тривогу ще до того, як вона розбереться в деталях.

Тому корисно запитати себе: чого саме я боюся? Болісних відчуттів, побічних ефектів, анестезії? Чи того, що поки не можу уявити, як усе відбуватиметься?

Відповіді не обов'язково усунуть страх. Але вони допоможуть зрозуміти, які питання варто поставити лікарю або представникам реєстру, щоб оцінити процедуру реалістично.

Як відбувається забір клітин

Кістковий мозок — це тканина всередині кісток, де утворюються клітини крові. При деяких захворюваннях відновити кровотворення пацієнта може допомогти трансплантація кровотворних стовбурових клітин. Саме ці клітини й передає донор.

За інформацією Українського реєстру донорів кісткового мозку, є два основні способи їх отримання.

Із периферичної крові — приблизно у 80% випадків. Протягом п'яти днів донору вводять препарат, який збільшує кількість стовбурових клітин у крові. Далі кров через вену надходить до спеціального апарата — клітинного сепаратора. Він відбирає потрібні клітини й повертає решту крові в організм через вену в іншій руці.

Забір триває приблизно три–п'ять годин і нагадує донацію тромбоцитів. Загальна анестезія та подальше перебування в лікарні для цього методу не потрібні. Водночас можливі побічні ефекти: біль у кістках, головний біль, втома.

Із тазових кісток — приблизно у 20% випадків. Кістковий мозок забирають за допомогою голки та шприца під загальною анестезією. За даними реєстру, донор перебуває в лікарні один–два дні. Після процедури можливі біль і синці в місці забору, а також втома; окремі ризики пов'язані з анестезією.

Донорські клітини відновлюються. Реєстр зазначає, що відновлення кісткового мозку після донації займає кілька тижнів. Лікарі можуть рекомендувати певний метод забору, але, за інформацією реєстру, остаточний вибір залишається за донором.

Знати ці деталі важливо не для того, щоб переконати себе, ніби боятися нічого. Донорство — медична процедура, і її можливі ризики та особливості відновлення потрібно обговорити з лікарями з огляду на власний стан здоров'я.

Що допомагає наважитися

Мотиви можуть бути різними. Один із найсильніших — розуміння, що твої дії можуть дати іншій людині шанс на життя.

Це не означає, що страх зникає. Він може залишатися, але вже не бути єдиним чинником, який визначає рішення. Коли людина розуміє, навіщо розглядає донорство, хоче допомогти й відчуває внутрішню готовність, ця мотивація може виявитися сильнішою за тривогу.

Важливо, щоб готовність була власною, а не продиктованою тиском чи почуттям провини. Бажання допомогти не скасовує потреби подбати про себе, поставити запитання й зважити рішення.

Чому може лякати навіть реєстрація

Реєстрація не означає, що ви одразу стаєте донором. Проте психологічно вона може сприйматися як остаточне рішення: тепер одного дня зі мною можуть зв'язатися, і від моєї відповіді щось залежатиме.

У такому разі тривога стосується не лише процедури. Вона може бути пов'язана з відповідальністю та наслідками, які поки важко уявити. «А якщо я передумаю? А якщо не зможу погодитися? Чи не підведу я пацієнта?»

Саме тому перед реєстрацією варто розібратися, що вона передбачає. Це згода розглянути можливість майбутньої донації, а не безумовна обіцянка за будь-яких обставин пройти процедуру.

Що відбувається після реєстрації

Ви заповнюєте заявку й отримуєте тест-набір. На вказану адресу надсилають набір для мазка з внутрішньої поверхні щоки та інформовану згоду. Зразок потрібно відібрати за інструкцією й відправити до реєстру. Зразок проходить типування. Визначають параметри тканинної сумісності — HLA. Цю інформацію використовують для пошуку донора для пацієнта, який потребує трансплантації. Ви чекаєте на можливий збіг. Це може тривати місяці або роки. Збіг може й не відбутися. Якщо з'являється потенційний збіг, із вами зв'язуються. Представники реєстру уточнюють, чи готові ви продовжувати. На цьому етапі ви можете змінити рішення. За вашої згоди проводять додаткові обстеження. Перевіряють сумісність і стан здоров'я. За інформацією, наданою реєстром, ці обстеження він оплачує. Після узгодження відбуваються підготовка й донація. Лікарі пояснюють особливості методів, можливі побічні ефекти та порядок відновлення.

Ви маєте право відмовитися від донорства. Водночас пізня відмова може мати серйозні наслідки для пацієнта, особливо якщо вже розпочалася підготовча терапія перед трансплантацією. Тому важливо повідомляти реєстру про сумніви якомога раніше й обговорити, на якому етапі ваше рішення стає критично важливим для лікування іншої людини.

Якщо рішення постійно відкладається

Людина, яка зареєструвалася, не обов'язково боїться менше за ту, яка відкладає цей крок. Різниця може бути в готовності прийняти певний рівень невизначеності: я не знаю, чи стану колись донором, але готова розглянути таку можливість.

Відкладання іноді тимчасово зменшує тривогу. Проте якщо думки про донорство повертаються, варто з'ясувати, що саме заважає ухвалити рішення. Можливо, бракує інформації про процедуру. Можливо, потрібна розмова з лікарем чи представником реєстру. А можливо, людина поки не готова — і це теж важливо визнати.

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що підтримка може допомогти розібратися зі страхом, але її мета — не переконати стати донором. Рішення, пов'язане з власним тілом і здоров'ям, має бути усвідомленим і добровільним.

Почати можна з питань. Дізнатися більше про донорство — ще не означає погодитися на нього. Це можливість зрозуміти, що воно передбачає, і вирішити, чи готові ви зробити наступний крок.