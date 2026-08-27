Угоди в США і довіра — чому програють українці. Юрист із транскордонних угод Юрій Ванетик

Тридцять років я супроводжую транскордонні угоди українських клієнтів у США — і щоразу бачу той самий сценарій. Найуспішніші українські підприємці, що збудували промислові імперії в Києві чи Лондоні, сідають за американський стіл переговорів і зазнають поразки не через брак грошей чи компетенції. Вони програють, бо вважають ділову хватку культурно універсальною, а довіра на американському ринку працює за зовсім іншими правилами.

Чому фінансові показники не відкривають двері в Кремнієвій долині?

Три роки тому до мене прийшов український IT-підприємець із компанією на 40 мільйонів доларів річного доходу — обговорити вихід на ринок Кремнієвої долини. Він найняв технічних рекрутерів і залучив консультанта з експансії. Чого він не врахував — це інфраструктуру довіри, яка непомітно керує американським венчурним капіталом. Він вважав, що фінансові показники говорять самі за себе. У Штатах вони лише відкривають розмову.

Американські інвестори перевіряють інше:

— хто особисто поручиться за засновника

— до якої випускницької мережі він належить, Стенфорд чи Гарвард

— чий підтверджений успішний вихід з інвестиції стоїть за членами ради директорів

Бразильський засновник з ідентичними фінансовими показниками, але зі зв'язками в Гарварді та рекомендацією від венчурного партнера, закрив раунд Series B — інвестиційний раунд пізньої стадії — за вісім тижнів. Угода українця тривала вісімнадцять місяців. Тривалість переговорів пояснювало радше незнання механіки американського ринку капіталу, ніж свідома дискримінація.

Що бачать американські інвестори в офшорних структурах?

Український бізнесмен, який веде холдинг через Кайманові острови, дочірню компанію на Мальті та операційні структури у трьох європейських юрисдикціях, оптимізував це для податкової ефективності. Структура повністю законна. В очах американського інституційного інвестора вона все одно виглядає як тривожний сигнал розміром із тенісний корт.

Я бачив угоди, що зривалися чи затримувалися на пів року, коштуючи клієнтам мільйони втрачених можливостей, бо команда due diligence — перевірки контрагента перед угодою — сприймала європейську структуру як спробу щось приховати. Дорога реструктуризація заднім числом тут рідко виправдана. Ефективніше рішення — переосмислити наратив: прозора материнська компанія, зрозуміла документація щодо офшорних активів, консолідоване управління. Я раджу клієнтам створювати операційну структуру в Делаварі та впроваджувати нагляд ради директорів за американським стандартом. Витрати реальні, але вже в перший рік виходу на ринок вони окупаються.

Коли бекграунд стає репутаційним ризиком

Десять років тому мій клієнт, українець за походженням, що проживав в Еміратах, пропонував за виробничу компанію на Середньому Заході США на 15 мільйонів доларів більше за запитувану ціну і був готовий закрити угоду за тридцять днів. Угода зірвалася, хоча питань до фінансування не було: юрист продавця визнав бекграунд покупця недостатньо прозорим.

Юридична команда не запідозрила ні порушення закону, ні корупції. Частина статків покупця походила з приватизаційних угод дев'яностих, законних за українським правом, але з репутаційним шлейфом в американських медіа. Ризик заголовків про "пострадянського промисловця" переважив фінансову премію — таке було їхнє формулювання. Клієнт структурував повторну спробу через нову американську холдингову компанію, залучив директора з досвідом у Fortune 500 і найняв американську PR-фірму. Угоду підписали через півроку — на три мільйони доларів дешевше за першу пропозицію. Та вона все ж відбулася.

Навіть бездоганна з юридичного погляду угода може перетворитися на розслідування регулятора чи серію публікацій, якщо фактичний контекст виявляється невигідним. Ризик тут суто репутаційний, і саме такий сценарій ламає угоди, що на папері виглядали ідеально.

Чому американські контракти виглядають ворожими?

Українські інвестори часто припускають, що захист інвестицій працює однаково в усіх юрисдикціях. Акціонерна угода, чинна у комерційному суді Франкфурта, може виявитися непридатною до виконання в Каліфорнії. Пункт про неконкуренцію, стандартний для Європи, американський суд нерідко відхиляє з міркувань публічного порядку.

Континентальна правова традиція, на якій виросла українська ділова культура, довіряє письмовому тексту угоди і тлумачить договір вузько. Загальне право США виходить з іншого припущення: досвідчені сторони спробують використати будь-яку неоднозначність, тож захист треба прописувати заздалегідь. Звідси шістдесятисторінкові документи з порогами відшкодування збитків і пунктами sandbagging — правом покупця вимагати компенсацію навіть за недолік, про який він знав ще до підписання. Український контрагент, звиклий до трьох сторінок, читає це як ворожість. Насправді це інша інституційна логіка, і саме її розуміння відрізняє угоди, що закриваються, від тих, що зависають на місяці.

Ризики й обмеження податкової оптимізації

Легітимна податкова стратегія, побудована на міжнародних угодах і узгоджена з вимогами податкової служби США (IRS), усе одно може привернути зайву увагу, якщо корпоративний наратив навколо неї виглядає надто агресивним. Я бачив, як українські клієнти втрачали угоди через структури, цілком законні за суттю, але сприйняті як спроба вивести вартість зі Сполучених Штатів.

Українському власнику бізнесу податкова ефективність здається базовою фінансовою дисципліною. Американському інвестору та ж схема без пояснення читається як тривожний сигнал. Структура, побудована для законної мінімізації податків, потребує окремого меморандуму, що пояснює бізнес-логіку поза самою податковою вигодою — інакше цей аргумент за інвестора сформулює хтось інший, і не на користь угоди. Рішення — завчасна координація між податковими консультантами та юристами, що супроводжують операцію, крок, який у східноєвропейській практиці часто пропускають. Мета полягає в тому, щоб пояснити логіку структури раніше, ніж це зробить чужий скептицизм.

Що дає структурний переклад бізнесу і як його застосувати

Український бізнес залишається помітно недопредставленим на американському та західноєвропейських ринках порівняно з рівнем його економічної зрілості. Ці підприємці мають достатньо здібностей — їх підводить невидиме припущення, що успіх у Києві автоматично конвертується в успіх у Нью-Йорку. Цей висновок я перевіряв на клієнтах різного калібру: промислових магнатах, керівниках неурядових організацій, які орієнтуються в американському законодавстві про неприбуткові структури, і політичних діячах з міжнародними бізнес-інтересами.

Українським підприємцям, що виходять на американський ринок, потрібен структурний переклад презентації, наративу й систем корпоративного управління у форми, які західні інституції впізнають і яким довіряють. Це визнання простого факту: бізнес живе в мережах довіри, а сигнали довіри різняться залежно від географії. Іронія в тому, що українська ділова культура, гартована десятиліттями непрозорості й регуляторної непередбачуваності, вже виростила той самий адаптивний інтелект, який потрібен для незнайомих ринків. Завдання — перекласти вже наявну компетентність мовою, яку розуміє Волл-стріт.