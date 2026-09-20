Бюджет ЄС 2028–2034 — можливості для України. Катерина Познанська керівниця грантової практики

Майже €2 трлн звучать як величезний грантовий кошик, до якого ось-ось відкриють доступ. Насправді йдеться про пропозицію семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки, а його структура вже зараз показує, які напрями Європа вважає стратегічними.

Для українського бізнесу, громад, університетів та організацій це важливий сигнал. Підготовка до майбутніх програм починається задовго до появи конкурсної форми, бо партнери, досвід і життєздатна проєктна модель не створюються за кілька тижнів.

Бюджет ЄС 2028–2034 поки залишається пропозицією

Єврокомісія запропонувала майже €2 трлн у поточних цінах, що відповідає 1,26% середнього валового національного доходу ЄС за семирічний період. Ці кошти мають охопити регіональний розвиток, сільське господарство, дослідження, освіту, безпеку, зовнішню політику та роботу європейських інституцій.

Однак фінальна архітектура ще може змінитися. Держави-члени та Європейський парламент мають узгодити загальний пакет, а правила окремих програм затверджуватимуть пізніше. Тому нинішні цифри варто сприймати як політичну й фінансову рамку, яка показує напрям руху.

Найцікавіше тут навіть не загальний обсяг. Комісія хоче сильніше поєднати фінансування різних етапів одного проєкту: від дослідження та випробування до виробництва, виходу на ринок і створення потрібної інфраструктури. Для заявників це означає більшу увагу до того, чи здатна ідея пройти весь шлях до практичного результату.

На конкурентоспроможність планують близько €451 млрд

Один із найбільших блоків пропозиції стосується науки, технологій і промисловості. На конкурентоспроможність, дослідження та інновації Єврокомісія пропонує близько €451 млрд.

Усередині цього пакета видно головні ставки ЄС. €175 млрд передбачено для програми "Горизонт Європа", €131 млрд — для стійкості, безпеки, оборонної промисловості та космосу. Ще €67,4 млрд пропонують спрямувати на чисті технології та скорочення промислових викидів, €54,8 млрд — на цифрові рішення, €22,6 млрд — на охорону здоров’я, біотехнології, агросектор і біоекономіку.

За цими сумами читається майбутній попит. Європі потрібні безпечні ланцюги постачання, нові виробничі технології, енергетична незалежність, оборонні спроможності, цифровізація та швидше перетворення наукових розробок на продукти.

Які сигнали вже варто читати українським заявникам

Поки конкурсів на нову фінансову перспективу ще немає, корисніше готувати основу для майбутніх заявок. Найбільше значення матимуть кілька речей:

проєкт має вирішувати конкретну проблему, яку ЄС уже визначає стратегічною;

команда повинна мати підтверджений досвід і зрозумілу роль кожного партнера;

бюджет та модель реалізації мають витримувати перевірку ще до оголошення конкурсу;

міжнародне партнерство краще формувати заздалегідь, а не в останні тижні перед дедлайном.

Тут важливо не плутати загальний бюджет із грантами. Запропоновані €451 млрд можуть розподілятися через різні інструменти: безповоротне фінансування, позики, гарантії, вкладення в капітал, закупівлі або консультаційну підтримку. Формат залежатиме від конкретної програми та типу проєкту.

Що передбачено для України

Окремо Єврокомісія пропонує €200 млрд для зовнішніх програм ЄС. У проєкті нової фінансової рамки також передбачена можливість мобілізувати до €100 млрд для України у 2028–2034 роках залежно від потреб.

Цю суму теж не варто автоматично називати грантовою. Проєкт правил передбачає поєднання безповоротного фінансування, гарантій і позик, а остаточні частки та умови доступу визначатимуться пізніше.

Для України важливіше інше: відбудова дедалі тісніше вбудовується в ширші європейські пріоритети. Енергетика, безпека, чисте виробництво, медицина, цифрові рішення, розвиток громад та інфраструктури можуть отримувати підтримку як частина спільної політики конкурентоспроможності ЄС.

Готуватися треба до конкурсу, якого ще немає

Писати заявку на неоголошений конкурс справді зарано. Проте чекати його появи, щоб почати будувати проєкт, ризиковано.

Сильна заявка зазвичай виростає з роботи, зробленої наперед: зрозумілої проблеми, доказів потреби, реалістичного бюджету, партнерств і результатів, які можна виміряти. Коли відкривається конкурс, часу часто вистачає лише на те, щоб зібрати ці елементи в одну конструкцію.

Тому майже €2 трлн сьогодні варто читати як карту майбутніх можливостей. Вона ще змінюватиметься, але контури вже видно. І той, хто почне готуватися до них до публікації першого дедлайну, матиме значно кращу стартову позицію.