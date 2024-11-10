Наталія Васько розкритикувала Володимира Зеленського

Акторка Наталія Васько. Фото: Instagram/natalia_vasko_official

Акторка Наталія Васько раніше казала, що чекає вибачень від Президента України Володимира Зеленського. Причиною стала, за її словами, ситуація в країні. У новому інтерв’ю зірка, зокрема, серіалів "Жіночий лікар" та "Кріпосна" розповіла, чи змінилась її думка.

Про це повідомляє "Апостроф Lime".

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За словами акторки, її думка стосовно колишнього шоумена, а нині впливового політика не змінилася. За словами Васько, Зеленський підтвердив всі її страхи, які в неї виникли ще у новорічну ніч 2019 року.

"Коли почула "я йду в президенти", мені стало реально страшно. Холодом по шкірі пройшлося… Це було так цинічно, так самовпевнено, з такою зневагою до усіх інституцій країни, в якій він живе, з таким катастрофічним нерозумінням, в який час він все це затіяв", — заявила Васько.

Васько порівняла Зеленського з актором, який бере в руки скальпель і збирається оперувати хворого на операційному столі, а сам нічого зробити не може. Ще тоді, запевняє Наталія, вона відчувала — нашу країну чекає неминуча катастрофа.

"Трагедія України в тому, що Зеленський є тією людиною, яка не здатна визнати свою провину, яка завжди й у всьому буде звинувачувати усіх, окрім себе. І прикладів більше ніж достатньо. Розмінування Чонгару, звільнення Залужного, і все це за собою понесло тисячі смертей українців. Але про що ми говоримо… Брехнею і самодурством війни не виграються. Демократичних виборів за цієї влади не буде", — підсумувала Васько.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Зеленського відреагували на заяву радника Дональда Трампа про Крим. Також ми писали, на що, за словами Володимира Зеленського, треба витратити заморожені активи РФ.