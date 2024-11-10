Зірка серіалу "Кріпосна" різко висловилась про Зеленського
Акторка Наталія Васько раніше казала, що чекає вибачень від Президента України Володимира Зеленського. Причиною стала, за її словами, ситуація в країні. У новому інтерв’ю зірка, зокрема, серіалів "Жіночий лікар" та "Кріпосна" розповіла, чи змінилась її думка.
Про це повідомляє "Апостроф Lime".
Наталія Васько розкритикувала Володимира Зеленського
За словами акторки, її думка стосовно колишнього шоумена, а нині впливового політика не змінилася. За словами Васько, Зеленський підтвердив всі її страхи, які в неї виникли ще у новорічну ніч 2019 року.
"Коли почула "я йду в президенти", мені стало реально страшно. Холодом по шкірі пройшлося… Це було так цинічно, так самовпевнено, з такою зневагою до усіх інституцій країни, в якій він живе, з таким катастрофічним нерозумінням, в який час він все це затіяв", — заявила Васько.
Васько порівняла Зеленського з актором, який бере в руки скальпель і збирається оперувати хворого на операційному столі, а сам нічого зробити не може. Ще тоді, запевняє Наталія, вона відчувала — нашу країну чекає неминуча катастрофа.
"Трагедія України в тому, що Зеленський є тією людиною, яка не здатна визнати свою провину, яка завжди й у всьому буде звинувачувати усіх, окрім себе. І прикладів більше ніж достатньо. Розмінування Чонгару, звільнення Залужного, і все це за собою понесло тисячі смертей українців. Але про що ми говоримо… Брехнею і самодурством війни не виграються. Демократичних виборів за цієї влади не буде", — підсумувала Васько.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Зеленського відреагували на заяву радника Дональда Трампа про Крим. Також ми писали, на що, за словами Володимира Зеленського, треба витратити заморожені активи РФ.
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