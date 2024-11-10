Наталья Васько раскритиковала Владимира Зеленского

Актриса Наталья Васько. Фото: Instagram/natalia_vasko_official

Актриса Наталья Васько ранее говорила, что ждет извинений от президента Украины Владимира Зеленского. Причиной послужила, по ее словам, ситуация в стране. В новом интервью звезда, в частности, сериалов "Женский врач" и "Крепостная" рассказала, изменилось ли ее мнение.

Об этом сообщает "Апостроф Lime".

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По словам актрисы, ее мнение по поводу бывшего шоумена, а ныне влиятельного политика не изменилось. По словам Васько, Зеленский подтвердил все ее страхи, возникшие у нее еще в новогоднюю ночь 2019 года.

"Когда услышала "я иду в президенты", мне стало реально страшно. Холодом по коже прошлось... Это было так цинично, так самоуверенно, с таким пренебрежением ко всем институтам страны, в которой он живет, с таким катастрофическим непониманием, в какое время он все это затеял", — заявила Васько.

Васько сравнила Зеленского с актером, который берет в руки скальпель и собирается оперировать больного на операционном столе, а сам ничего сделать не может. Еще тогда, уверяет Наталья, она чувствовала, что нашу страну ждет неизбежная катастрофа.

"Трагедия Украины в том, что Зеленский является тем человеком, который не способен признать свою вину, который всегда и во всем будет обвинять всех, кроме себя. И примеров больше чем достаточно. Разминирование Чонгара, увольнение Залужного, и все это за собой понесло тысячи смертей украинцев. Но о чем мы говорим… Ложью и самодурством войны не выигрываются. Демократических выборов при этой власти не будет", — подытожила Васько.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у Зеленского отреагировали на заявление советника Дональда Трампа о Крыме. Также мы писали, на что, по словам Владимира Зеленского, нужно потратить замороженные активы РФ.