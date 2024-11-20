Решетнік, Осадча та Цибульська відреагували на закриті посольства в Києві

Зачинені посольства в Києві — реакція знаменитостей
В середу, 20 листопада, посольства США, Іспанії, Греції та Італії в Україні ухвалили рішення закрити свої представництва. Причиною стала загроза масованої атаки, зокрема на Київ, де розташовані дипломатичні установи.
Новини.LIVE розкаже, як на це відреагували представники українського шоубізнесу.
Реакція зірок на закриті посольства деяких країн
Окрему публікацію з приводу закритих посольств вищезгаданих країн в Україні зробив телеведучий, зокрема, шоу "Холостяк", Григорій Решетнік. Він запропонував надати Україні більше зброї, ніж закривати дипломатичні установи.
"Влаштували полігон випробувань, що одні, що інші. Ще й паніку розганяють… Без паніки — все буде добре! Віримо в ЗСУ", — написав Решетник.
Під його публікацією з’явились майже дві сотні коментарів. В дискусії, зокрема, Григорію порадили вступити до ЗСУ. Зазначимо, що телеведучий є багатодітним батьком і згідно з законом України не підлягає мобілізації.
Не панікувати закликала і телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча. Вона зазначила, що емоційні гойдалки в середу, 20 листопада, перетворилися на американські гірки. Осадча поділилась лайфхаком, як вона бореться з тривожністю. Телеведуча занурюється в роботу, і це її відволікає.
Про закриті дипломатичні установи у своїх соцмережах висловилась і співачка Оля Цибульська. Вона пропустила частину з новин, бо була на тренуванні в спортзалі. За її словами, за ці 45 хвилин без смартфона вона і відчула справжнє життя. Бо не була в курсі, що відбувається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у МЗС Польщі повідомили, чи зачинятимуть посольство у Києві. Також ми розповідали, що посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні.
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