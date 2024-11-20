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Зачинені посольства в Києві — реакція знаменитостей

20 листопада 2024 20:16
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Решетнік, Осадча та Цибульська відреагували на закриті посольства в Києві
Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

В середу, 20 листопада, посольства США, Іспанії, Греції та Італії в Україні ухвалили рішення закрити свої представництва. Причиною стала загроза масованої атаки, зокрема на Київ, де розташовані дипломатичні установи. 

Новини.LIVE розкаже, як на це відреагували представники українського шоубізнесу. 

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Окрему публікацію з приводу закритих посольств вищезгаданих країн в Україні зробив телеведучий, зокрема, шоу "Холостяк", Григорій Решетнік. Він запропонував надати Україні більше зброї, ніж закривати дипломатичні установи. 

"Влаштували полігон випробувань, що одні, що інші. Ще й паніку розганяють… Без паніки все буде добре! Віримо в ЗСУ", — написав Решетник. 

Під його публікацією з’явились майже дві сотні коментарів. В дискусії, зокрема, Григорію порадили вступити до ЗСУ. Зазначимо, що телеведучий є багатодітним батьком і згідно з законом України не підлягає мобілізації. 

Решетнік посольства
Реакція Григорія Решетніка на закриті посольства в Києві. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Не панікувати закликала і телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча. Вона зазначила, що емоційні гойдалки в середу, 20 листопада, перетворилися на американські гірки. Осадча поділилась лайфхаком, як вона бореться з тривожністю. Телеведуча занурюється в роботу, і це її відволікає. 

Катерина Осадча посольства
Катерина Осадча про рішення деяких посольств. Скриншот: Instagram/kosadcha

Про закриті дипломатичні установи у своїх соцмережах висловилась і співачка Оля Цибульська. Вона пропустила частину з новин, бо була на тренуванні в спортзалі. За її словами, за ці 45 хвилин без смартфона вона і відчула справжнє життя. Бо не була в курсі, що відбувається. 

Цибульська посольства
Оля Цибульська про рішення дипломатичних установ. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МЗС Польщі повідомили, чи зачинятимуть посольство у Києві. Також ми розповідали, що  посольство Казахстану звернулося до своїх громадян в Україні.

соцмережі Григорій Решетнік українські зірки Катерина Осадча Оля Цибульська посольство

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